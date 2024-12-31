Geniş çaplı krizlerden dengeyi değiştiren seçimlere: 2024 yılında Dünya neler yaşadı? Neleri konuştu?
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2024 yılı, dünya genelinde siyasi krizlerden ekonomik dalgalanmalara, toplumsal hareketlerden bilimsel atılımlara kadar pek çok önemli olaya sahne oldu. Ay ay derlenen bu almanakta, dünyanın gündemini meşgul eden en önemli olaylar, yılın en dikkat çeken gelişmeleri ve ülkelerin geçirdiği süreçleri detaylı bir şekilde sizler için özetledik.
Ocak
1 OCAK
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı Fransa'ya geçti
1 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığı Fransa'ya devredildi. Bu değişim, uluslararası diplomasi ve güvenlik politikalarında Fransa'nın rolünü yeniden gündeme getirdi.
Rusya’nın BDT başkanlığı dönemi başladı
Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) dönem başkanlığı Rusya’ya geçti. Bu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması, ulusal para birimlerinin kullanımı, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele, 'BDT Plus' adlı yeni bir iş birliği formatı oluşturulması, gibi önemli kararlar alındı. Ayrıca BDT’nin 2025 yılı dönem başkanlığının Tacikistan’a devredilmesi kararlaştırıldı.
İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya resmen BRICS üyesi oldu
Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti. 1 Ocak 2024 itibarıyla İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya resmen BRICS üyesi oldu.
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı, tusunami uyarısı yapılan ülkede 232 kişi hayatını kaybetti
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, can kaybı sayısı zamanla artmıştı. İlk günlerde ölü sayısı 55 olarak bildirilmiş daha sonra 94'e yükselmişti. Takip eden günlerde can kaybı nihayetinde 232'ye ulaştı. Deprem, Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de hissedilmiş, binlerce bina hasar görmüş ve on binlerce kişi tahliye edilmişti.
2 OCAK
Güney Kore'de ana muhalefet lideri boynundan bıçaklandı
Günay Kore ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee 2022 yılında yapılan başkanlık seçimlerini az bir farkla kaybetmişti. Hastanede tedavisi tamamlanan Lee taburcu edilirken, 2024'ün Aralık ayına gelindiğinde ise ülkede sıkıyönetim ilan edilecek ve halkın gözünde Lee daha da parlayacaktı.
Tokyo'da iki uçak çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağı sahil güvenlik uçağına çarptı. Yolcu uçağındaki 300'den fazla yolcu ve mürettabat tahliye edildi. Ülkedeki deprem bölgesine yardıma giden sahil güvenlik uçağındaki 6 görevliden 5'i ise öldü.
Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu, Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladı
Suudi Arabistan BRICS grubuna resmen üye olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra aynı gün içinde Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.
3 OCAK
Fransa, Nijer'deki misyonunu süresiz olarak kapattı
Fransa, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği'nin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. 2023 Ağustos ayında, Nijer'deki Fransız karşıtı gösterilerin bir sonucu olarak Nijer yetkilileri Fransız Büyükelçisi'nin ülkeden sınır dışı edildiğini ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların iptal edildiğini duyurmuştu. Nijer Büyükelçiliği'nin faaliyetleri artık Paris'ten yönetiliyor.
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında art arda patlamalar gerçekleşti: En az 103 kişi öldü, 141 kişi yaralandı
Süleymani'nin ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmaları sırasında Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında art arda 2 patlama meydana geldi. Bu saldırılar sonucunda en az 103 kişi hayatını kaybetmiş ve 141 kişi yaralanmıştı. Türkiye ve Rusya dahil pek çok devlet bu terör saldırısını kınadı.
4 OCAK
Epstein'ın dava dosyalarında Prens Andrew ile Clinton'ın isimlerinin de yer aldığı ortaya çıktı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Prensi Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin olduğu ortaya çıktı.
5 OCAK
Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin yok olduğunu açıkladı
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Proje Koordinatörü Jacob Burns, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonrasında, "Gazze yok oldu. Geriye çok bir şey kalmadı. Üzgünüm, Filistinlilerin burada tekrar yaşaması zor" dedi.
6 OCAK
Boeing 737 MAX havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı
Alaska Havayoları'na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı. Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland'a dönmek zorunda kaldı. Uçak, Portland'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşları durduruldu.
8 OCAK
Altın Küre Ödülleri verildi
Oppenheimer yılın en iyi drama filmi seçildi, Nolan ise en iyi direktör oldu.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
Başbakan Elisabeth Borne istifa ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da istifa dilekçesini kabul ettiğini bildirdi. 9 Ocak'ta ise Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu.
10 OCAK
Husiler ABD gemisine askeri operasyon düzenledi
Husiler, ABD'nin 31 Aralık 2023'te donanmalarına düzenlediği saldırıya yanıt olarak Kızıldeniz'de bir ABD gemisine bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.
OHAL ilan edilen Ekvador'un 'dört bir yanında patlama medyana geldi, TV kanalları basıldı, ülke genelinde kırmızı alarm verildi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 'Fito' lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçmasının ardından ülke adeta savaş alanına döndü. Şiddet olaylarının zirve yaptığı ülkede Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ülkenin çeşitli yerlerinde patlamalar yaşandığı da belirtildi. OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi de kaçırarak TV kanallarını bastı.
ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başladı
ABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle kesilen askeri görüşmelerin yeniden başlatıldığı bildirildi.
11 OCAK
Hunter Biden pek çok suçtan dolayı yargılanarak suçlu bulundu
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 11 Ocak'ta Los Angeles'ta üç ağır vergi suçu ve altı kabahat suçundan mahkemeye çıktı. Aylar boyunca devam eden sorgulama sürecinde suçlamalar, yasadışı silah edinme, vergi kaçırma, uyuşturucu bağımlılığı, yanıltıcı beyan şeklinde oldu. Bu suçlamalar sonucunda Hunter Biden, toplamda 9 ayrı suçlamayı kabul etmiş ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Fakat Joe Biden, 2024 yılının sonunda oğlunu 'özel başkanlık affı' ile 'kurtardı'.
İsrail'in soykırımla yargılanması tüm dünyada canlı yayınlanarak başladı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava, 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde Lahey'de görülmeye başlandı. 26 Ocak 2024 tarihinde UAD, İsrail'in davayı reddetme talebini kabul etmeyerek, soykırım davasının esastan görüşülmesine karar verdi. Ayrıca, mahkeme, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti. Ancak, nihai bir karar henüz verilmedi.
12 OCAK
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'e hava saldırısı düzenledi
ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik askeri operasyon düzenledi. Saldırıların uçak, gemi, tomahawk füzeleri ve denizaltılarla yapıldığı aktarıldı. Körfez ülkeleri de dahil pek çok ülkeden kınama mesajı yayınlandı.
13 OCAK
Tayvan'da bağımsızlık yanlısı parti seçimi kazandı: İlk açıklaması Çin'e karşı oldu
Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, destekçilerinin önünde düzenlenen bir mitingde seçimlerdeki zaferini ilan etti. Lai Ching-te konuşmasında ayrıca Çin'in tehdit ve gözdağlarına direnme, Tayvan Boğazı'nda barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.
