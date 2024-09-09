https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narin-guran-diyarbakirda-son-yolculuguna-ugurlandi-1087817919.html

Narin Güran Diyarbakır'daki köyünde defnedildi

Narin Güran Diyarbakır'daki köyünde defnedildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi toprağa verildi. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T12:34+0300

2024-09-09T12:34+0300

2024-09-09T12:42+0300

türkiye

diyarbakır

narin güran

kayıp çocuklar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087817760_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_848fe8c6947d1dcffa14c4a90fa021d2.jpg

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesi'ndeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.Üzerine gelinlik bırakılan Güran'ın cenazesinin bulunduğu tabut, musalla taşına konuldu.Anadolu Ajansı, cenazeden fotoğrafları paylaştı.İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız." dedi.Defin sırasında ağıt yakıldıTavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.Defin sırasında bazı kadınlar Kürtçe ağıt yaktı.Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AFAD İl Başkanı İlami Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Güran'ın yakınları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Bu arada, İl Müftülüğünce kent merkezindeki tüm camilerde saat 10.00'da Narin Güran için sela okutuldu.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narinin-otopsi-islemi-tamamlandi-bakan-tunctan-aciklama-geldi-kimyasal-biyolojik-ve-patolojik-1087806126.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

narinnarini kim öldürdü, narine ne oldu, narin neden öldü, narin otopsisi sonucu, , narin olayı nedir, narin son dakika, narin güran son dakika, narin nerede bulundu, son dakika narin, narin son dakika otopsisi sonucu, diyarbakır tavşantepe köyü, narin'in otopsisi sonucu, narin adli tıp raporu, narin olayı, narin annesi, tavşantepe mahallesi, narin bulundumu son dakika, narin son dakika amcası mı öldürdü, , diyarbakır narin son dakika, narin'in abisi, narin cansız bedeni, narin adli tıp raporu, narin defnedildi