Geniş çaplı krizlerden dengeyi değiştiren seçimlere: 2024 yılında Dünya neler yaşadı? Neleri konuştu?

Geniş çaplı krizlerden dengeyi değiştiren seçimlere: 2024 yılında Dünya neler yaşadı? Neleri konuştu?

2024 yılı, dünya genelinde siyasi krizlerden ekonomik dalgalanmalara, toplumsal hareketlerden bilimsel atılımlara kadar pek çok önemli olaya sahne oldu.

2024'te neler oldu?

1 OCAKBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı Fransa'ya geçti1 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığı Fransa'ya devredildi. Bu değişim, uluslararası diplomasi ve güvenlik politikalarında Fransa'nın rolünü yeniden gündeme getirdi.Rusya’nın BDT başkanlığı dönemi başladıBağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) dönem başkanlığı Rusya’ya geçti. Bu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması, ulusal para birimlerinin kullanımı, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele, 'BDT Plus' adlı yeni bir iş birliği formatı oluşturulması, gibi önemli kararlar alındı. Ayrıca BDT’nin 2025 yılı dönem başkanlığının Tacikistan’a devredilmesi kararlaştırıldı.İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya resmen BRICS üyesi olduRusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti. 1 Ocak 2024 itibarıyla İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya resmen BRICS üyesi oldu. Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı, tusunami uyarısı yapılan ülkede 232 kişi hayatını kaybettiJaponya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde, can kaybı sayısı zamanla artmıştı. İlk günlerde ölü sayısı 55 olarak bildirilmiş daha sonra 94'e yükselmişti. Takip eden günlerde can kaybı nihayetinde 232'ye ulaştı. Deprem, Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de hissedilmiş, binlerce bina hasar görmüş ve on binlerce kişi tahliye edilmişti.2 OCAKGüney Kore'de ana muhalefet lideri boynundan bıçaklandıGünay Kore ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee 2022 yılında yapılan başkanlık seçimlerini az bir farkla kaybetmişti. Hastanede tedavisi tamamlanan Lee taburcu edilirken, 2024'ün Aralık ayına gelindiğinde ise ülkede sıkıyönetim ilan edilecek ve halkın gözünde Lee daha da parlayacaktı.Tokyo'da iki uçak çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybettiJaponya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda bir yolcu uçağı sahil güvenlik uçağına çarptı. Yolcu uçağındaki 300'den fazla yolcu ve mürettabat tahliye edildi. Ülkedeki deprem bölgesine yardıma giden sahil güvenlik uçağındaki 6 görevliden 5'i ise öldü.Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu, Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladıSuudi Arabistan BRICS grubuna resmen üye olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra aynı gün içinde Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.3 OCAKFransa, Nijer'deki misyonunu süresiz olarak kapattı Fransa, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği'nin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. 2023 Ağustos ayında, Nijer'deki Fransız karşıtı gösterilerin bir sonucu olarak Nijer yetkilileri Fransız Büyükelçisi'nin ülkeden sınır dışı edildiğini ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların iptal edildiğini duyurmuştu. Nijer Büyükelçiliği'nin faaliyetleri artık Paris'ten yönetiliyor.İran'da Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında art arda patlamalar gerçekleşti: En az 103 kişi öldü, 141 kişi yaralandıSüleymani'nin ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmaları sırasında Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında art arda 2 patlama meydana geldi. Bu saldırılar sonucunda en az 103 kişi hayatını kaybetmiş ve 141 kişi yaralanmıştı. Türkiye ve Rusya dahil pek çok devlet bu terör saldırısını kınadı.4 OCAKEpstein'ın dava dosyalarında Prens Andrew ile Clinton'ın isimlerinin de yer aldığı ortaya çıktıABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Prensi Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin olduğu ortaya çıktı. 5 OCAKSınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin yok olduğunu açıkladıSınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Proje Koordinatörü Jacob Burns, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonrasında, "Gazze yok oldu. Geriye çok bir şey kalmadı. Üzgünüm, Filistinlilerin burada tekrar yaşaması zor" dedi.6 OCAKBoeing 737 MAX havadayken penceresinin kopması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldıAlaska Havayoları'na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı. Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland'a dönmek zorunda kaldı. Uçak, Portland'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşları durduruldu.8 OCAKAltın Küre Ödülleri verildiOppenheimer yılın en iyi drama filmi seçildi, Nolan ise en iyi direktör oldu. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa ettiBaşbakan Elisabeth Borne istifa ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da istifa dilekçesini kabul ettiğini bildirdi. 9 Ocak'ta ise Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu.10 OCAKHusiler ABD gemisine askeri operasyon düzenlediHusiler, ABD'nin 31 Aralık 2023'te donanmalarına düzenlediği saldırıya yanıt olarak Kızıldeniz'de bir ABD gemisine bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.OHAL ilan edilen Ekvador'un 'dört bir yanında patlama medyana geldi, TV kanalları basıldı, ülke genelinde kırmızı alarm verildiGüney Amerika ülkesi Ekvador'da 'Fito' lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçmasının ardından ülke adeta savaş alanına döndü. Şiddet olaylarının zirve yaptığı ülkede Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ülkenin çeşitli yerlerinde patlamalar yaşandığı da belirtildi. OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi de kaçırarak TV kanallarını bastı.ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başladıABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle kesilen askeri görüşmelerin yeniden başlatıldığı bildirildi.11 OCAKHunter Biden pek çok suçtan dolayı yargılanarak suçlu bulunduABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 11 Ocak'ta Los Angeles'ta üç ağır vergi suçu ve altı kabahat suçundan mahkemeye çıktı. Aylar boyunca devam eden sorgulama sürecinde suçlamalar, yasadışı silah edinme, vergi kaçırma, uyuşturucu bağımlılığı, yanıltıcı beyan şeklinde oldu. Bu suçlamalar sonucunda Hunter Biden, toplamda 9 ayrı suçlamayı kabul etmiş ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Fakat Joe Biden, 2024 yılının sonunda oğlunu 'özel başkanlık affı' ile 'kurtardı'.İsrail'in soykırımla yargılanması tüm dünyada canlı yayınlanarak başladıGüney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı dava, 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde Lahey'de görülmeye başlandı. 