19 OCAK
Türkiye'den tarihi görev: Ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıktı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç uzaya fırlatıldı. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen bu tarihi görevle Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Görev süresince 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Gezeravcı, 18 günün ardından 9 Şubat 2024'te Dünya'ya döndü.
20 OCAK
Ay'a iniş yapan beşinci ülke Japonya oldu
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının Ay’a yumuşak iniş gerçeleştirdiğini açıkladı. Böylece Japonya, Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu.
23 OCAK
İsveç'in NATO'ya girişi TBMM tarafından onaylandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Ocak 2024 tarihinde İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı. Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'si kabul, 55'i ret oyu kullanmış, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Bu onayın ardından, protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.
25 OCAK
Suudi Arabistan’da bir devir kapandı, 70 yıllık aradan sonra içki satışı başladı
Suudi Arabistan, 1952'de alkol satışını yasaklamıştı. 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapıldı. Söz konusu içki satışı sadece diplomatlarla sınırlı tutuldu.
27 OCAK
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Bu gelişme, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından gerçekleşti. Kanada da Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını 29 Ocak'ta kaldırma kararı aldı.
Şubat
3 ŞUBAT
Irak, ABD'nin hava saldırılarında ölenler için ülke çapında yas ilan etti
'Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vuruldu. Bunun ardından Irak, ABD Hava Kuvvetleri tarafından sınır bölgelerine düzenlenen gece saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin anısına ülke çapında yas ilan etti.
5 ŞUBAT
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi kondu
İngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konduğu duyuruldu. Teşhisin prostat büyümesi nedeniyle yapılan kontroller sırasında tespit edildiği ancak prostat kanseri olmadığı açıklandı.
5 ŞUBAT
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama meydana geldi,
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü. Patlamanın sebebinin tespiti için çalışmalar ve olayla ilgili soruşturma devam etse de bir sonuç çıkmadı.
8 ŞUBAT
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevden alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilenmesinin gerektiğini belirterek Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden aldı.
9 ŞUBAT
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yaptı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Röportaj, 9 Şubat 2024 tarihinde yayınlanarak kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Putin’in ABD’li gazeteci Carlson ile yaptığı röportajın yaklaşık bir milyar kez izlendiğini belirtti.
10 ŞUBAT
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa etti
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, pedofili suçuna karışan bir kişinin affedilmesiyle ilgili skandal sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.
14 ŞUBAT
11 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüşmek için Kahire'ye gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Mısır Lideri Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. 4 Eylül'de ise Sisi Ankara'ya gelerek Erdoğan ile görüştü. Bu toplantıda Türkiye ve Mısır arasında toplam 17 iş birliği anlaşması imzalandı.
16 ŞUBAT
Trump'a dolandırıcılıktan 354.9 milyon dolar ceza verildi
2024 yılı Şubat ayında sonuçlanan davada, mahkeme Trump'ın yaklaşık 355 milyon dolar para cezası ödemesine ve üç yıl boyunca New York'ta herhangi bir şirkette yönetici veya memur olarak görev yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca, oğulları Donald Jr. ve Eric Trump da davada sorumlu bulunarak her biri 4 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.
Aleksey Navalnıy hayatını kaybetti
Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Aleksey Navalnıy'ın Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Navalnıy yürüyüş sonrası fenalaşmış, bilincini kaybetmiş ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
18 ŞUBAT
Ukrayna ordusunun kalesi olarak görülen Avdeyevka Rusya ordusu tarafından ele geçirildi
Rusya, Donetsk bölgesindeki Avdeyevka şehrini 18 Şubat 2024 tarihinde tamamen kontrol altına aldı. Avdeyevka, Donetsk kentine açılan kapı olarak bilinmekte ve Rusya'nın doğudaki Donbas bölgesinde tam kontrol sağlama hedefi açısından kritik bir konumdaydı.
26 ŞUBAT
Jacob Rothschild hayatını kaybetti
Siyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren İngiltere kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir ABD askeri Gazze için kendini ateşe verdi
İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri askeri kendini ateşe verdi. "Filistin'e özgürlük" diye bağırarak kendisini yakan 25 yaşındaki Aaron Bushnell isimli asker hayatını kaybetti.
Mart
1 MART
Alman subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydı ortaya çıktı
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırma planlarına ilişkin ses kaydının deşifresini yayınladı. Almanya Savunma Bakanlığı, ses kaydının gerçekliğini doğrulayarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
9 MART
Pakistan'ın cumhurbaşkanı yeniden Asıf Ali Zerdari seçildi
Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
12 MART
Boeing firmasının hatalarını ortaya çıkaran Barnett, ifade vermeden hemen önce otoparkta ölü bulundu
Dünyaca ünlü uçak üreticisi Boeing'i sık sık teknik sorunlarla gündeme getiren ve şirketin iç işleyişi hakkında çarpıcı ifşaatlarda bulunan John Barnett adlı üst düzey bir çalışan, ölü bulundu. Suikast tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Barnett, cumartesi günü mahkemede ifade verecekti.
17 MART
Rusya'daki seçimleri Putin kazandı
Rusya'da en son devlet başkanlığı seçimi, 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin adayı Nikolay Haritonov:, Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Vladislav Davankov, Liberal Demokrat Parti'nin adayı Leonid Slutskiy ve Bağımsız aday olarak, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle devlet başkanlığı için aday olan Vladimir Putin arasında seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına göre, Vladimir Putin oyların yüzde 87.8'ini alarak beşinci kez Rusya Devlet Başkanı seçildi.
22 MART
Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda terör saldırısı gerçekleştirildi: Onlarca kişi öldü
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna terör saldırsı düzenlendi. Konser salonunun neredeyse tamamen yandığı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, saldırıyı kınayarak Rusya'ya taziye dileklerini iletti. Saldırı sonrası Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmış ve hafta sonu yapılacak toplu etkinlikler iptal edildi. Saldırının faillerinden olduğu belirtilen 4 kişi Ukrayna sınırı yakınında yakalandı.
25 MART
BMGK'da 10'uncu kez oylanan Gazze'de ateşkes karar tasarısı kabul edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye ilişkin 10'uncu oylama yapıldı. Oylamada Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden tasarı kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kaldı.
26 MART
ABD’de köprüye çarpan gemi köprüyü yıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Dali isimli kargo gemisi ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıktı.Kargo gemisinin, 2016’da Belçika’daki Antwerp Limanı’nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Nehre düşen yaklaşık 20 kişi ve birden fazla araç olduğu açıklanırken 6 işçi hayatını kaybetti.
27 MART
Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdi
Hannover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.
30 MART
Hollanda'da rehine krizi yaşandı: Çevredeki 150 ev tahliye edildi, kimse yaralanmazken şüpheli tutuklandı
Hollanda'nın doğusundaki Ede şehrinde bulunan Petticoat adlı kafede bir rehine krizi yaşandı. Sabah saat 06.30 sularında, silahlı ve patlayıcı maddeler taşıyan bir kişi kafeye girerek içeridekileri rehin aldı ve mekanı havaya uçurmakla tehdit etti. Olay sırasında güvenlik amacıyla çevredeki yaklaşık 150 ev tahliye edildi ve şehir merkezindeki tüm dükkanlar kapatıldı. Rehinelerin serbest bırakılmasının ardından, kar maskesi takan şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
Nisan
1 NİSAN
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçisi'nin evini bombaladı
İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu ve Büyükelçilik konutunu hedef aldı. saldırı sonucunda 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırı sonucunda Lübnan ve Suriye'deki Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral Mohammad Reza Zahedi’nin öldürüldüğü açıklandı.
