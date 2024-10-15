https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/universite-ogrencisi-rojinin-cansiz-bedeni-bulundu-1089253674.html
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu duyurdu. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:04+0300
2024-10-15T16:04+0300
2024-10-15T16:43+0300
türkiye
rojin kabaiş
van
van gölü
kayıp
üniversite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089254219_0:0:2442:1373_1920x0_80_0_0_113f6e97954222706924579280f055d0.jpg
Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.Göl kenarında bulunduBakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:Başörtüsü bulunmuştuYerlikaya, 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıklamıştı.Rojin Kabaiş'e ne olmuştu?Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18 gün sürdü.Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, 27 Eylül'de kayıplara karışmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/manisada-kayip-olarak-aranan-kadin-ormanda-olu-bulundu-1088942914.html
türkiye
van
van gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089254219_0:0:2442:1831_1920x0_80_0_0_a016a5194251bacf3fa7a9d5615a52f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rojin kabaiş bulundu mu, ne oldu?, rojin, rojin bulundu mu, rojin kabaiş bulundu mu, ne oldu?
rojin kabaiş bulundu mu, ne oldu?, rojin, rojin bulundu mu, rojin kabaiş bulundu mu, ne oldu?
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
16:04 15.10.2024 (güncellendi: 16:43 15.10.2024)
Bakan Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu duyurdu.
Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.
Yerlikaya, 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıklamıştı.
Rojin Kabaiş'e ne olmuştu?
Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18 gün sürdü.
Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, 27 Eylül'de kayıplara karışmıştı.