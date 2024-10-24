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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında 'turuncu alarm'
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında 'turuncu alarm'
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:40+0300
2024-10-24T12:13+0300
türkiye
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
terör
terör saldırısı
havalimanı
alarm
turuncu alarm
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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Havalimanlarına yönelik olası terör saldırısı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.Yolculara çağrıGüvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir” denildi.Havalimanlarında turuncu alarm ne anlama geliyor?Havalimanında güvenlikte en üst seviyeyi "kırmızı alarm" ifade ediyor. Kırmızı alarmdan bir önceki seviye ise "turuncu alarm" olarak adlandırılıyor. Havalimanlarında turuncu alarm nasıl uygulanır?Havalimanlarında turuncu alarm verilmesiyle birlikte alınacak önlemler şu şekilde uygulanır;* İlan edilmiş olan SARI Güvenlik Alarm Tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmeli ve ilan edilmeyenler yürürlüğe konmalıdır.* Araçların, hassas nitelikteki binalardan uzakta merkezi bir şekilde park edilmeleri zorunlu hale getirilmelidir.* Gerekli görülen yerlerde güvenlik görevlisi sayısının artırılması sağlanmalı, tesis devriye faaliyetleri arttırılmalıdır. * Havameydanı hassas noktalarına giriş – çıkışlar sınırlandırılmalıdır.* Havameydanı tahditli alanlarına giriş sınırlandırılmalı, yolcu ve görevi olan personel dışındaki girişlere müsaade edilmemelidir.* Havameydanı tahditli alanlarına giriş yapan araç, kişi ve bagajın %60’ı detaylı olarak güvenlik kontrolüne tabi tutulur.* Uygun görülecek diğer tedbirler alınır.
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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında 'turuncu alarm'

11:40 24.10.2024 (güncellendi: 12:13 24.10.2024)
© AASabiha
Sabiha - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolcular ve araçlar hassas şekilde aranıyor.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Havalimanlarına yönelik olası terör saldırısı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.
Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

Yolculara çağrı

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir” denildi.

Havalimanlarında turuncu alarm ne anlama geliyor?

Havalimanında güvenlikte en üst seviyeyi "kırmızı alarm" ifade ediyor. Kırmızı alarmdan bir önceki seviye ise "turuncu alarm" olarak adlandırılıyor.

Havalimanlarında turuncu alarm nasıl uygulanır?

Havalimanlarında turuncu alarm verilmesiyle birlikte alınacak önlemler şu şekilde uygulanır;

* İlan edilmiş olan SARI Güvenlik Alarm Tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmeli ve ilan edilmeyenler yürürlüğe konmalıdır.

* Araçların, hassas nitelikteki binalardan uzakta merkezi bir şekilde park edilmeleri zorunlu hale getirilmelidir.

* Gerekli görülen yerlerde güvenlik görevlisi sayısının artırılması sağlanmalı, tesis devriye faaliyetleri arttırılmalıdır.

* Havameydanı hassas noktalarına giriş – çıkışlar sınırlandırılmalıdır.

* Havameydanı tahditli alanlarına giriş sınırlandırılmalı, yolcu ve görevi olan personel dışındaki girişlere müsaade edilmemelidir.

* Havameydanı tahditli alanlarına giriş yapan araç, kişi ve bagajın %60’ı detaylı olarak güvenlik kontrolüne tabi tutulur.

* Uygun görülecek diğer tedbirler alınır.
TUSAŞ terör saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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Terör saldırısı sonrası TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan açıklama
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