2 NİSAN
Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı
Türkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması başladı.
3 NİSAN
Botsvana Devlet Başkanı Almanya'yı 20 bin fil göndermekle tehdit etti
Botsvana Devlet Başkanı Masisi, iki ülke arasında av ganimetleri ithalatı konusunda yaşanan tartışmalar nedeniyle Almanya'ya 20 bin fil göndermekle tehdit etti.
Tayvan'da 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi: 10 kişi yaşamını yitirdi, toplam 1.067 kişi yaraland
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk sarsıntıdan yaklaşık 20 dakika sonra, Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi yaşamını yitirdi, toplam 1.067 kişi yaralandı.
8 NİSAN
Mozambik'te feribot faciası: 94 kişi hayatını kaybetti, cesetler kıyıya vurdu
Mozambik kıyılarında, yaklaşık 130 kişiyi taşıyan bir feribotun batması sonucu en az 94 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kayboldu.
9 NİSAN
Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı
Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlık, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını açıkladı.
10 NİSAN
Hamas lideri Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. Haniye yaptığı açıklamada çocuklarının hedef alındıklarında esnada bayram için akrabalarını ziyaret ettiklerini söyledi. 31 Temmuz'a gelindiğinde ise Haniye de suikast sonucu öldürülecekti.
13 NİSAN
İran, İsrail'e SİHA ve balistik füze ile misilleme saldırısı düzenledi: Ortadoğu'da birçok ülkede hava sahası kapatıldı
Tahran'dan İsrail'e konsolosluk binasını vurma 'cevabı' SİHA'larla geldi. 13 Nisan akşam saatlerinde başlayan saldırıda İsrail'in tüm şehirlerinde Demir Kubbe'nin füzeleri nasıl engellemeye çalıştığı tüm dünyaca canlı yayında izlendi. İran, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e fırlatılan tüm hipersonik füzelerin belirlenen hedefleri vurduğunu belirtti. İsrail'den İran'ın saldırısının başarısız olduğu açıklaması geldi.
26 NİSAN
Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyeti sona erdi
Ermenistan ve Azerbaycan arasında İkinci Karabağ Savaşı ardından Türkiye ve Rusya'nın 2021 yılında Ağdam bölgesinde kurduğu Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetleri sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, Rusya Savunma Bakanlığı ve Türkiye Kara Kuvvetleri'nden katılımcıların da olduğu törende, Rus ve Türk askerlerinin üç yıldır başarılı bir şekilde işbirliği yapıldığı belirtildi.
Mayıs
1 MAYIS
Çin'de otoyolun çökmesi sonucu 24 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 24 olurken, 30 kişi yaralandı. Olay sırasında yolda seyreden araçların açılan çukura düştüğü ve ölümlerin bu şekilde gerçekleştiği aktarıldı.
3 MAYIS
Brezilya'da sel felaketi nedeniyle en az 144 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi ise kayboldu
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller sonucunda en az 144 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi ise kayboldu. Felaket nedeniyle 115 binden fazla kişi yerinden oldu.
5 MAYIS
Çin lideri Şi Cinping 5 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'ya resmi ziyaret düzenledi
2024 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-10 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Şi'nin beş yıl aradan sonra Avrupa'ya yaptığı ilk resmi gezi olması nedeniyle dikkat çekti. 5-7 Mayıs arasında Fransa'da, 7-8 Mayıs arasında Sırbistan'da, 8-10 Mayıs'ta da Macaristan'da olan Şi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin genişletilmesi ile ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
8 MAYIS
İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 2 tonluk bir bomba bulundu: Okullar tatil edilirken 36 bin kişi de tahliye edildi
İtalya'nın Viterbo kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 2 tonluk bir bomba bulundu. Yetkililer, bombanın bulunduğu bölgeyi kırmızı alana dönüştürdü. Bomba bulunan muhittekileri riske atmamak adına, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Ayrıca, bölgede ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi. bombanın nakliye için güvenli hale getirilmesi ve ardından güvenli şekilde patlatılması sağlandı.
11 MAYIS
İsrailli şarkıcıya tepki gösteren Hollanda'lı Joost Klein 2024 Eurovision'dan diskalifiye edildi
Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'in temsilcisi Eden Golan'a öncelik verildiğini görünce tepki göstermişti. İddiaya göre Hollandalı sanatçı, arenada kavga çıkartıp fiziksel temas uyguladığı için diskalifiye edildi. 12 Mayıs'ta finali düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazandı.
15 MAYIS
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı düzenlendi
Slovakya Başbakanı Robert Fico ükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Üç ila dört el ateş eden saldırgan tutuklandı. Karnından vurulan Fico, acil olarak Banská Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi'ne kaldırılarak beş saat süren bir ameliyat geçirdi. Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun olumluya döndüğünü ifade etti. 30 Mayıs 2024'te, Başbakan Fico hastaneden taburcu edilerek evinde istirahat etmeye başladı. 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, saldırganı affettiğini ve Haziran sonu veya Temmuz ayında görevine dönmeyi planladığını ifade etti.
16 MAYIS
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yeni Kaledonya'da 'OHAL' ilan etti
Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolar şiddetlendi, can kaybı sayısı yükseldi. Artan protestolar üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgede OHAL ilan etti. Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'daki güvenliği sağlamak amacıyla asker sevk etti, TikTok' da yasaklandı.
19 MAYIS
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi: Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dahil 9 kişi hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki bir baraj açılışından Tebriz'e dönerken düştü. Kazada Reisi ve Abdullahiyan'ın yanı sıra toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası İran, Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına destek talep etti. Türkiye, AKINCI İHA'yı bölgeye göndererek helikopterin enkazını tespit etti. AKINCI İHA'nın tespit ettiği ısı kaynakları sayesinde arama kurtarma ekipleri enkaza ulaştı. İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin ölümü nedeniyle beş günlük yas ilan edildi. Türkiye de İran halkının acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan etti ve bayraklar yarıya indirildi.
20 MAYIS
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Hamas lideri hakkında tutuklama kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hamas lideri Yahya Sinwar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yapılan açıklamada mahkemede Gazze şeridinde yaşanan olaylara ilişkin 'savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler' olduğunu belirtilerek, Hamas lideri Sinwar, Benyamin Netanyahu, Galant, El Kassam Tugayları'nın askeri kanadı komutanı Muhammed Al-Deif ve Hamas Politbüro şefi İsmail Haniye'nin Ekim 2023'ten bu yana işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu aktarıldı.
22 MAYIS
Bazı devletler Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almaya başladı
23 MAYIS
Türbülansa yakalanan uçakta 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Singapur Havayolları'nın Londra-Singapur seferini yapan Boeing 777-300ER tipi uçağı, şiddetli türbülansa maruz kalarak Bangkok'a acil iniş yaptı. Olayda 73 yaşındaki bir İngiliz yolcu hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Uçakta toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu. Türbülans sırasında bazı yolcuların başlarını tavana çarptığı ve ciddi yaralanmalar yaşandığı bildirildi.
