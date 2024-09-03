Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı

Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...

Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati

Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması

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5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak