https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tekirdagda-korkunc-olay-cinsel-istismara-ugrayan-9-aylik-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi-1089938334.html
Tekirdağ'da korkunç olay: Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 9 aylık bebeğin anne ve babası tutuklandı
Tekirdağ'da korkunç olay: Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 9 aylık bebeğin anne ve babası tutuklandı
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Tekirdağ'da yaşanan korkunç olayda, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili bebeğin anne ve babası tutuklandı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T17:23+0300
2024-11-01T17:23+0300
2024-11-01T17:25+0300
türkiye
tekirdağ
çerkezköy
sıla bebek
çocuklara yönelik cinsel istismar
bebek
anne
baba
tutuklama
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Türkiye henüz Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin yasını tutarken, bu kez de 9 aylık bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla küçük bebeğin anne ve babasının tutuklandığı haberiyle sarsıldı. Anne ve baba tutuklandı. Bebek koruma altına alındıÇerkezköy Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tekirdagda-cinsel-istismar-ve-siddete-ugrayan-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1088914042.html
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tekirdağ, çerkezköy, sıla bebek, çocuklara yönelik cinsel istismar, bebek, anne, baba, tutuklama
tekirdağ, çerkezköy, sıla bebek, çocuklara yönelik cinsel istismar, bebek, anne, baba, tutuklama
Tekirdağ'da korkunç olay: Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 9 aylık bebeğin anne ve babası tutuklandı
17:23 01.11.2024 (güncellendi: 17:25 01.11.2024)
Tekirdağ'da yaşanan korkunç olayda, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili bebeğin anne ve babası tutuklandı.
Türkiye henüz Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin yasını tutarken, bu kez de 9 aylık bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla küçük bebeğin anne ve babasının tutuklandığı haberiyle sarsıldı. Anne ve baba tutuklandı. Bebek koruma altına alındı
Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.