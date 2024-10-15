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Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu duyurdu. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.Göl kenarında bulunduBakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:Başörtüsü bulunmuştuYerlikaya, 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıklamıştı.Rojin Kabaiş'e ne olmuştu?Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18 gün sürdü.Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, 27 Eylül'de kayıplara karışmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/manisada-kayip-olarak-aranan-kadin-ormanda-olu-bulundu-1088942914.html
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Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

16:04 15.10.2024 (güncellendi: 16:43 15.10.2024)
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965
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Bakan Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu duyurdu.
Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Göl kenarında bulundu

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Başörtüsü bulunmuştu

Yerlikaya, 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıklamıştı.

Rojin Kabaiş'e ne olmuştu?

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18 gün sürdü.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş, 27 Eylül'de kayıplara karışmıştı.
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