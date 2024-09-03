https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ayhan-bora-kaplan-gizli-tanik-davasinda-tutuklu-sanik-kalmadi-1087587263.html
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin sürmesi sebebiyle tutuklu 7 sanığın, tahliyesine... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T13:09+0300
2024-09-03T13:09+0300
2024-09-03T13:09+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
gizli tanık
emniyet genel müdürlüğü (egm)
serdar sertçelik
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Ayhan Bora Kaplan’ın organize suç örgütü lideri iddiasıyla soruşturmayı yürüten polislerin gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine görülen davada 7’si tutuklu 11 sanık yargılanıyordu. Mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.Ne olmuştu?Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Temmuz ayında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilan-ve-engin-polat-kara-para-aklama-sucundan-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1087581851.html
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ayhan bora kaplan, gizli tanık, emniyet genel müdürlüğü (egm), serdar sertçelik
ayhan bora kaplan, gizli tanık, emniyet genel müdürlüğü (egm), serdar sertçelik
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’daki tutukluluk halinin sürmesi sebebiyle tutuklu 7 sanığın, tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.
Ayhan Bora Kaplan’ın organize suç örgütü lideri iddiasıyla soruşturmayı yürüten polislerin gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine görülen davada 7’si tutuklu 11 sanık yargılanıyordu. Mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Temmuz ayında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.