24 MAYIS
Karabağ'da sınır yeniden çizildi: Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti
Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerine Azerbaycan bayrakları çekildi.
25 MAYIS
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle Lori bölgesindeki Vanadzor stadyumuna acil iniş yapmak zorunda kaldı. Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
29 MAYIS
Kuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi: İki ülke arasında aylar boyunca sürecek olan bir kriz başladı
ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki mücadele Kuzey Kore'nin sınırdan içinde çöp ve gübre bulunan 150'den fazla casus balonu Güney Kore'ye göndermeye başlaması ile devam etti. Bu tarihten itibaren, Kuzey Kore, Güney Kore'ye binlerce çöp dolu balon gönderirken, Güney Kore tarafı da Kuzey Kore'ye siyasi propaganda kağıtları dolu olan balonlar göndererek sınırda marş çaldı.
31 MAYIS
James Webb Uzay Teleskobu bilinen en uzak galaksiye ulaştı
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Kozmik Şafak olarak tanımlanan dönemde oluştuğu bilinen en uzak galaksiyi görüntüledi.
BAE arabulucu oldu: Ukrayna'da esir tutulan 75 Rus askeri ülkelerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esaret altında bulunan 75 Rus askerin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) takas sürecinde arabuluculuk yaptığı ifade edildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası 8 Şubat'ta gerçekleşmişti. O takas kapsamında her iki taraftan 100'er asker ülkelerine dönmüştü.
Haziran
2 HAZİRAN
Çin'in keşif aracı Ay'ın karanlık yüzüne indi
Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması için 3 Mayıs'ta uzaya gönderdiği "Çang'ı 6" keşif aracı yüzeye ulaştı.
4 HAZİRAN
Türkiye BRICS'e katılmak istediğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak istediğini belirten Fidan'ın sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
7 HAZİRAN
Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırı sonucunda Frederiksen, hafif bir boyun incinmesi yaşadı. Saldırgan, olay yerinde tutuklanırken, saldırının nedeni hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
8 HAZİRAN
Bakan Fidan'ın çağrısıyla bir ilk gerçekleşti: 8 ülke Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da toplandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla Türkiye’nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da toplandı. Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlandı.
10 HAZİRAN
Avrupa'da peş peşe siyasi kriz yaşandı: Fransa'da meclis feshedildi, Belçika Başbakanı De Croo da istifa etti
Fransa lideri Macron'un Le Pen'in partisine karşı ağır yenilgisi ardından meclisi feshettiği duyurdu. Ardından da Belçika Başbakanı De Croo, istifa ettiğini açıkladı.
11 HAZİRAN
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'nın uçağı kayboldu: Öldüğü açıklandı
Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği bildirildi. Radardan kaybolan askeri uçakta yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
13 HAZİRAN
İtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu
İtalya parlamentosunda, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifi görüşmeleri sırasında kavga çıktı. Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak teklife tepki gösterdi ve ardından yumruklu saldırıya uğradı.
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda döviz ticaretini durdurdu
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda dolar ve euro cinsinden döviz ticaretinin durdurulduğunu duyurdu.
14 HAZİRAN
Putin, Ukrayna'ya ateşkes için şartlarını sundu
Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etti. Putin, Rusya'nın yeni barış teklifinin çatışmanın dondurulmasını değil, tam ateşkes öngördüğünün altını çizdi.
17 HAZİRAN
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
Benny Gantz'ın İsrail hükümetinden istifa etmesinden sekiz gün sonra Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin feshedildiği belirtildi.
18 HAZİRAN
24 yıl aradan sonra ilk kez: Putin Doğu Asya turu yaptı
Rusya lideri Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne bir devlet ziyareti gerçekleştirdi. Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un ile bir araya gelen Putin daha sonra Vietnam’a geçti. Putin'in Kuzey Kore'ye en son 2000 yılında gittiği bilinirken, o zaman Pyongyang'da dönemin devlet başkanı Kim Jong Il ile bir araya gelmişti.
25 HAZİRAN
Wikileaks kurucusu Assange serbest bırakıldı
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, yaklaşık 14 yıl süren hukuki süreçlerin ardından, ABD ile vardığı anlaşma sonucu serbest bırakıldı. Avustralya eski başbakanı ve şu anki ABD Büyükelçisi Kevin Rudd’un da eşlik ettiği Assange, mahkemede hakkındaki ‘ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek’ suçunu işlediğini kabul etti. İngiltere’de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında Assange’ın derhal serbest bırakılmasına karar verildi. Serbest kaldıktan sonra açıklamalarda bulunan Assange, gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.
Temmuz
4 TEMMUZ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi, 'Rus-Türk ilişkilerini kimin engellemeye çalıştığı çok iyi biliniyor' açıklaması gündmee oturdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iradesinin iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine olanak tanıdığına dikkat çekerken, “Bizi kimin engellediği çok iyi biliniyor, ancak Sayın Erdoğan'ın siyasi iradesi buna karşı geliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, 2022 yılında İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerde varılan mutabakatların hala masada olduğunu ve olası bir müzakere sürecinin temelini oluşturabileceğini söyledi.
5 TEMMUZ
İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı bitti: Resmi olarak İşçi Partisi seçimi kazandı: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ezici seçim yenilgisinin ardından istifa etti
İngiltere'de 14 yıldır süren Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi. İşçi Partisi 326 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve Keir Starmer'ı başbakan oldu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak genel seçimlerde muhalefetteki İşçi Partisi karşısında yenilgiyi kabul ederek "Kaybın sorumluluğunu üstleniyorum" diyerek istifa ettiğini açıkladı.
Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi
Kırgızistan'ın özel servisleri, ülkede yönetimi şiddet yoluyla ele geçirmeyi planlayan bir grubu etkisiz hale getirdi.
6 TEMMUZ
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan oldu
İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, reformist aday Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı olan Pezeşkiyan, seçim kampanyasında "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganını kullanarak dikkat çekmişti.
9 TEMMUZ
Güney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için kendisini boşluğa bıraktı
Güney Kore'nin Gumi şehrinin belediyesinde çalışan 'Robot Süpervizörü' lakaplı robot kendini merdiven boşluğundan aşağı bırakarak intihar etti. Robotun intihar sebebinin diğer robotlardan daha fazla çalıştırıldığı ve aşırı iş yükü bindirildiği için olduğu belirtildi.
13 TEMMUZ
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi öldü
Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi hayatını kaybetti.
14 TEMMUZ
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi yaşandı
Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. FBI yetkilileri saldırganın 20 yaşında Pensilvanyalı bir kişi olduğunu açıkladı.
15 TEMMUZ
Suriye’de genel seçimleri Beşar Esad kazandı
Suriye'de en son genel seçimler, 15 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimlerde, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın liderliğindeki Baas Partisi ve müttefikleri, 250 sandalyeli Halk Meclisi'nde 185 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Seçime katılım oranı yüzde 38.16 olarak açıklanmış, yaklaşık 7.3 milyon seçmen oy kullanmıştı. Fakat tarihler 8 Aralık'ı gösterdiğinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesini terk ederek Rusya'ya sığınacaktı.
