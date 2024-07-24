Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği başkanı seçildi

Geçen sefer de çoğumuz Hasan başkanı istiyordu. TFF seçimleri sonrası bırakmaya karar verdik, geldiğimiz nokta itibarıyla istisnasız tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu. Hasan başkan da kendi yönetim kuruluyla yaptığı istişare de hem göreve yeni gelmesi sebebiyle hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı kulübüne daha fazla vakit ayırmak için affını istedi. Biz de mecburen anlayışla karşıladık. Şahsen devam etme gibi bir düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni, yoğun baskısı geri çevirebileceğim bir şey olmadı. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber yeni federasyonla beraber iyi işler yapabiliriz. Ayrılan federasyon da sevabıyla, günahıyla herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ters düştüğümüz noktalar oldu, hemfikir olduğumuz noktalar oldu. Belki en çok Fenerbahçe ile ters düşüldü ama sonuçta burada samimiyetle verilmiş bir emek, mesai vardır. Bu gönüllü bir iştir. Büyük sorumluluk gerektirir. Kamuoyunda her gün, her saat hedefinde olan bir pozisyondur. Futbol içi harcadıkları mesai için teşekkür ediyorum. Yeni gelen federasyon başkanımız İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlama konusunda büyük adımlar atarlar. Bizler de Kulüpler Birliği olarak onların hedeflerine varmalarında elbirliğiyle destek olmalıyız. Geç bile kaldık, futbolun en önemli paydaşlarının, futbolun geleceği ile ilgili alacağı kararlarda çok daha fazla söz sahibi olması gerektiği bir döneme geldik. Avrupa’da da bu böyle. Avrupa Kulüpler Birliği’nin, UEFA ile yaptığı çalışmalara baktığımız zaman kulüpler ciddi anlamda söz sahibi, özellikle ticari konularda. İnşallah benzer bir iklimi ve yapıyı da ülkemizde sağlarız.