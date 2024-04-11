https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/dalgic-serkan-toprak-nefes-egzersizi-yaparken-fenalasarak-hayatini-kaybetti-1082684814.html
Dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti
Dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bayram ziyareti için babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalaşan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T20:47+0300
2024-04-11T20:47+0300
2024-04-11T20:49+0300
spor
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Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekibi sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toprak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Toprak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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muğla, balıkesir, ramazan bayramı
muğla, balıkesir, ramazan bayramı
Dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti
20:47 11.04.2024 (güncellendi: 20:49 11.04.2024)
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bayram ziyareti için babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalaşan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toprak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Toprak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.