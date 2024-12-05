https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/cep-telefonu-aliminda-tuketici-kredisi-ve-taksit-sayisina-duzenleme-1091216657.html
Cep telefonu alımında tüketici kredisi ve taksit sayısına düzenleme
Cep telefonu alımında tüketici kredisi ve taksit sayısına düzenleme
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımında uygulanan tüketici kredisi ve taksit sayısında değişikliğe gitti. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T19:50+0300
2024-12-05T19:50+0300
2024-12-05T20:02+0300
ekonomi
cep telefonu
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
taksit
taksit yasağı
kredi
tüketici
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredisinde vade sınırını 20 bin lirayı baz alarak değişikliklerde bulundu. Buna göre fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırın 3 ay oldu.Yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonları içinse vade sınırı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendi.Cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında değişiğe gidilmedi. Mevcut durumda, sıfır ya da ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan)cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmıyor, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir ücret sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tcmbden-teminat-iskonto-orani-karari-yuzde-80den-yuzde-30a-indirildi-1091215906.html
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Cep telefonu alımında tüketici kredisi ve taksit sayısına düzenleme
19:50 05.12.2024 (güncellendi: 20:02 05.12.2024)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımında uygulanan tüketici kredisi ve taksit sayısında değişikliğe gitti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredisinde vade sınırını 20 bin lirayı baz alarak değişikliklerde bulundu.
Buna göre fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırın 3 ay oldu.
Yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonları içinse vade sınırı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendi.
Cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında değişiğe gidilmedi. Mevcut durumda, sıfır ya da ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan)cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmıyor, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir ücret sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyor.