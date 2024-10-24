https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusasa-teror-saldirisi-sonrasi-hava-limanlarinda-turuncu-alarm-1089606367.html

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında 'turuncu alarm'

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında 'turuncu alarm'

Sputnik Türkiye

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T11:40+0300

2024-10-24T11:40+0300

2024-10-24T12:13+0300

türkiye

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

terör

terör saldırısı

havalimanı

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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Havalimanlarına yönelik olası terör saldırısı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.Yolculara çağrıGüvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir” denildi.Havalimanlarında turuncu alarm ne anlama geliyor?Havalimanında güvenlikte en üst seviyeyi "kırmızı alarm" ifade ediyor. Kırmızı alarmdan bir önceki seviye ise "turuncu alarm" olarak adlandırılıyor. Havalimanlarında turuncu alarm nasıl uygulanır?Havalimanlarında turuncu alarm verilmesiyle birlikte alınacak önlemler şu şekilde uygulanır;* İlan edilmiş olan SARI Güvenlik Alarm Tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmeli ve ilan edilmeyenler yürürlüğe konmalıdır.* Araçların, hassas nitelikteki binalardan uzakta merkezi bir şekilde park edilmeleri zorunlu hale getirilmelidir.* Gerekli görülen yerlerde güvenlik görevlisi sayısının artırılması sağlanmalı, tesis devriye faaliyetleri arttırılmalıdır. * Havameydanı hassas noktalarına giriş – çıkışlar sınırlandırılmalıdır.* Havameydanı tahditli alanlarına giriş sınırlandırılmalı, yolcu ve görevi olan personel dışındaki girişlere müsaade edilmemelidir.* Havameydanı tahditli alanlarına giriş yapan araç, kişi ve bagajın %60’ı detaylı olarak güvenlik kontrolüne tabi tutulur.* Uygun görülecek diğer tedbirler alınır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/teror-saldirisi-sonrasi-tusas-genel-muduru-demiroglundan-aciklama-1089597483.html

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