26 Ocak 2024 tarihinde UAD, İsrail'in davayı reddetme talebini kabul etmeyerek, soykırım davasının esastan görüşülmesine karar verdi. Ayrıca, mahkeme, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti. Ancak, nihai bir karar henüz verilmedi.12 OCAKABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'e hava saldırısı düzenlediABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik askeri operasyon düzenledi. Saldırıların uçak, gemi, tomahawk füzeleri ve denizaltılarla yapıldığı aktarıldı. Körfez ülkeleri de dahil pek çok ülkeden kınama mesajı yayınlandı.13 OCAKTayvan'da bağımsızlık yanlısı parti seçimi kazandı: İlk açıklaması Çin'e karşı olduDemokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, destekçilerinin önünde düzenlenen bir mitingde seçimlerdeki zaferini ilan etti. Lai Ching-te konuşmasında ayrıca Çin'in tehdit ve gözdağlarına direnme, Tayvan Boğazı'nda barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.19 OCAKTürkiye'den tarihi görev: Ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıktıTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç uzaya fırlatıldı. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen bu tarihi görevle Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Görev süresince 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Gezeravcı, 18 günün ardından 9 Şubat 2024'te Dünya'ya döndü.20 OCAKAy'a iniş yapan beşinci ülke Japonya olduJaponya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının Ay’a yumuşak iniş gerçeleştirdiğini açıkladı. Böylece Japonya, Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu.23 OCAKİsveç'in NATO'ya girişi TBMM tarafından onaylandıTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Ocak 2024 tarihinde İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı. Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'si kabul, 55'i ret oyu kullanmış, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Bu onayın ardından, protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.25 OCAKSuudi Arabistan’da bir devir kapandı, 70 yıllık aradan sonra içki satışı başladıSuudi Arabistan, 1952'de alkol satışını yasaklamıştı. 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapıldı. Söz konusu içki satışı sadece diplomatlarla sınırlı tutuldu.27 OCAKABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladıABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Bu gelişme, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından gerçekleşti. Kanada da Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını 29 Ocak'ta kaldırma kararı aldı.3 ŞUBATIrak, ABD'nin hava saldırılarında ölenler için ülke çapında yas ilan etti'Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vuruldu. Bunun ardından Irak, ABD Hava Kuvvetleri tarafından sınır bölgelerine düzenlenen gece saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin anısına ülke çapında yas ilan etti.5 ŞUBATİngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konduİngiltere Kralı Charles’a kanser teşhisi konduğu duyuruldu. Teşhisin prostat büyümesi nedeniyle yapılan kontroller sırasında tespit edildiği ancak prostat kanseri olmadığı açıklandı.5 ŞUBATErmenistan'ın başkenti Erivan'da patlama meydana geldi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü. Patlamanın sebebinin tespiti için çalışmalar ve olayla ilgili soruşturma devam etse de bir sonuç çıkmadı.8 ŞUBATUkrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevden alındıUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilenmesinin gerektiğini belirterek Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden aldı.9 ŞUBATABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yaptıABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Röportaj, 9 Şubat 2024 tarihinde yayınlanarak kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Putin’in ABD’li gazeteci Carlson ile yaptığı röportajın yaklaşık bir milyar kez izlendiğini belirtti.10 ŞUBATMacaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa ettiMacaristan Cumhurbaşkanı Novak, pedofili suçuna karışan bir kişinin affedilmesiyle ilgili skandal sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.14 ŞUBAT11 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüşmek için Kahire'ye gittiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Mısır Lideri Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. 4 Eylül'de ise Sisi Ankara'ya gelerek Erdoğan ile görüştü. Bu toplantıda Türkiye ve Mısır arasında toplam 17 iş birliği anlaşması imzalandı. 16 ŞUBATTrump'a dolandırıcılıktan 354.9 milyon dolar ceza verildi2024 yılı Şubat ayında sonuçlanan davada, mahkeme Trump'ın yaklaşık 355 milyon dolar para cezası ödemesine ve üç yıl boyunca New York'ta herhangi bir şirkette yönetici veya memur olarak görev yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca, oğulları Donald Jr. ve Eric Trump da davada sorumlu bulunarak her biri 4 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi. Aleksey Navalnıy hayatını kaybettiRusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Aleksey Navalnıy'ın Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Navalnıy yürüyüş sonrası fenalaşmış, bilincini kaybetmiş ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.18 ŞUBATUkrayna ordusunun kalesi olarak görülen Avdeyevka Rusya ordusu tarafından ele geçirildiRusya, Donetsk bölgesindeki Avdeyevka şehrini 18 Şubat 2024 tarihinde tamamen kontrol altına aldı. Avdeyevka, Donetsk kentine açılan kapı olarak bilinmekte ve Rusya'nın doğudaki Donbas bölgesinde tam kontrol sağlama hedefi açısından kritik bir konumdaydı.26 ŞUBATJacob Rothschild hayatını kaybettiSiyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren İngiltere kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında yaşamını yitirdi.Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir ABD askeri Gazze için kendini ateşe verdiİsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri askeri kendini ateşe verdi. "Filistin'e özgürlük" diye bağırarak kendisini yakan 25 yaşındaki Aaron Bushnell isimli asker hayatını kaybetti.1 MARTAlman subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydı ortaya çıktıRossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırma planlarına ilişkin ses kaydının deşifresini yayınladı. Almanya Savunma Bakanlığı, ses kaydının gerçekliğini doğrulayarak olayla ilgili soruşturma başlattı.9 MARTPakistan'ın cumhurbaşkanı yeniden Asıf Ali Zerdari seçildiPakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.12 MARTBoeing firmasının hatalarını ortaya çıkaran Barnett, ifade vermeden hemen önce otoparkta ölü bulunduDünyaca ünlü uçak üreticisi Boeing'i sık sık teknik sorunlarla gündeme getiren ve şirketin iç işleyişi hakkında çarpıcı ifşaatlarda bulunan John Barnett adlı üst düzey bir çalışan, ölü bulundu. Suikast tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Barnett, cumartesi günü mahkemede ifade verecekti.17 MARTRusya'daki seçimleri Putin kazandıRusya'da en son devlet başkanlığı seçimi, 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin adayı Nikolay Haritonov:, Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Vladislav Davankov, Liberal Demokrat Parti'nin adayı Leonid Slutskiy ve Bağımsız aday