19 TEMMUZ
Bangladeş'te 'kamu sektöründe' haksız kontejyan açıldığı söylenen kişiler yüzünden başlayan olayda yüzlerce kişi öldü
Bangladeş'te 2024 yılında, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılması kararına karşı başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde, yıl boyunca toplamda 625 kişi hayatını kaybetti. Bu protestolar sırasında 18.380 kişi yaralandı ve yaklaşık 10.000 kişi gözaltına alındı. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında şiddetlenen olaylarda, sadece iki gün içinde 231 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu gelişmeler sonucunda, Başbakan Şeyh Hasina Vecid istifa ederek ülkeyi terk etti ve geçici bir hükümet kuruldu. Hükümet sokağa çıkma yasağı getirdi ve ordu sokaklara indi. Vecid'in ardından bir nevi 'sivil darbe' gerçekleşmişti. Bunun ardından hükümetin başına hem 'Nobel ödüllü' hem de 'hükümlü banker' olan Muhammed Yunus getirildi.
Tüm dünyada eş zamanlı sistem sorunu yaşandı, birçok dev firmanın serverleri çöktü
Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın dünya çapında devre dışı kalması, uluslararası havayolları, bankalar ve medya için küresel BT sorunlarına ve kesintilere neden oldu. ABD merkezli bulut izleme, modelleme ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı Parametrix, CrowdStrike kaynaklı küresel yazılım sorunu nedeniyle Microsoft haricindeki ABD Fortune 500 şirketlerinin karşı karşıya kaldığı toplam doğrudan mali kaybın 5.4 milyar dolar olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.
20 TEMMUZ
Haiti'de 'Vudu büyüsü' yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti
Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin alev alması sonucu 40 kişi öldü. Polis, olayın vudu büyüsü ayini sırasında meydana geldiğini duyurdu.
21 TEMMUZ
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleştirilen seçimler için adaylıktan çekildi. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirirken; Harris ise Trump'a kaybedecekti. Biden'a Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından yapılan "adaylıktan çekil" çağrıları giderek artmış, 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.
22 TEMMUZ
Yunan Sağlık Bakanı 'F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz' dedi, Türkiye sert tepki gösterdi
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi adeta tehdit edercesine "F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasilerin Kuzey Kıbrıs'ta buluşup verdiği mesajlar ardından sözlü olarak Türkiye - Yunanistan arasındaki tansiyon yükselmişti.
23 TEMMUZ
Zelenskiy sıkıyönetim ve genel seferberlik kararını bir kez daha uzattı: Ukrayna'da genel seçim de yine ertelenmiş oldu
Sıkıyönetim ve genel seferberlik toplamda 13 kez uzatıldı. Son olarak, Ukrayna Parlamentosu 29 Ekim 2024 tarihinde aldığı kararla sıkıyönetim ve genel seferberliği 90 gün daha uzatarak 7 Şubat 2025'e kadar devam etmesine karar verdi. Bu nedenle, 2024 yılında yapılması planlanan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ertelendi.
31 TEMMUZ
Haniye suikaste uğrayarak hayatını kaybetti
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü bir füze ile gerçekleştirildiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları, saldırının ülke sınırları dışından gerçekleştirildiğini belirtmiş ve İsrail'i sorumlu tutarken İran'da intikam bayrağı asılmıştı. srail hükümeti ise saldırıyı resmi olarak üstlenmemiş, ancak İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getirecek" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Ağustos
1 AĞUSTOS
7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdüğünü duyurdu.
5 AĞUSTOS
3 kız çocuğunun öldürülmesinin ardından İngilere'de başlayan kargaşada 400 kişi tutuklandı
İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından, ülke genelinde protestolar başladı. 'Daimi ordu' alarma geçti, tutuklu sayısı 400'ü buldu. Ayrıca, Southport'ta düzenlenen protestolarda bir camiye saldırı gerçekleşmiş ve müdahale eden 39 polis yaralanmıştır. Bu olaylar, İngiltere'de son yıllarda görülen en büyük çaplı karışıklıklardan biri olarak değerlendirildi.
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar geçti. Fakat Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, 16 Ekim 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürülecekti.
7 AĞUSTOS
Güney Kore'de köpek eti yasaklandı
Ocak ayında köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan Güney Kore'de ilgili yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasağa uymayan köpek çiftliklerini ve köpek eti satan restoranları hapis cezası dahil yaptırımlar bekliyor. Ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme ise tazminat başvurusunda bulundu.
8 AĞUSTOS
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı; yerine Kemal Meduri atandı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal El Meduri'yi başbakan olarak atadı.
9 AĞUSTOS
Paris Olimpiyatları’nda skandal: Madalyalar 1 haftada bozuldu
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları skandallarla gölgelendi. Ödül kazanan sporcuların madalyalarının kalitesi bir hafta içinde bozuldu. Olimpiyat madalyaların düşük kalitesi sosyal medyada tepki çekti.
Brezilya'da uçak düştü 61 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın São Paulo eyaletinde, Voepass Havayolları'na ait ATR 72-500 model bir yolcu uçağı, Vinhedo kasabasında düştü. Kazada uçakta bulunan 57 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 62 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Parana eyaletindeki Cascavel'den São Paulo'daki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. Düşüş nedeni henüz belirlenememiş olup, Brezilya Sivil Havacılık Kurumu uçağın iyi durumda olduğunu ve sertifikalarının bulunduğunu açıkladı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, kazanın ardından üç günlük yas ilan etti.
14 AĞUSTOS
DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti
Afrika'da sıkça görülen ve özellikle Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini ağır bir şekilde hissettiren maymun çiçeği virüsü (mpox) nedeniyle toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta acil durum ilan edildiğini duyurdu.
16 AĞUSTOS
Akdeniz'de 'kasırga koptu', ülkede alarm ilan edildi: Onlarca tekne ve yat alabora oldu
İspanya’nın doğu sahillerinde etkili olan şiddetli fırtına, İbiza ve Formentera adalarında onlarca lüks teknenin alabora olmasına neden oldu. Bölgede turuncu alarm verildi. Yağışlar, zaman zaman dolu şeklinde görülerek hasarın boyutunu artırdı. Sel etkili oldu. Bir çok yer tahliye edildi. Bu felakette en az 205 kişi hayatını kaybetti. Bu sel felaketi, İspanya'nın son 50 yılda yaşadığı en büyük doğal afet olarak kaydedildi.
18 AĞUSTOS
Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti
Sinemanın efsane isimlerinden olarak kabul edilen Alain Delon yaşamını yitirdi. Fransız oyuncu 88 yaşındaydı.
19 AĞUSTOS
Sicilya açıklarında lüks yat battı: 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch ve Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti
İtalya'nın Sicilya adası açıklarında 19 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen trajik yat kazasında, 56 metrelik İngiliz bayraklı "Bayesian" isimli lüks yat şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle battı. Teknede bulunan 22 kişiden 15'i kurtarılırken, 7 kişi hayatını kaybetti. 59 yaşındaki İngiliz teknoloji milyarderi ve Autonomy yazılım şirketinin kurucusu Mike Lynch, kızı Hannah Lynch, Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Çok uluslu hukuk firması Clifford Chance'tan ABD'li avukat olan Chris Morvillo ve eşi Neda Morvillo ve Teknenin Kanada vatandaşı aşçısı Recaldo Thomas hayatını kaybetti.
