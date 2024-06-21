https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bodrum-ilcesinde-saldiriya-ugrayan-is-insani-kaya-sabanci-hastaneye-kaldirildi-1085057183.html

Bodrum'da saldırıya uğrayan iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da saldırıya uğrayan iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darp edilen 71 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, hastaneye kaldırıldı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T01:18+0300

2024-06-21T01:18+0300

2024-06-21T03:07+0300

bodrum

muğla

kaya sabancı

saldırı

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.İHA'nın haberine göre Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Sitenin içerisinde bulunan bir restoran açılışında karşılaşan sitenin sahibi iş adamı Vedat Aşçı'nın, site sakinlerinden olan Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı korumalarıyla beraber dövdürterek hastanelik ettiği öne sürüldü.Kaya Sabancı bahse konu site içerisinde açılışı yapılan bir restorana davetli olarak gitti. İddiaya göre restoranda karşılaştığı bahse konu sitenin sahibi Vedat Aşçı'ya selam verdiği ve Aşçı'nın bir anda Sabancı'ya korumalarıyla beraber saldırarak darp ettirdiği öne sürüldü.Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu belirtildi.Avukat Kayran'dan açıklamaKaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.'Ambulansın girişine müsaade edilmedi'Olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydeden Kaylan, “Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey davetli olduğu restoranın açılışında sitenin sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darp edildi. Şu an özel bir hastanede müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girişine müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var" dedi.'72 yaşındaki bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor'Kaylan, açıklamalarının devamında şunları söyledi:'Küfretmedim diyor ama aralarında uzun zamandır bir sürtüşme vardı'Kaya Sabancı'nın kaptanı Kemal Kocaoğlan, ise “Kaya Bey yere düşüyor, bana telefon açtı 'Beni buradan al' diye ve ben de olay yerine gittim. Kendisi küfretmedim diyor ama aralarında uzun zamandır bir sürtüşme vardı” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240210/saldiriya-ugrayan-ak-parti-kucukcekmece-baskan-adayi-yeniay-terore-ve-korkuya-prim-vermeyecegiz-1080612344.html

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