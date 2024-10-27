https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/cem-garipoglunun-mezarindaki-posette-bulunan-kanin-insana-ait-olmadigi-aciklandi-1089718821.html
Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşette bulunan kanın insana ait olmadığı açıklandı
Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşette bulunan kanın insana ait olmadığı açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin DNA... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T12:28+0300
2024-10-27T12:28+0300
2024-10-27T12:28+0300
türkiye
cem garipoğlu
münevver karabulut
mezar yeri
fethi kabir işlemi
dna testi
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Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, açıklamasında poşete dikkat çekerek fethi kabir işlemi sırasında mezarından çıkan 30x30 cm boyutlarında düğümlü poşetin araştırılmasını talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilen poşetin incelenmesi yapıldı. Sabah gazetesinin haberine göre, poşette bulunan kanın insana ait olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalar da şüpheli poşet, UV ışık taraması, renk reaktif testi, DNA izolasyon yöntemleri gibi birçok yöntemle incelendiği ve naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı ifade edildi. Ne olmuştu?Karabulut ailesi 'Garipoğlu'nun ölmediği' yönündeki iddialar nedeniyle Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini açıklandı. Garipoğlu'nun mezardan alınan örneklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğunun açıklanmasının ardından Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama gelmiş, Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edeceklerini belirterek, ayrıca mezarlıktan çıkan poşetle ilgili inceleme taleplerini sunduklarını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/1088806044.html
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cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar yeri, fethi kabir işlemi, dna testi
cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar yeri, fethi kabir işlemi, dna testi
Cem Garipoğlu'nun mezarındaki poşette bulunan kanın insana ait olmadığı açıklandı
İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin DNA sonucu, ailenin DNA'sı ile uyuşmuştu. Ancak fethi kabir sırasında mezarda bulunan poşetteki kanın insan kanı olmadığı ortaya çıktı.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, açıklamasında poşete dikkat çekerek fethi kabir işlemi sırasında mezarından çıkan 30x30 cm boyutlarında düğümlü poşetin araştırılmasını talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilen poşetin incelenmesi yapıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre, poşette bulunan kanın insana ait olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalar da şüpheli poşet, UV ışık taraması, renk reaktif testi, DNA izolasyon yöntemleri gibi birçok yöntemle incelendiği ve naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı ifade edildi.
Karabulut ailesi 'Garipoğlu'nun ölmediği' yönündeki iddialar nedeniyle Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini açıklandı.
Garipoğlu'nun mezardan alınan örneklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğunun açıklanmasının ardından Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama gelmiş, Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edeceklerini belirterek, ayrıca mezarlıktan çıkan poşetle ilgili inceleme taleplerini sunduklarını söylemişti.