20 AĞUSTOS
Azerbaycan, BRICS'e resmi başvuruda bulundu
Azerbaycan, BRICS'e üye olmak için 20 Ağustos 2024 tarihinde resmi başvuruda bulundu. Bu başvuru, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sırasında Azerbaycan ve Çin arasında kabul edilen "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"de belirtilen Azerbaycan'ın BRICS'e katılma arzusunun bir sonucu olarak geldi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos 2024 tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kabul edilen ortak bildiride, Rusya'nın da Azerbaycan'ın BRICS'e katılımını desteklediği ifade edildi.
23 AĞUSTOS
Suudi Arabistan'da 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldığı ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının diğer bölgelerine botoks enjeksiyonları yapıldığı ve hormon, kolajen gibi maddelerle müdahale edildiği ortaya çıktı. Bu skandal, hayvan hakları savunucuları tarafından zulüm olarak nitelendirildi.
24 AĞUSTOS
Almanya'nın Solingen kentinde 'rastgele' bıçaklı saldırı düzenlendi
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 23 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen "Çeşitlilik Festivali" sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştır.
25 AĞUSTOS
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı: 20 yıla kadar hapis cezası alabilir
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı. Bu işlem, Telegram platformunda çocuk istismarı materyali ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçların engellenmesinde yetersiz kalındığı iddialarıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Durov, gözaltının ardından yaptığı açıklamada, Fransız makamlarının yanlış yönlendirildiğini belirterek, uygulamanın kötüye kullanılmasından platform sağlayıcısının sorumlu tutulamayacağını savundu. Son olarak, 6 Aralık 2024 tarihinde Durov, Paris Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı. Bu duruşmada, Telegram platformunda gerçekleşen yasadışı faaliyetlerle ilgili sorumluluğu olup olmadığı incelendi. Durov'un yargı süreci devam ediyor.
Eylül
2 EYLÜL
Putin, hakkındaki tutuklama kararının ardından ilk kez UCM'ye üye bir ülkeye gitti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Mart 2023'te hakkında çıkardığı tutuklama kararının ardından, ilk kez UCM üyesi bir ülkeye 2 Eylül 2024 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında Putin, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a gitmişti. Putin'in Moğolistan ziyareti, Sovyet ve Moğol birliklerinin 1939 yılında Halhin Gol Nehri'nde Japonya'ya karşı kazandığı ortak zaferin 85. yıldönümü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.
3 EYLÜL
Fransa'da bir erkeğin ilaç verdiği eşine, en az 70 kişiyle birlikte 10 yıldır cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı
Fransa’da 10 yıl boyunca ilaç verip koma haline soktuğu eşine eve çağırdığı yabancı erkeklerle tecavüz eden adam, mahkemeye çıkartıldı. Ülkede infial yaratan olayda kimliği tespit edilen 50 kişi koca ile hakim karşısına çıktı. Dijital kayıtların 2011 yılına dayandığını iddianameye taşıyan polis, ayrıca bir internet sitesinde Dominique P'nin evlerine gelip karısına tecavüz etmeleri için yabancıları davet ettiği iddia edilen sohbetleri tespit etti.
Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni Bakü'nün içişlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırdı.
4 EYLÜL
Türkiye BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptı
Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğu Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov tarafından resmen açıklandı.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström istifa etti
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström sosyal medya hesabı üzerinden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a istifa dilekçesini gelecek çarşamba günü parlamentonun açılışında vereceğini duyurdu. Billström, İsveç Dışişleri Bakanlığı makamına Ekim 2022 yılında getirilmişti.
6 EYLÜL
İtalya Kültür Bakanı, fenomen sevgilisinin ifşaları sebebiyle istifa etti
İtalya'da koalisyon hükümetinin Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, kendisine danışman yapmaya çalıştığı ve sonradan sevgilisi olduğunu da itiraf ettiği bir kadının ifşaatlarının ardından görevinden istifa etti.
11 EYLÜL
Piramitlerin üzerinde plazma kabarcığı tespit edildi
Çin’in güçlü radar sistemi, piramitlerin üzerindeki plazma kabarcığını tespit ederek gizemlerine gizem kattı. Yüzlerce kilometre genişliğe ulaşabilen bu plazma kabarcıkları, elektronsuz bölge yarattığı için GPS sinyallerini bozuyor ve uydu iletişimlerini engelliyor.
16 EYLÜL
ABD'li şarkıcı Diddy gözaltına alındı: Her gün başka bir skandal ortaya çıktı
ABD'li rap sanatçısı Sean "Diddy" Combs, 16 Eylül 2024 tarihinde cinsel istismar, insan ticareti ve suç örgütü yönetme suçlamalarıyla New York'ta tutuklandı. Combs'a yöneltilen suçlamalar arasında, düzenlediği "freak off" olarak adlandırılan partilerde zorla cinsel ilişkiye zorlama, şiddet uygulama ve bu eylemleri kaydetme gibi iddialar bulunmaktadır. Ayrıca, güvenlik görevlilerine rüşvet verme, tanıkları tehdit etme ve kamuoyunu manipüle etme girişimlerinde bulunduğu da öne sürülüyor. Combs, tutuklanmasının ardından çıkarıldığı Manhattan federal mahkemesinde kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuş, ancak bu talep reddedildi. Combs, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmakta olup, Mayıs 2025'te başlaması planlanan duruşmasını beklemekte.
17 EYLÜL
Hizbullah üyelerinin Çağrı cihazları siber saldırı ile patlatıldı: en az 35 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı
Lübnan'da 17 Eylül 2024 tarihinde, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'in, cihazların bataryalarına yerleştirilen patlayıcıları uzaktan tetikleyerek bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmekte. Saldırının ertesi günü, 18 Eylül 2024'te, Hizbullah'a ait el telsizlerinin de patlatıldığı ikinci bir saldırı yaşandı. Bu olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 450'den fazla kişi yaralandı.
22 EYLÜL
Arnavutluk'ta Vatikan'a benzeyen 'Bektaşi Tarikat Devleti' kurulacağı duyuruldu
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da “Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti” adıyla yeni bir yapı kurulacağını duyurdu. Bu oluşumun, Vatikan benzeri bir model oluşturulacağı bildiriliyor.
23 EYLÜL
İsrail OHAL ilan etti
İsrail hükümeti olağanüstü hal ilan etti. Tel Aviv yönetiminin isteği üzerine OHAL durumu 30 Eylül'e kadar devam etti. Bu karar, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları ve Hizbullah'ın İsrail'e roketli misillemeleri sonrasında alındı.
27 EYLÜL
Harry Potter'daki rolüyle bilinen ünlü oyuncu Dame Maggie Smith hayatını kaybetti
Tüm dünyanın özellikle Harry Potter filmlerinden bildiği Profesör Minerva McGonagall rolünü oynayan Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'de Tropikal Fırtına Helene nedeniyle 6 eyalette acil durum ilan edilirken, OHAL devreye alındı
2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Tropikal Fırtına Helene'in etkisiyle, 6 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ve acil durum ilan edildi. Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Alabama ve Virginia'da kırmızı alarma geçildi. Can kaybının 200'e ulaştığı doğal afetti, Kasırganın yol açtığı ekonomik zararın 20 ila 34 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediliyor.