olarak, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle devlet başkanlığı için aday olan Vladimir Putin arasında seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına göre, Vladimir Putin oyların yüzde 87.8'ini alarak beşinci kez Rusya Devlet Başkanı seçildi.22 MARTMoskova’daki Crocus City Holl konser salonunda terör saldırısı gerçekleştirildi: Onlarca kişi öldüRusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna terör saldırsı düzenlendi. Konser salonunun neredeyse tamamen yandığı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, saldırıyı kınayarak Rusya'ya taziye dileklerini iletti. Saldırı sonrası Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmış ve hafta sonu yapılacak toplu etkinlikler iptal edildi. Saldırının faillerinden olduğu belirtilen 4 kişi Ukrayna sınırı yakınında yakalandı.25 MARTBMGK'da 10'uncu kez oylanan Gazze'de ateşkes karar tasarısı kabul edildiBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye ilişkin 10'uncu oylama yapıldı. Oylamada Gazze Şeridi’nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden tasarı kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kaldı.26 MARTABD’de köprüye çarpan gemi köprüyü yıktı, 6 kişi hayatını kaybettiDali isimli kargo gemisi ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıktı.Kargo gemisinin, 2016’da Belçika’daki Antwerp Limanı’nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Nehre düşen yaklaşık 20 kişi ve birden fazla araç olduğu açıklanırken 6 işçi hayatını kaybetti.27 MARTAlmanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanları taşlı saldırı gerçekleştirdiHannover'de PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğu'na gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.30 MARTHollanda'da rehine krizi yaşandı: Çevredeki 150 ev tahliye edildi, kimse yaralanmazken şüpheli tutuklandıHollanda'nın doğusundaki Ede şehrinde bulunan Petticoat adlı kafede bir rehine krizi yaşandı. Sabah saat 06.30 sularında, silahlı ve patlayıcı maddeler taşıyan bir kişi kafeye girerek içeridekileri rehin aldı ve mekanı havaya uçurmakla tehdit etti. Olay sırasında güvenlik amacıyla çevredeki yaklaşık 150 ev tahliye edildi ve şehir merkezindeki tüm dükkanlar kapatıldı. Rehinelerin serbest bırakılmasının ardından, kar maskesi takan şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.1 NİSANİsrail, İran'ın Şam Büyükelçisi'nin evini bombaladıİsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu ve Büyükelçilik konutunu hedef aldı. saldırı sonucunda 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırı sonucunda Lübnan ve Suriye'deki Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral Mohammad Reza Zahedi’nin öldürüldüğü açıklandı.2 NİSANYunan adalarına kapıda vize dönemi başladıTürkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması başladı.3 NİSANBotsvana Devlet Başkanı Almanya'yı 20 bin fil göndermekle tehdit ettiBotsvana Devlet Başkanı Masisi, iki ülke arasında av ganimetleri ithalatı konusunda yaşanan tartışmalar nedeniyle Almanya'ya 20 bin fil göndermekle tehdit etti.Tayvan'da 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi: 10 kişi yaşamını yitirdi, toplam 1.067 kişi yaralandTayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk sarsıntıdan yaklaşık 20 dakika sonra, Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi yaşamını yitirdi, toplam 1.067 kişi yaralandı.8 NİSANMozambik'te feribot faciası: 94 kişi hayatını kaybetti, cesetler kıyıya vurduMozambik kıyılarında, yaklaşık 130 kişiyi taşıyan bir feribotun batması sonucu en az 94 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kayboldu.9 NİSANTürkiye İsrail'e ihracatı kısıtladıTicaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlık, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını açıkladı.10 NİSANHamas lideri Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail saldırısında hayatını kaybettiİsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. Haniye yaptığı açıklamada çocuklarının hedef alındıklarında esnada bayram için akrabalarını ziyaret ettiklerini söyledi. 31 Temmuz'a gelindiğinde ise Haniye de suikast sonucu öldürülecekti.13 NİSANİran, İsrail'e SİHA ve balistik füze ile misilleme saldırısı düzenledi: Ortadoğu'da birçok ülkede hava sahası kapatıldıTahran'dan İsrail'e konsolosluk binasını vurma 'cevabı' SİHA'larla geldi. 13 Nisan akşam saatlerinde başlayan saldırıda İsrail'in tüm şehirlerinde Demir Kubbe'nin füzeleri nasıl engellemeye çalıştığı tüm dünyaca canlı yayında izlendi. İran, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e fırlatılan tüm hipersonik füzelerin belirlenen hedefleri vurduğunu belirtti. İsrail'den İran'ın saldırısının başarısız olduğu açıklaması geldi.26 NİSANKarabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyeti sona erdiErmenistan ve Azerbaycan arasında İkinci Karabağ Savaşı ardından Türkiye ve Rusya'nın 2021 yılında Ağdam bölgesinde kurduğu Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetleri sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, Rusya Savunma Bakanlığı ve Türkiye Kara Kuvvetleri'nden katılımcıların da olduğu törende, Rus ve Türk askerlerinin üç yıldır başarılı bir şekilde işbirliği yapıldığı belirtildi.1 MAYISÇin'de otoyolun çökmesi sonucu 24 kişi öldü, 30 kişi yaralandıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 24 olurken, 30 kişi yaralandı. Olay sırasında yolda seyreden araçların açılan çukura düştüğü ve ölümlerin bu şekilde gerçekleştiği aktarıldı.3 MAYISBrezilya'da sel felaketi nedeniyle en az 144 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi ise kaybolduBrezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller sonucunda en az 144 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi ise kayboldu. Felaket nedeniyle 115 binden fazla kişi yerinden oldu.5 MAYISÇin lideri Şi Cinping 5 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'ya resmi ziyaret düzenledi2024 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-10 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Şi'nin beş yıl aradan sonra Avrupa'ya yaptığı ilk resmi gezi olması nedeniyle dikkat çekti. 5-7 Mayıs arasında Fransa'da, 7-8 Mayıs arasında Sırbistan'da, 8-10 Mayıs'ta da Macaristan'da olan Şi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin genişletilmesi ile ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirdi.8 MAYISİtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 2 tonluk bir bomba bulundu: Okullar tatil edilirken 36 bin kişi de tahliye edildiİtalya'nın Viterbo kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 2 tonluk bir bomba bulundu. Yetkililer, bombanın bulunduğu bölgeyi kırmızı alana dönüştürdü. Bomba bulunan muhittekileri riske atmamak adına, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Ayrıca, bölgede ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi. bombanın nakliye için güvenli hale getirilmesi ve ardından güvenli şekilde patlatılması sağlandı.11 MAYISİsrailli şarkıcıya tepki gösteren Hollanda'lı Joost Klein 2024 Eurovision'dan diskalifiye edildiEurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'in temsilcisi Eden Golan'a öncelik verildiğini görünce tepki göstermişti. İddiaya göre Hollandalı sanatçı, arenada kavga çıkartıp fiziksel temas uyguladığı için diskalifiye edildi. 