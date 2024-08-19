https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/dilan-polata-tahliye-karari--1087003378.html
Dilan Polat'a tahliye kararı
Dilan Polat'a tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Mahkeme, Dilan Polat davasında tahliye kararı verdi. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T13:40+0300
2024-08-19T13:40+0300
2024-08-19T13:45+0300
türkiye
dilan polat
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Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.11 aydır hapiste olan Polat, tutuksuz yargılanacak.Ne olmuştu?Geçen ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunmuştu.Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/dilan-polat---engin-polat-darp-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1085958135.html
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Dilan Polat'a tahliye kararı
13:40 19.08.2024 (güncellendi: 13:45 19.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Mahkeme, Dilan Polat davasında tahliye kararı verdi.
Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.
11 aydır hapiste olan Polat, tutuksuz yargılanacak.
Geçen ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunmuştu.
Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.