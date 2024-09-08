https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/kayip-narinin-cansiz-bedeni-bulundu--1087786008.html
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T10:12+0300
2024-09-08T10:12+0300
2024-09-08T10:13+0300
türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html
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narin çakmak
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
10:12 08.09.2024 (güncellendi: 10:13 08.09.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.