12 Mayıs'ta finali düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo kazandı.15 MAYISSlovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı düzenlendiSlovakya Başbakanı Robert Fico ükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Üç ila dört el ateş eden saldırgan tutuklandı. Karnından vurulan Fico, acil olarak Banská Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi'ne kaldırılarak beş saat süren bir ameliyat geçirdi. Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun olumluya döndüğünü ifade etti. 30 Mayıs 2024'te, Başbakan Fico hastaneden taburcu edilerek evinde istirahat etmeye başladı. 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, saldırganı affettiğini ve Haziran sonu veya Temmuz ayında görevine dönmeyi planladığını ifade etti.16 MAYISFransa Cumhurbaşkanı Macron Yeni Kaledonya'da 'OHAL' ilan ettiFransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolar şiddetlendi, can kaybı sayısı yükseldi. Artan protestolar üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgede OHAL ilan etti. Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'daki güvenliği sağlamak amacıyla asker sevk etti, TikTok' da yasaklandı.19 MAYISİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi: Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dahil 9 kişi hayatını kaybettiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki bir baraj açılışından Tebriz'e dönerken düştü. Kazada Reisi ve Abdullahiyan'ın yanı sıra toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası İran, Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına destek talep etti. Türkiye, AKINCI İHA'yı bölgeye göndererek helikopterin enkazını tespit etti. AKINCI İHA'nın tespit ettiği ısı kaynakları sayesinde arama kurtarma ekipleri enkaza ulaştı. İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin ölümü nedeniyle beş günlük yas ilan edildi. Türkiye de İran halkının acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan etti ve bayraklar yarıya indirildi.20 MAYISUluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Hamas lideri hakkında tutuklama kararıUluslararası Ceza Mahkemesi, Hamas lideri Yahya Sinwar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yapılan açıklamada mahkemede Gazze şeridinde yaşanan olaylara ilişkin 'savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler' olduğunu belirtilerek, Hamas lideri Sinwar, Benyamin Netanyahu, Galant, El Kassam Tugayları'nın askeri kanadı komutanı Muhammed Al-Deif ve Hamas Politbüro şefi İsmail Haniye'nin Ekim 2023'ten bu yana işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu aktarıldı.22 MAYISBazı devletler Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almaya başladı2024 yılında, bazı ülkeler Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı aldı. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında bu yönde adımlar atıldı. Norveç 28 Mayıs'ta, İrlanda ve İspanya 22 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan da haziran ayında Filistin'i devlet olarak tanıdı.23 MAYISTürbülansa yakalanan uçakta 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandıSingapur Havayolları'nın Londra-Singapur seferini yapan Boeing 777-300ER tipi uçağı, şiddetli türbülansa maruz kalarak Bangkok'a acil iniş yaptı. Olayda 73 yaşındaki bir İngiliz yolcu hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Uçakta toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu. Türbülans sırasında bazı yolcuların başlarını tavana çarptığı ve ciddi yaralanmalar yaşandığı bildirildi.24 MAYISKarabağ'da sınır yeniden çizildi: Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade ettiErmenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerine Azerbaycan bayrakları çekildi.25 MAYISErmenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptıErmenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle Lori bölgesindeki Vanadzor stadyumuna acil iniş yapmak zorunda kaldı. Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.29 MAYISKuzey Kore, Güney Kore'ye casus balonlarla gübre gönderdi: İki ülke arasında aylar boyunca sürecek olan bir kriz başladıABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki mücadele Kuzey Kore'nin sınırdan içinde çöp ve gübre bulunan 150'den fazla casus balonu Güney Kore'ye göndermeye başlaması ile devam etti. Bu tarihten itibaren, Kuzey Kore, Güney Kore'ye binlerce çöp dolu balon gönderirken, Güney Kore tarafı da Kuzey Kore'ye siyasi propaganda kağıtları dolu olan balonlar göndererek sınırda marş çaldı.31 MAYISJames Webb Uzay Teleskobu bilinen en uzak galaksiye ulaştıABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Kozmik Şafak olarak tanımlanan dönemde oluştuğu bilinen en uzak galaksiyi görüntüledi.BAE arabulucu oldu: Ukrayna'da esir tutulan 75 Rus askeri ülkelerine döndüRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esaret altında bulunan 75 Rus askerin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) takas sürecinde arabuluculuk yaptığı ifade edildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası 8 Şubat'ta gerçekleşmişti. O takas kapsamında her iki taraftan 100'er asker ülkelerine dönmüştü.2 HAZİRANÇin'in keşif aracı Ay'ın karanlık yüzüne indiÇin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması için 3 Mayıs'ta uzaya gönderdiği "Çang'ı 6" keşif aracı yüzeye ulaştı. 4 HAZİRANTürkiye BRICS'e katılmak istediğini açıkladıDışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak istediğini belirten Fidan'ın sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.7 HAZİRANDanimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradıDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırı sonucunda Frederiksen, hafif bir boyun incinmesi yaşadı. Saldırgan, olay yerinde tutuklanırken, saldırının nedeni hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.8 HAZİRANBakan Fidan'ın çağrısıyla bir ilk gerçekleşti: 8 ülke Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da toplandı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla Türkiye’nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı Olağanüstü Gazze Zirvesi için İstanbul'da toplandı. Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlandı.10 HAZİRANAvrupa'da peş peşe siyasi kriz yaşandı: Fransa'da meclis feshedildi, Belçika Başbakanı De Croo da istifa ettiFransa lideri Macron'un Le Pen'in partisine karşı ağır yenilgisi ardından meclisi feshettiği duyurdu. Ardından da Belçika Başbakanı De Croo, istifa ettiğini açıkladı.11 HAZİRANMalavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'nın uçağı kayboldu: Öldüğü açıklandıMalavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği bildirildi. Radardan kaybolan askeri uçakta yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.13 HAZİRANİtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik olduİtalya parlamentosunda, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifi görüşmeleri sırasında kavga çıktı. Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak teklife tepki gösterdi ve ardından yumruklu saldırıya uğradı.Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda döviz ticaretini durdurduRusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda dolar ve euro cinsinden döviz ticaretinin durdurulduğunu duyurdu.14 HAZİRANPutin, Ukrayna'ya ateşkes için şartlarını sunduUkrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etti. Putin, Rusya'nın yeni barış teklifinin çatışmanın dondurulmasını değil, tam ateşkes öngördüğünün altını çizdi.17 HAZİRANİsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshettiBenny Gantz'ın İsrail hükümetinden istifa etmesinden sekiz gün sonra Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin feshedildiği belirtildi.18 HAZİRAN24 yıl aradan sonra ilk kez: Putin Doğu Asya turu yaptıRusya lideri Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne bir devlet ziyareti gerçekleştirdi. Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un ile bir araya gelen Putin daha sonra Vietnam’a geçti. Putin'in Kuzey Kore'ye en son 2000 yılında gittiği bilinirken, o zaman Pyongyang'da dönemin devlet başkanı Kim Jong Il ile bir araya gelmişti.25 HAZİRANWikileaks kurucusu Assange serbest bırakıldıWikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, yaklaşık 14 yıl süren hukuki süreçlerin ardından, ABD ile vardığı anlaşma sonucu serbest bırakıldı. Avustralya eski başbakanı ve şu anki ABD Büyükelçisi Kevin Rudd’un da eşlik ettiği Assange, mahkemede hakkındaki ‘ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek’ suçunu işlediğini kabul etti. İngiltere’de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında Assange’ın derhal serbest bırakılmasına karar verildi. Serbest kaldıktan sonra açıklamalarda bulunan Assange, gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.4 TEMMUZRusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi, 'Rus-Türk ilişkilerini kimin engellemeye çalıştığı çok iyi biliniyor' açıklaması gündmee oturduRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iradesinin iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine olanak tanıdığına dikkat çekerken, “Bizi kimin engellediği çok iyi biliniyor, ancak Sayın Erdoğan'ın siyasi iradesi buna karşı geliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, 2022 yılında İstanbul'da Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerde varılan mutabakatların hala masada olduğunu ve olası bir müzakere sürecinin temelini oluşturabileceğini söyledi.5 TEMMUZİngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı bitti: Resmi olarak İşçi Partisi seçimi kazandı: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ezici seçim yenilgisinin ardından istifa ettiİngiltere'de 14 yıldır süren Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi. İşçi Partisi 326 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve Keir Starmer'ı başbakan oldu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak genel seçimlerde muhalefetteki İşçi Partisi karşısında yenilgiyi kabul ederek "Kaybın sorumluluğunu üstleniyorum" diyerek istifa ettiğini açıkladı.Kırgızistan'da darbe girişimi engellendiKırgızistan'ın özel servisleri, ülkede yönetimi şiddet yoluyla ele geçirmeyi planlayan bir grubu etkisiz hale getirdi.6 TEMMUZİran'ın yeni cumhurbaşkanı Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan olduİran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, reformist aday Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı olan Pezeşkiyan, seçim kampanyasında "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganını kullanarak dikkat çekmişti.9 TEMMUZGüney Kore'de bir robot çok çalıştırıldığı için kendisini boşluğa bıraktıGüney Kore'nin Gumi şehrinin belediyesinde çalışan 'Robot Süpervizörü' lakaplı robot kendini merdiven boşluğundan aşağı bırakarak intihar etti. Robotun intihar sebebinin diğer robotlardan daha fazla çalıştırıldığı ve aşırı iş yükü bindirildiği için olduğu belirtildi.13 TEMMUZHindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi öldüHindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi hayatını kaybetti.14 TEMMUZEski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi yaşandıAmerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. FBI yetkilileri saldırganın 20 yaşında Pensilvanyalı bir kişi olduğunu açıkladı.15 TEMMUZSuriye’de genel seçimleri Beşar Esad kazandıSuriye'de en son genel seçimler, 15 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimlerde, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın liderliğindeki Baas Partisi ve müttefikleri, 250 sandalyeli Halk Meclisi'nde 185 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Seçime katılım oranı yüzde 38.16 olarak açıklanmış, yaklaşık 7.3 milyon seçmen oy kullanmıştı. Fakat tarihler 8 Aralık'ı gösterdiğinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesini terk ederek Rusya'ya sığınacaktı.19 TEMMUZBangladeş'te 'kamu sektöründe' haksız kontejyan açıldığı söylenen kişiler yüzünden başlayan olayda yüzlerce kişi öldüBangladeş'te 2024 yılında, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılması kararına karşı başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde, yıl boyunca toplamda 625 kişi hayatını kaybetti. Bu protestolar sırasında 18.380 kişi yaralandı ve yaklaşık 10.000 kişi gözaltına alındı. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında şiddetlenen olaylarda, sadece iki gün içinde 231 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu gelişmeler sonucunda, Başbakan Şeyh Hasina Vecid istifa ederek ülkeyi terk etti ve geçici bir hükümet kuruldu. Hükümet sokağa çıkma yasağı getirdi ve ordu sokaklara indi. Vecid'in ardından bir nevi 'sivil darbe' gerçekleşmişti. Bunun ardından hükümetin başına hem 'Nobel ödüllü' hem de 'hükümlü banker' olan Muhammed Yunus getirildi.Tüm dünyada eş zamanlı sistem sorunu yaşandı, birçok dev firmanın serverleri çöktüSiber güvenlik platformu CrowdStrike'ın dünya çapında devre dışı kalması, uluslararası havayolları, bankalar ve medya için küresel BT sorunlarına ve kesintilere neden oldu. ABD merkezli bulut izleme, modelleme ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı Parametrix, CrowdStrike kaynaklı küresel yazılım sorunu nedeniyle Microsoft haricindeki ABD Fortune 500 şirketlerinin karşı karşıya kaldığı toplam doğrudan mali kaybın 5.4 milyar dolar olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.20 TEMMUZHaiti'de 'Vudu büyüsü' yüzünden onlarca kişi hayatını kaybettiHaiti'de göçmenleri taşıyan teknenin alev alması sonucu 40 kişi öldü. Polis, olayın vudu büyüsü ayini sırasında meydana geldiğini duyurdu.21 TEMMUZABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildiABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleştirilen seçimler için adaylıktan çekildi. