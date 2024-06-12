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Türkiye'den 2 üniversite '2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda ilk 10'a girdi
Türkiye'den 2 üniversite '2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda ilk 10'a girdi
Sputnik Türkiye
İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu 'Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda Türkiye'den İTÜ ve... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'den, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu 'Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda ilk 10'da yer aldı.İTÜ, 'nitelikli eğitim' kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi 'yoksulluğa son' kategorisinde 5. ve 'iklim eylemi' kategorisinde 7. oldu.Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren 'THE 2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Buna göre, genel kategoride, Türkiye'den 2 üniversite ilk 100'de, 4 üniversite ilk 200'de ve 8 üniversite ise ilk 300'de yer aldı. İTÜ 34'üncü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 88'inci sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı.İlk 100'de yer alan İTÜ ve ODTÜ ile Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, sıralamada 101-200 bandında yer alarak ilk 200'de yer alan 4 Türk üniversitesi oldu.Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de sıralamada 201-300 bandına girmeyi başardı. İlk 1000'de yer alan üniversite sayısı ise 42 oldu.2 üniversite üç kategoride ilk 10'daTHE, 2024 yılında 125 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 152 üniversiteyi araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört alanda ve 17 göstergede değerlendirdi.Söz konusu göstergelerden üçünde Türk üniversiteleri dünyada ilk 10'a girdi.İTÜ, "nitelikli eğitim" (erken yaşlara ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunma ve kapsayıcı eğitim taahhüdü) kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi "yoksulluğa son" (açlıkla ilgili araştırma, gıda sürdürülebilirliği üzerine öğretim ve kampüste ve yerelde gıda israfı ve açlıkla mücadele taahhüdü) kategorisinde 5'inci, "iklim eylemi" (iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğin teşvik edilmesi taahhüdü) kategorisinde 7'nci oldu.Türkiye Hindistan'ın ardından dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke Türkiye, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 15'inde ilk 100'de, 1 üniversite ile kaliteli eğitimde, 7 üniversite ile ilk 100'de ve 16 üniversite ile ilk 200'de en fazla üniversiteyle sıralamada yer alan ülke oldu. Türkiye, iyi sağlık ve refah alanında 51,9 ile en yüksek ortalama puanı aldı.Öte yandan Türkiye, 100 üniversitesi ile sıralamada Hindistan'ın ardından dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke oldu.Türkiye'den geçen yıl 84 üniversite sıralamaya girmişti.
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Türkiye'den 2 üniversite '2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda ilk 10'a girdi

14:59 12.06.2024
© AAİstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AA
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İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu 'Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda Türkiye'den İTÜ ve Abdullah Gül Üniversitesi üç farklı kategoride ilk 10'a girdi.
Türkiye'den, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu 'Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda ilk 10'da yer aldı.
İTÜ, 'nitelikli eğitim' kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi 'yoksulluğa son' kategorisinde 5. ve 'iklim eylemi' kategorisinde 7. oldu.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren 'THE 2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Buna göre, genel kategoride, Türkiye'den 2 üniversite ilk 100'de, 4 üniversite ilk 200'de ve 8 üniversite ise ilk 300'de yer aldı. İTÜ 34'üncü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 88'inci sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı.
İlk 100'de yer alan İTÜ ve ODTÜ ile Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, sıralamada 101-200 bandında yer alarak ilk 200'de yer alan 4 Türk üniversitesi oldu.
Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de sıralamada 201-300 bandına girmeyi başardı. İlk 1000'de yer alan üniversite sayısı ise 42 oldu.

2 üniversite üç kategoride ilk 10'da

THE, 2024 yılında 125 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 152 üniversiteyi araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört alanda ve 17 göstergede değerlendirdi.
Söz konusu göstergelerden üçünde Türk üniversiteleri dünyada ilk 10'a girdi.
İTÜ, "nitelikli eğitim" (erken yaşlara ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunma ve kapsayıcı eğitim taahhüdü) kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi "yoksulluğa son" (açlıkla ilgili araştırma, gıda sürdürülebilirliği üzerine öğretim ve kampüste ve yerelde gıda israfı ve açlıkla mücadele taahhüdü) kategorisinde 5'inci, "iklim eylemi" (iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğin teşvik edilmesi taahhüdü) kategorisinde 7'nci oldu.

Türkiye Hindistan'ın ardından dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke

Türkiye, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 15'inde ilk 100'de, 1 üniversite ile kaliteli eğitimde, 7 üniversite ile ilk 100'de ve 16 üniversite ile ilk 200'de en fazla üniversiteyle sıralamada yer alan ülke oldu. Türkiye, iyi sağlık ve refah alanında 51,9 ile en yüksek ortalama puanı aldı.
Öte yandan Türkiye, 100 üniversitesi ile sıralamada Hindistan'ın ardından dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke oldu.
Türkiye'den geçen yıl 84 üniversite sıralamaya girmişti.
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