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Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Sputnik Türkiye
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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lübnan, türk askeri, tbmm, tbmm genel kurulu
lübnan, türk askeri, tbmm, tbmm genel kurulu

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı

19:00 23.10.2024 (güncellendi: 19:03 23.10.2024)
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Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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