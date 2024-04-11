https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/dalgic-serkan-toprak-nefes-egzersizi-yaparken-fenalasarak-hayatini-kaybetti-1082684814.html

Dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bayram ziyareti için babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalaşan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T20:47+0300

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spor

muğla

balıkesir

ramazan bayramı

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Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekibi sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toprak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Toprak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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