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirirken; Harris ise Trump'a kaybedecekti. Biden'a Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından yapılan "adaylıktan çekil" çağrıları giderek artmış, 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.22 TEMMUZYunan Sağlık Bakanı 'F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz' dedi, Türkiye sert tepki gösterdiYunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi adeta tehdit edercesine "F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasilerin Kuzey Kıbrıs'ta buluşup verdiği mesajlar ardından sözlü olarak Türkiye - Yunanistan arasındaki tansiyon yükselmişti.23 TEMMUZZelenskiy sıkıyönetim ve genel seferberlik kararını bir kez daha uzattı: Ukrayna'da genel seçim de yine ertelenmiş olduSıkıyönetim ve genel seferberlik toplamda 13 kez uzatıldı. Son olarak, Ukrayna Parlamentosu 29 Ekim 2024 tarihinde aldığı kararla sıkıyönetim ve genel seferberliği 90 gün daha uzatarak 7 Şubat 2025'e kadar devam etmesine karar verdi. Bu nedenle, 2024 yılında yapılması planlanan devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ertelendi.31 TEMMUZHaniye suikaste uğrayarak hayatını kaybettiHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü bir füze ile gerçekleştirildiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları, saldırının ülke sınırları dışından gerçekleştirildiğini belirtmiş ve İsrail'i sorumlu tutarken İran'da intikam bayrağı asılmıştı. srail hükümeti ise saldırıyı resmi olarak üstlenmemiş, ancak İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getirecek" şeklinde bir açıklama yapmıştı.1 AĞUSTOS7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdüİsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdüğünü duyurdu.5 AĞUSTOS3 kız çocuğunun öldürülmesinin ardından İngilere'de başlayan kargaşada 400 kişi tutuklandıİngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından, ülke genelinde protestolar başladı. 'Daimi ordu' alarma geçti, tutuklu sayısı 400'ü buldu. Ayrıca, Southport'ta düzenlenen protestolarda bir camiye saldırı gerçekleşmiş ve müdahale eden 39 polis yaralanmıştır. Bu olaylar, İngiltere'de son yıllarda görülen en büyük çaplı karışıklıklardan biri olarak değerlendirildi.Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar olduİran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar geçti. Fakat Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, 16 Ekim 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürülecekti.7 AĞUSTOSGüney Kore'de köpek eti yasaklandıOcak ayında köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan Güney Kore'de ilgili yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasağa uymayan köpek çiftliklerini ve köpek eti satan restoranları hapis cezası dahil yaptırımlar bekliyor. Ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme ise tazminat başvurusunda bulundu.8 AĞUSTOSTunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Haşşani'yi görevden aldı; yerine Kemal Meduri atandıTunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal El Meduri'yi başbakan olarak atadı.9 AĞUSTOSParis Olimpiyatları’nda skandal: Madalyalar 1 haftada bozulduFransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları skandallarla gölgelendi. Ödül kazanan sporcuların madalyalarının kalitesi bir hafta içinde bozuldu. Olimpiyat madalyaların düşük kalitesi sosyal medyada tepki çekti.Brezilya'da uçak düştü 61 kişi hayatını kaybettiBrezilya'nın São Paulo eyaletinde, Voepass Havayolları'na ait ATR 72-500 model bir yolcu uçağı, Vinhedo kasabasında düştü. Kazada uçakta bulunan 57 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 62 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Parana eyaletindeki Cascavel'den São Paulo'daki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. Düşüş nedeni henüz belirlenememiş olup, Brezilya Sivil Havacılık Kurumu uçağın iyi durumda olduğunu ve sertifikalarının bulunduğunu açıkladı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, kazanın ardından üç günlük yas ilan etti.14 AĞUSTOSDSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan ettiAfrika'da sıkça görülen ve özellikle Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini ağır bir şekilde hissettiren maymun çiçeği virüsü (mpox) nedeniyle toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta acil durum ilan edildiğini duyurdu.16 AĞUSTOSAkdeniz'de 'kasırga koptu', ülkede alarm ilan edildi: Onlarca tekne ve yat alabora olduİspanya’nın doğu sahillerinde etkili olan şiddetli fırtına, İbiza ve Formentera adalarında onlarca lüks teknenin alabora olmasına neden oldu. Bölgede turuncu alarm verildi. Yağışlar, zaman zaman dolu şeklinde görülerek hasarın boyutunu artırdı. Sel etkili oldu. Bir çok yer tahliye edildi. Bu felakette en az 205 kişi hayatını kaybetti. Bu sel felaketi, İspanya'nın son 50 yılda yaşadığı en büyük doğal afet olarak kaydedildi.18 AĞUSTOSDünyaca ünlü oyuncu Alain Delon hayatını kaybettiSinemanın efsane isimlerinden olarak kabul edilen Alain Delon yaşamını yitirdi. Fransız oyuncu 88 yaşındaydı.19 AĞUSTOSSicilya açıklarında lüks yat battı: 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch ve Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybettiİtalya'nın Sicilya adası açıklarında 19 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen trajik yat kazasında, 56 metrelik İngiliz bayraklı "Bayesian" isimli lüks yat şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle battı. Teknede bulunan 22 kişiden 15'i kurtarılırken, 7 kişi hayatını kaybetti. 59 yaşındaki İngiliz teknoloji milyarderi ve Autonomy yazılım şirketinin kurucusu Mike Lynch, kızı Hannah Lynch, Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Çok uluslu hukuk firması Clifford Chance'tan ABD'li avukat olan Chris Morvillo ve eşi Neda Morvillo ve Teknenin Kanada vatandaşı aşçısı Recaldo Thomas hayatını kaybetti.20 AĞUSTOSAzerbaycan, BRICS'e resmi başvuruda bulunduAzerbaycan, BRICS'e üye olmak için 20 Ağustos 2024 tarihinde resmi başvuruda bulundu. Bu başvuru, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sırasında Azerbaycan ve Çin arasında kabul edilen "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"de belirtilen Azerbaycan'ın BRICS'e katılma arzusunun bir sonucu olarak geldi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos 2024 tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kabul edilen ortak bildiride, Rusya'nın da Azerbaycan'ın BRICS'e katılımını desteklediği ifade edildi.23 AĞUSTOSSuudi Arabistan'da 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldığı ortaya çıktıSuudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının diğer bölgelerine botoks enjeksiyonları yapıldığı ve hormon, kolajen gibi maddelerle müdahale edildiği ortaya çıktı. Bu skandal, hayvan hakları savunucuları tarafından zulüm olarak nitelendirildi.24 AĞUSTOSAlmanya'nın Solingen kentinde 'rastgele' bıçaklı saldırı düzenlendiAlmanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 23 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen "Çeşitlilik Festivali" sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştır.25 AĞUSTOSTelegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı: 20 yıla kadar hapis cezası alabilirTelegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı. Bu işlem, Telegram platformunda çocuk istismarı materyali ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçların engellenmesinde yetersiz kalındığı iddialarıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Durov, gözaltının ardından yaptığı açıklamada, Fransız makamlarının yanlış yönlendirildiğini belirterek, uygulamanın kötüye kullanılmasından platform sağlayıcısının sorumlu tutulamayacağını savundu. Son olarak, 6 Aralık 2024 tarihinde Durov, Paris Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı. Bu duruşmada, Telegram platformunda gerçekleşen yasadışı faaliyetlerle ilgili sorumluluğu olup olmadığı incelendi. Durov'un yargı süreci devam ediyor.2 EYLÜLPutin, hakkındaki tutuklama kararının ardından ilk kez UCM'ye üye bir ülkeye gittiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Mart 2023'te hakkında çıkardığı tutuklama kararının ardından, ilk kez UCM üyesi bir ülkeye 2 Eylül 2024 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında Putin, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a gitmişti. Putin'in Moğolistan ziyareti, Sovyet ve Moğol birliklerinin 1939 yılında Halhin Gol Nehri'nde Japonya'ya karşı kazandığı ortak zaferin 85. yıldönümü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.3 EYLÜLFransa'da bir erkeğin ilaç verdiği eşine, en az 70 kişiyle birlikte 10 yıldır cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktıFransa’da 10 yıl boyunca ilaç verip koma haline soktuğu eşine eve çağırdığı yabancı erkeklerle tecavüz eden adam, mahkemeye çıkartıldı. Ülkede infial yaratan olayda kimliği tespit edilen 50 kişi koca ile hakim karşısına çıktı. Dijital kayıtların 2011 yılına dayandığını iddianameye taşıyan polis, ayrıca bir internet sitesinde Dominique P'nin evlerine gelip karısına tecavüz etmeleri için yabancıları davet ettiği iddia edilen sohbetleri tespit etti.Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni Bakü'nün içişlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırdı.4 EYLÜLTürkiye BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptıTürkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğu Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov tarafından resmen açıklandı.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström istifa ettiİsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström sosyal medya hesabı üzerinden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a istifa dilekçesini gelecek çarşamba günü parlamentonun açılışında vereceğini duyurdu. Billström, İsveç Dışişleri Bakanlığı makamına Ekim 2022 yılında getirilmişti.6 EYLÜLİtalya Kültür Bakanı, fenomen sevgilisinin ifşaları sebebiyle istifa ettiİtalya'da koalisyon hükümetinin Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, kendisine danışman yapmaya çalıştığı ve sonradan sevgilisi olduğunu da itiraf ettiği bir kadının ifşaatlarının ardından görevinden istifa etti.11 EYLÜLPiramitlerin üzerinde plazma kabarcığı tespit edildiÇin’in güçlü radar sistemi, piramitlerin üzerindeki plazma kabarcığını tespit ederek gizemlerine gizem kattı. Yüzlerce kilometre genişliğe ulaşabilen bu plazma kabarcıkları, elektronsuz bölge yarattığı için GPS sinyallerini bozuyor ve uydu iletişimlerini engelliyor.16 EYLÜLABD'li şarkıcı Diddy gözaltına alındı: Her gün başka bir skandal ortaya çıktıABD'li rap sanatçısı Sean "Diddy" Combs, 16 Eylül 2024 tarihinde cinsel istismar, insan ticareti ve suç örgütü yönetme suçlamalarıyla New York'ta tutuklandı. Combs'a yöneltilen suçlamalar arasında, düzenlediği "freak off" olarak adlandırılan partilerde zorla cinsel ilişkiye zorlama, şiddet uygulama ve bu eylemleri kaydetme gibi iddialar bulunmaktadır. Ayrıca, güvenlik görevlilerine rüşvet verme, tanıkları tehdit etme ve kamuoyunu manipüle etme girişimlerinde bulunduğu da öne sürülüyor. Combs, tutuklanmasının ardından çıkarıldığı Manhattan federal mahkemesinde kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuş, ancak bu talep reddedildi. Combs, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmakta olup, Mayıs 2025'te başlaması planlanan duruşmasını beklemekte.17 EYLÜLHizbullah üyelerinin Çağrı cihazları siber saldırı ile patlatıldı: en az 35 kişi öldü, binlerce kişi yaralandıLübnan'da 17 Eylül 2024 tarihinde, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'in, cihazların bataryalarına yerleştirilen patlayıcıları uzaktan tetikleyerek bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmekte. Saldırının ertesi günü, 18 Eylül 2024'te, Hizbullah'a ait el telsizlerinin de patlatıldığı ikinci bir saldırı yaşandı. Bu olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 450'den fazla kişi yaralandı.22 EYLÜLArnavutluk'ta Vatikan'a benzeyen 'Bektaşi Tarikat Devleti' kurulacağı duyurulduArnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da “Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti” adıyla yeni bir yapı kurulacağını duyurdu. Bu oluşumun, Vatikan benzeri bir model oluşturulacağı bildiriliyor.23 EYLÜLİsrail OHAL ilan ettiİsrail hükümeti olağanüstü hal ilan etti. Tel Aviv yönetiminin isteği üzerine OHAL durumu 30 Eylül'e kadar devam etti. Bu karar, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları ve Hizbullah'ın İsrail'e roketli misillemeleri sonrasında alındı.27 EYLÜLHarry Potter'daki rolüyle bilinen ünlü oyuncu Dame Maggie Smith hayatını kaybettiTüm dünyanın özellikle Harry Potter filmlerinden bildiği Profesör Minerva McGonagall rolünü oynayan Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.ABD'de Tropikal Fırtına Helene nedeniyle 6 eyalette acil durum ilan edilirken, OHAL devreye alındı 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Tropikal Fırtına Helene'in etkisiyle, 6 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ve acil durum ilan edildi. Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Alabama ve Virginia'da kırmızı alarma geçildi. Can kaybının 200'e ulaştığı doğal afetti, Kasırganın yol açtığı ekonomik zararın 20 ila 34 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediliyor.28 EYLÜLHasan Nasrallah öldürüldüHizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2024 tarihinde İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah karargâhına yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirmiştir. Operasyonda, F-35 savaş uçaklarından atılan 85 adet sığınak delen bomba kullanıldı. Bu saldırı sonucunda, Nasrallah'ın yanı sıra örgütün üst düzey komutanlarından Ali Karaki ve 20'den fazla Hizbullah üyesi de yaşamını yitirdi. Nasrallah'ın ölümünün ardından, Hizbullah'ın uzun süreli yardımcısı ve örgütün kurucularından olan Naim Kassem yeni lider olarak atandı. İsrail'in Beyrut saldırısında Nasrallah ile birlikte İranlı general Nilfuruşan'ın da hayatını kaybetti. Irak’ta Nasrallah’ın ölmesi üzerine 3 günlük yas ilan edildi.30 EYLÜLİsviçre, İtalya ve Fransa sınırlarını yeniden çizdiAlpler'deki buzulların erimesi, İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın yeniden tanımlanmasını zorunlu kıldı. Özellikle Matterhorn Zirvesi'nin altındaki bölgede, doğal sınırların değişmesi nedeniyle sınır çizgisinin birkaç metre kaydırılması kararlaştırılmıştı. Rusya nükleer doktrinini değiştirdiDevlet Başkanı Putin Rusya'nın nükleer doktrininde, NATO'nun hibrid savaş stratejisinin yarattığı riskler de dahil olmak üzere, ortaya çıkan tehditleri dikkate alan değişiklikler yapılmasını önermişti. Doktirin değiştirildi.1 EKİMİran, İsrail'e balistik füzelerle saldırı başlattı: Herhangi bir can kaybı olmadıİran füzelerin hedefinde sadece askeri tesislerin olduğunu açıklayarak İsrail'e bir saldırı düzenledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. Tüm sivillerin sığınaklarda olduğu açıklandı. İran ile İsrail arasındaki gerilim ve İran hava sahasının kapanması nedeniyle bazı hava yollarına ait yolcu uçakları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptı.