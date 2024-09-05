https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/3-yillik-hedef-ve-politikalarinin-yer-aldigi-orta-vadeli-program-resmi-gazetede-yayimlandi-1087689154.html

3 yıllık hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı

3 yıllık hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T16:28+0300

2024-09-05T16:28+0300

2024-09-05T16:31+0300

ekonomi

ovp

orta vadeli program (ovp)

resmî gazete

enflasyon

hazine ve maliye bakanlığı

büyüme

ekonomik büyüme

bütçe açığı

gayrisafi yurtiçi hasıla

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3.5 oldu. Ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4.5, 2027'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 41.5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 17.5, 2026 için yüzde 9.7, 2027 için yüzde 7 olarak belirlendi.Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3.1, program dönemi sonunda ise yüzde 2.5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.Programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 9.3 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 9.6, 2026 yılı için yüzde 9.2 ve 2027 için ise yüzde 8.8 olarak belirlendi.İhracatın, 2024 sonunda 264 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2025'te 279.6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar, program sonunda 319.6 milyar dolar olması hedeflendi.İthalatın, bu yıl sonunda 345 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2025'te 369 milyar dolar, 2026'da 390.6 milyar dolar, 2027'de de 417.5 milyar dolar olması öngörüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-simsek-mutlaka-ve-mutlaka-enflasyonu-tek-hanelere-indirip-fiyat-istikrarini-saglamamiz-lazim-1087688594.html

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