28 EYLÜL
Hasan Nasrallah öldürüldü
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2024 tarihinde İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah karargâhına yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirmiştir. Operasyonda, F-35 savaş uçaklarından atılan 85 adet sığınak delen bomba kullanıldı. Bu saldırı sonucunda, Nasrallah'ın yanı sıra örgütün üst düzey komutanlarından Ali Karaki ve 20'den fazla Hizbullah üyesi de yaşamını yitirdi. Nasrallah'ın ölümünün ardından, Hizbullah'ın uzun süreli yardımcısı ve örgütün kurucularından olan Naim Kassem yeni lider olarak atandı. İsrail'in Beyrut saldırısında Nasrallah ile birlikte İranlı general Nilfuruşan'ın da hayatını kaybetti. Irak’ta Nasrallah’ın ölmesi üzerine 3 günlük yas ilan edildi.
30 EYLÜL
İsviçre, İtalya ve Fransa sınırlarını yeniden çizdi
Alpler'deki buzulların erimesi, İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın yeniden tanımlanmasını zorunlu kıldı. Özellikle Matterhorn Zirvesi'nin altındaki bölgede, doğal sınırların değişmesi nedeniyle sınır çizgisinin birkaç metre kaydırılması kararlaştırılmıştı.
Rusya nükleer doktrinini değiştirdi
Devlet Başkanı Putin Rusya'nın nükleer doktrininde, NATO'nun hibrid savaş stratejisinin yarattığı riskler de dahil olmak üzere, ortaya çıkan tehditleri dikkate alan değişiklikler yapılmasını önermişti. Doktirin değiştirildi.
Ekim
1 EKİM
İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırı başlattı: Herhangi bir can kaybı olmadı
İran füzelerin hedefinde sadece askeri tesislerin olduğunu açıklayarak İsrail'e bir saldırı düzenledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. Tüm sivillerin sığınaklarda olduğu açıklandı. İran ile İsrail arasındaki gerilim ve İran hava sahasının kapanması nedeniyle bazı hava yollarına ait yolcu uçakları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptı.İran, ilk kez hipersonik 'Fettah' füzelerinin kullanıldığını açıkladı.
2 EKİM
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladı
İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını yeterince kınamadığını belirterek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.
5 EKİM
Pakistan sokakları karıştı: İmran Khan destekçileri ile polis çatıştı, ordu sokağa indi
Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan’ın destekçileri, İslamabad’da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polisle çatışınca ordu durumu kontrol altına almak üzere sokağa indi. Khan’ın serbest bırakılmasını talep eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri İslamabad’daki kilit bölgelere ek birlikler görevlendirdi. Ordu, istenmeyen olayları önlemek için Srinagar Otoyolu boyunca kritik noktaları kontrol altına aldı.
7 EKİM
Yeni Zelanda'ya ait gemi battı: Ülke, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir gemiyi kaybetti
Yeni Zelanda Kraliyet Donanmasına ait HMNZS Manawanui adlı gemi, Samoa kıyılarında karaya oturmasının ardından alev alarak battı. Samoalı yetkililer muhtemel petrol sızıntısı konusunda Yeni Zelanda'yı uyardı. Yeni Zelanda donanmasındaki dokuz gemiden biri olan bu gemi, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana denizde kaybettiği ilk gemi.
8 EKİM
Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'in Fransa'ya girişi yasaklandı
El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Bin Ladin, sosyal medyada 'terör paylaşımları' iddiaları ardından Fransa'ya dönüşü yasaklandı.
10 EKİM
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama meydana geldi
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa kenti Strasbourg’dan Genel Kurul toplantısı bitiminde Belçika başkenti Brüksel’e geri taşıyan Eurostar şirketinin treni patlama sonrası tahliye edildi.
13 EKİM
İsrail tankları BM üssüne girdi
İsrail ordusu, Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi. BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 asker yaralandı.
Erdoğan Putin'e doğum günü hediyesi gönderdi
Rusya lideri Putin'in 7 Ekim'deki doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel bir vazo aldığı bildirildi.
15 EKİM
Kanada ve Hindistan, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili diplomatları karşılıklı sınır dışı etti
Kanada hükümeti, Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te suikastiyle ilgili Hindistan hükümetini suçlayarak 6 diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. İddialara göre 6 diplomat, bağımsız bir Sih devleti çağrısında bulunan Nijjar'ın öldürülmesinde rol oynadı. Hindistan ise karşılığında 6 diplomatı sınır dışı etti.
16 EKİM
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 181 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandı
Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 181 kişi öldü. Kaza, Jigawa eyaletinin Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda, hız yapan bir akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldi.
17 EKİM
Hamas lideri Yahya Sinvar öldü
Yahya Sinvar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bir kara operasyonu sırasında öldürüldü. Sinvar, Hamas'ın Gazze'deki lideri olarak biliniyordu ve İsrail, 7 Ekim'de gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonunun bir numaralı sorumlusu olarak onu görüyordu.
İngiliz şarkıcı Liam Payne üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne, Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Payne 2010'ların ünlü müzik gruplarından One Direction ile ünlenmişti.
29 EKİM
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Hizbullah'ın yeni lideri, Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım oldu.
Kasım
5 KASIM
Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Katz'ın getirilmesine karar verildi.
6 KASIM
ABD'de seçimleri Trump kazandı
ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD Başkanı olmak için yarıştığı ABD Başkanlık Seçimleri'nde Trump kazandı. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.
10 KASIM
Katar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurdu
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı.
11 KASIM
Japonya'da hükümet istifa etti: İşiba yeniden Japonya Başbakanı seçildiği sırada uyudu
Yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazan Şigeru İşiba başbakanlığa seçildiği Temsilciler Meclisi'ndeki özel oturumda uyuyakaldı.
13 KASIM
Elon Musk'ın görevi 'DOGE' Başkanlığı oldu
Donald Trump, Elon Musk'ın yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı.
18 KASIM
Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti Kazakistan'ın Aktau şehri oldu
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı'nda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanının Kazakistan'ın Aktau şehrine verilmesine karar verildi. Geçen yıl Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan törenle Aktau kentine devredildi.
21 KASIM
Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı
UCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf olan herhangi bir ülkeye seyahati durumunda tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.
24 KASIM
2024 Miss Earth Güzeli Jessica Lane oldu
2001 yılından beri düzenli olarak yapılan Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışması Filipinler'in başkenti Manila'da yapıldı. 2024 yılının Yeryüzü Güzeli seçilen ismi Avustralyalı Jessica Lane oldu. Yarışmada 75 kişiyi geçen Jessica Lane tacı evine götürmeyi başardı.
26 KASIM
Kızıldeniz'de alabora olan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 9 kişi hala kayıp
Sea Story" adlı turist teknesi kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. 31 kişi kazadan sağ olarak kurtarılırken 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 9 kişi hala kayıp.
Aralık
2 ARALIK
Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı
ABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden’ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından cezalandırma sürecini iptal ederek onu affettiğini açıkladı.
