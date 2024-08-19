https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/dilan-polata-tahliye-karari--1087003378.html

Dilan Polat'a tahliye kararı

Dilan Polat'a tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Mahkeme, Dilan Polat davasında tahliye kararı verdi. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T13:40+0300

2024-08-19T13:40+0300

2024-08-19T13:45+0300

türkiye

dilan polat

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Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.11 aydır hapiste olan Polat, tutuksuz yargılanacak.Ne olmuştu?Geçen ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunmuştu.Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/dilan-polat---engin-polat-darp-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1085958135.html

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