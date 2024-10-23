https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/turk-askerinin-lubnandaki-gorev-suresinin-1-yil-uzatildi-1089582636.html
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Sputnik Türkiye
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T19:00+0300
2024-10-23T19:00+0300
2024-10-23T19:03+0300
türkiye
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türk askeri
tbmm
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lübnan, türk askeri, tbmm, tbmm genel kurulu
lübnan, türk askeri, tbmm, tbmm genel kurulu
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı
19:00 23.10.2024 (güncellendi: 19:03 23.10.2024)
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.