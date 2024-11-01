https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tekirdagda-korkunc-olay-cinsel-istismara-ugrayan-9-aylik-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi-1089938334.html

Tekirdağ'da korkunç olay: Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 9 aylık bebeğin anne ve babası tutuklandı

Tekirdağ'da korkunç olay: Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 9 aylık bebeğin anne ve babası tutuklandı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da yaşanan korkunç olayda, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili bebeğin anne ve babası tutuklandı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T17:23+0300

2024-11-01T17:23+0300

2024-11-01T17:25+0300

türkiye

tekirdağ

çerkezköy

sıla bebek

çocuklara yönelik cinsel istismar

bebek

anne

baba

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089937523_0:51:1528:911_1920x0_80_0_0_a05dc16a56ff7b37a2125c824f3bda52.jpg

Türkiye henüz Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin yasını tutarken, bu kez de 9 aylık bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla küçük bebeğin anne ve babasının tutuklandığı haberiyle sarsıldı. Anne ve baba tutuklandı. Bebek koruma altına alındıÇerkezköy Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tekirdagda-cinsel-istismar-ve-siddete-ugrayan-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1088914042.html

türkiye

tekirdağ

çerkezköy

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, çerkezköy, sıla bebek, çocuklara yönelik cinsel istismar, bebek, anne, baba, tutuklama