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Birçok ülkede sistemler çökmüştü: Microsoft, sorunun çözüldüğünü duyurdu
Birçok ülkede sistemler çökmüştü: Microsoft, sorunun çözüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Teknoloji devi Microsoft, dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurdu. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T16:18+0300
2024-07-19T16:18+0300
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Siber güvenlik sağlayıcı CrowdStrike firmasının popüler siber güvenlik araçlarından Falcon Sensor'a gelen hatalı güncelleme nedeniyle ortaya çıkan sorun, dünya genelinde Microsoft'a ait Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarları etkileyerek, havalimanları, bankalar, hükümet kurumları ve şirketlere ait sistemlerin hizmet dışı kalmasına yol açtı. Microsoft tarafından yapılan son açıklamada, “Sorunun altında yatan sebep düzeltildi. Birçok Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti, tam kapasiteli hizmet verecek şekilde geri yüklendi. Kalan etki, bazı Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinde sürüyor. Microsoft 365 mühendislik ekibi, çözüm sağlamak için ilave eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.'Sorun tespit edildi, izole edildi ve çözüm uygulandı'CrowdStrike Başkanı ve CEO'su George Kurtz ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, arızanın Windows sistemlerindeki tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan kaynaklandığını duyurdu. Mac ve Linux işletim sistemlerinin sorundan etkilenmediğini, durumun bir siber saldırı veya güvenlik ihlalinden kaynaklanmadığını vurgulayan Kurtz, “Sorun tespit edildi, izole edildi ve çözüm uygulandı. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz. Web sitemiz üzerinden eksiksiz ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. Kurumlara, resmi kanallar aracılığıyla CrowdStrike temsilcileriyle iletişim kurmalarını önermeye devam ediyoruz. Ekibimiz, CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda” dedi.
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Birçok ülkede sistemler çökmüştü: Microsoft, sorunun çözüldüğünü duyurdu

16:18 19.07.2024
© Sputnik / Алексей ВитвицкийMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Teknoloji devi Microsoft, dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurdu.
Siber güvenlik sağlayıcı CrowdStrike firmasının popüler siber güvenlik araçlarından Falcon Sensor'a gelen hatalı güncelleme nedeniyle ortaya çıkan sorun, dünya genelinde Microsoft'a ait Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarları etkileyerek, havalimanları, bankalar, hükümet kurumları ve şirketlere ait sistemlerin hizmet dışı kalmasına yol açtı.
Microsoft tarafından yapılan son açıklamada, “Sorunun altında yatan sebep düzeltildi. Birçok Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti, tam kapasiteli hizmet verecek şekilde geri yüklendi. Kalan etki, bazı Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinde sürüyor. Microsoft 365 mühendislik ekibi, çözüm sağlamak için ilave eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

'Sorun tespit edildi, izole edildi ve çözüm uygulandı'

CrowdStrike Başkanı ve CEO'su George Kurtz ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, arızanın Windows sistemlerindeki tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan kaynaklandığını duyurdu.
Mac ve Linux işletim sistemlerinin sorundan etkilenmediğini, durumun bir siber saldırı veya güvenlik ihlalinden kaynaklanmadığını vurgulayan Kurtz, “Sorun tespit edildi, izole edildi ve çözüm uygulandı. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz. Web sitemiz üzerinden eksiksiz ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. Kurumlara, resmi kanallar aracılığıyla CrowdStrike temsilcileriyle iletişim kurmalarını önermeye devam ediyoruz. Ekibimiz, CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda” dedi.
Asya - borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
DÜNYA
Tüm dünyada eş zamanlı sistem sorunu yaşanıyor: Birçok dev firmanın serverleri çöktü
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