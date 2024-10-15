https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/universite-ogrencisi-rojinin-cansiz-bedeni-bulundu-1089253674.html

Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Bakan Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu duyurdu. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T16:04+0300

2024-10-15T16:04+0300

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türkiye

rojin kabaiş

van

van gölü

kayıp

üniversite

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Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.Göl kenarında bulunduBakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:Başörtüsü bulunmuştuYerlikaya, 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıklamıştı.Rojin Kabaiş'e ne olmuştu?Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18 gün sürdü.Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, 27 Eylül'de kayıplara karışmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/manisada-kayip-olarak-aranan-kadin-ormanda-olu-bulundu-1088942914.html

türkiye

van

van gölü

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