3 ARALIK
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi, 6 saat sürdü
'Beklenmedik bir şekilde' sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etti. Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun, yaklaşık altı saat süren sıkıyönetim ilanından sonra özür dileyerek istifasını sundu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla görevden alınması için mecliste Oylama yaptı, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol 14 Aralık'ta görevden alındı.
4 ARALIK
Fransa’da hükümet güvenoyu alamadı: Barnier hükümeti düştü
Fransa’da hükümet düştü. Başbakan Michel Barnier hükümeti ülkenin yakın tarihinin en kısa süreli hükümeti olarak yerini aldı.
5 ARALIK
Ünlü CEO Brian Thompson suikaste uğrayarak hayatını kaybetti
ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde "inkâr", "savun" ve "ifade ver" gibi ifadelerin yazılı olduğu tespit edildi. Bu ifadelerin, sigorta sektörüne yönelik eleştirilerle bağlantılı olduğu anlaşıldı.
8 ARALIK
Suriye'de muhalif güçler Şam'ın kontrolünü ele geçirdi: Esad ve ailesi Rusya'dan sığınma aldı
27 Kasım'da Halep'te Suriye ordusuyla muhalif güçler arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü ele geçiren muhalifler, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. 5 Aralık'ta muhalif gruplar, şiddetli çatışmaların ardından Hama kent merkezinde kontrolü sağlamıştı. Muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini de ele geçirerek ilerleyişini sürdürmüştü. 6 Aralık'ta Ürdün sınırındaki Dera ilinde operasyon başlatan askeri muhalifler, il merkezini geri almıştı. 7 Aralık'ta güneydeki Suveyda ilinin tümü muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Aynı gün Şam'ın güneybatısında ordu karşısında ilerleyişini sürdüren gruplar, başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinin merkezi de, 7 Aralık'ta muhalifler tarafından tamamen kontrol altına alınmıştı. 8 Aralık'ta muhalifler başkent Şam'ın merkezine girerek tüm devlet kurumlarında hakimiyeti ele geçirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını açıklarken, Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da olduğu açıklandı.
9 ARALIK
51 yıl sonra bir ilk: İsrail Ordusu Golan Tepeleri’ni aşarak Suriye topraklarına girdi
İsrail, 1973’ten bu yana ilk kez Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi aştı ve Suriye topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla gerçekleşen bu hamle, bölgede gerilimi artırdı. Golan Tepeleri, 1967’den bu yana İsrail’in işgali altında bulunuyor.
11 ARALIK
Scholz, Ukrayna'yı ekonomik çıkarları için desteklediklerini itiraf etti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de düzenlenen Almanya-Ukrayna ekonomik forumunda yaptığı açıklamada, Alman iş dünyasının çatışmadan sonra bu ülkede yapacağı yatırımların Alman ekonomisine fayda sağlayacağını, bu nedenle Ukrayna'yı desteklediklerini söyledi.
12 ARALIK
Suriye'deki gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulundu. Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyetin uçağı Ankara'ya indi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi ülkenin içişlerine karışmakla suçladı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yönetimindeki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dört yıl boyunca Azerbaycan'ın içişlerine müdahale ettiğini ve bu nedenle ikili ilişkiler açısından bu dönemin kaybedilmiş sayılabileceğini belirtti.
13 ARALIK
New York'ta yola uçak düştü
ABD'nin New York bölgesinde küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.
14 ARALIK
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili 'Görevi teslim etmeyeceğim' dedi
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili oldu. Kavelaşvili'nin yeni devlet başkanı olarak seçilmesine rağmen seçimleri kaybeden Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini devretmeyi reddettiğini yineledi.
15 ARALIK
İran'da tesettür takmayan kadınlara ceza verilmesini öngören 'İffet ve Tesettür' yasa tasarısı kaldırıldı
İran’da yürürlüğe girmesi beklenen 'Tesettür Yasası' tasarısı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durduruldu. Başörtüsü zorunluluğuna tepkiler sürerken, hükümetin yeni bir tasarı üzerinde çalışacağı açıklandı.
17 ARALIK
Rus General Kirillov bombalı saldırı sonucu öldürüldü
Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde bir skutera monte edilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov öldürüldü. Kirillov’un bombalı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturmada bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
19 ARALIK
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e hapis cezası verildi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin, 12 yıldır devam eden yolsuzluk davasında aldığı 1 yıl ev hapsi onandı. Bu süre zarfında elektronik kelepçe takacak olan Sarkozy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.
'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı yapıldı, Putin 2024 yılını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu
Rus lider Putin'in hasım ülkelerin basın mensupları da dahil medya kuruluşlarının temsilcileri ve halk tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Her yılsonu yapılan programda Putin, Ukrayna krizi için "Rusya'yı sadece korumakla kalmadım, uçurumun kenarından döndük, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna'yla müzakerelere hazırız" derken, Türkiye ve Suriye ile alakalı ise "'Türkiye, Suriye'de güney sınırlarının güvenliği için gerekenleri yapıyor" dedi.
20 ARALIK
Fransa'da eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüze uğrayan Gisele Pelicot davasında karar çıktı
Fransa'da eski kocasının uyuşturup eve davet ettiği yabancıların 10 yıl boyunca toplu tecavüzüne uğrayan Gisele Pelicot'un davasında eski eşi dahil 51 sanığa rekor ceza yağdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Sanchez, Gisele Pelicot'a teşekkür etti.
Almanya'nın Magdeburg şehrinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi
Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen araçlı saldırıda, biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Suudi Arabistan kökenli ve Almanya'da yaşayan 50 yaşındaki bir psikiyatrist olduğu belirtilirken zanlı tutuklandı.
22 ARALIK
Bakan Fidan, Şam'da Colani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Ahmed eş-Şera, HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Colani adıyla da biliniyor.
24 ARALIK
Brezilya ormanlarında ilk kez dışarıya kapalı bir Amazon kabilesi görüntülendi
Brezilya yağmur ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabileyi görüntülediği öğrenildi.
25 ARALIK
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen uçak kazasında, Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi yolcu uçağı düşmüş ve 38 kişi hayatını kaybetti.
29 ARALIK
Güney Kore'de feci bir uçak kazası yaşandı: 179 kişi hayatını kaybetti, ülkede yas ilan edildi
Güney Kore'nin Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda 29 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen uçak kazasında, Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıkarak pistten çıkarak havalimanını çevreleyen duvara çarptı. Uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, mucizevi bir şekilde biri erkek iki mürettebat enkazdan sağ çıkarılmıştır. Güney Kore hükümeti, bu trajik kazanın ardından 7 günlük ulusal yas ilan etti.
30 ARALIK
Trump'ın tecavüz davasında karar onandı
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamaya itiraz ettiği davada Temyiz Mahkemesi 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayarak, davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.
31 ARALIK
Ülke tarihinde bir ilk: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için tutuklama emri çıkarıldı
Güney Kore tarihinde ilk kez bir devlet başkanı için tutuklama emri verildi. Yetkililer tarafından mahkemeye sunulan raporda, görevinden geçici olarak alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 'ayaklanma' ve 'görevini kötüye kullanma' şüphesiyle açılan soruşturmada ifade vermemesi üzerine tutuklama talep etmişlerdi.