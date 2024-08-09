https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/barinak-cevresinde-11-olu-kopek-bulundu-1086669519.html

Barınak çevresinde 11 ölü köpek bulundu

Barınak çevresinde 11 ölü köpek bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'da barınağın çevresinde 11 ölü köpek bulundu. Hayvanseverleri temsilen açıklama yapan Veteriner hekim Elif Türker, köpeklerin ölüm nedeninin... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T11:46+0300

2024-08-09T11:46+0300

2024-08-09T11:46+0300

türkiye

kanun

kanun teklifi

köpek

ölü bulundu

barınak

hayvanseverler

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.Bazı hayvanseverlerce olaya ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, bir grup hayvansever, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanıp duruma tepki gösterdi.Hayvanseverler adına açıklama yapan Veteriner Hekim Elif Türker, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ne oldu?Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yasalaşmasının ardından, konu hakkında kamuoyunda tartışmalar sürerken Ankara'da barınağın çevresinde 11 ölü köpek bulunması sosyal medyada tartışma konusu oldu.Tartışmalı sokak hayvanları yasası neyi içeriyor?Geçen hafta TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sahipli ve sahipsiz hayvan kavramları ve sokak köpeklerine ötanazi uygulanması içermesi sebebiyle kamuoyunda tartışmalar yaratmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan son açıklamalarda, tepkilere rağmen yasanın istisnasız uygulanacağına işaret edilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasaya göre kanuna uygulamayan belediyeler için hapis ve para cezaları uygulanacağını açıklamıştı. Söz konusu belediyelerin 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacağı da verilen bilgiler arasındaydı.

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Sputnik Türkiye

kanun, kanun teklifi, köpek, ölü bulundu, barınak, hayvanseverler