İran, ilk kez hipersonik 'Fettah' füzelerinin kullanıldığını açıkladı.2 EKİMİsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladıİsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını yeterince kınamadığını belirterek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.5 EKİMPakistan sokakları karıştı: İmran Khan destekçileri ile polis çatıştı, ordu sokağa indiPakistan'da eski Başbakan Imran Khan’ın destekçileri, İslamabad’da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polisle çatışınca ordu durumu kontrol altına almak üzere sokağa indi. Khan’ın serbest bırakılmasını talep eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri İslamabad’daki kilit bölgelere ek birlikler görevlendirdi. Ordu, istenmeyen olayları önlemek için Srinagar Otoyolu boyunca kritik noktaları kontrol altına aldı.7 EKİMYeni Zelanda'ya ait gemi battı: Ülke, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir gemiyi kaybettiYeni Zelanda Kraliyet Donanmasına ait HMNZS Manawanui adlı gemi, Samoa kıyılarında karaya oturmasının ardından alev alarak battı. Samoalı yetkililer muhtemel petrol sızıntısı konusunda Yeni Zelanda'yı uyardı. Yeni Zelanda donanmasındaki dokuz gemiden biri olan bu gemi, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana denizde kaybettiği ilk gemi.8 EKİMUsame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'in Fransa'ya girişi yasaklandıEl Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Bin Ladin, sosyal medyada 'terör paylaşımları' iddiaları ardından Fransa'ya dönüşü yasaklandı.10 EKİMAvrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama meydana geldiAvrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa kenti Strasbourg’dan Genel Kurul toplantısı bitiminde Belçika başkenti Brüksel’e geri taşıyan Eurostar şirketinin treni patlama sonrası tahliye edildi.13 EKİMİsrail tankları BM üssüne girdiİsrail ordusu, Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi. BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 asker yaralandı.Erdoğan Putin'e doğum günü hediyesi gönderdiRusya lideri Putin'in 7 Ekim'deki doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel bir vazo aldığı bildirildi.15 EKİMKanada ve Hindistan, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili diplomatları karşılıklı sınır dışı ettiKanada hükümeti, Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te suikastiyle ilgili Hindistan hükümetini suçlayarak 6 diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. İddialara göre 6 diplomat, bağımsız bir Sih devleti çağrısında bulunan Nijjar'ın öldürülmesinde rol oynadı. Hindistan ise karşılığında 6 diplomatı sınır dışı etti.16 EKİMNijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 181 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandıNijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 181 kişi öldü. Kaza, Jigawa eyaletinin Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda, hız yapan bir akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldi.17 EKİMHamas lideri Yahya Sinvar öldüYahya Sinvar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği bir kara operasyonu sırasında öldürüldü. Sinvar, Hamas'ın Gazze'deki lideri olarak biliniyordu ve İsrail, 7 Ekim'de gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonunun bir numaralı sorumlusu olarak onu görüyordu.İngiliz şarkıcı Liam Payne üçüncü kattan düşerek hayatını kaybettiİngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne, Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Payne 2010'ların ünlü müzik gruplarından One Direction ile ünlenmişti.29 EKİMHizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım olduHasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Hizbullah'ın yeni lideri, Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım oldu.5 KASIMNetanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldıİsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Katz'ın getirilmesine karar verildi.6 KASIMABD'de seçimleri Trump kazandıABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD Başkanı olmak için yarıştığı ABD Başkanlık Seçimleri'nde Trump kazandı. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.10 KASIMKatar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurduKatar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı.11 KASIMJaponya'da hükümet istifa etti: İşiba yeniden Japonya Başbakanı seçildiği sırada uyuduYaklaşık 1.5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazan Şigeru İşiba başbakanlığa seçildiği Temsilciler Meclisi'ndeki özel oturumda uyuyakaldı.13 KASIMElon Musk'ın görevi 'DOGE' Başkanlığı olduDonald Trump, Elon Musk'ın yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı.18 KASIMTürk Dünyası'nın yeni kültür başkenti Kazakistan'ın Aktau şehri olduTürkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı'nda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanının Kazakistan'ın Aktau şehrine verilmesine karar verildi. Geçen yıl Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan törenle Aktau kentine devredildi.21 KASIMUluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardıUCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf olan herhangi bir ülkeye seyahati durumunda tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.24 KASIM2024 Miss Earth Güzeli Jessica Lane oldu2001 yılından beri düzenli olarak yapılan Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışması Filipinler'in başkenti Manila'da yapıldı. 2024 yılının Yeryüzü Güzeli seçilen ismi Avustralyalı Jessica Lane oldu. Yarışmada 75 kişiyi geçen Jessica Lane tacı evine götürmeyi başardı.26 KASIMKızıldeniz'de alabora olan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 9 kişi hala kayıpSea Story" adlı turist teknesi kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. 31 kişi kazadan sağ olarak kurtarılırken 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 9 kişi hala kayıp.2 ARALIKOnlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardıABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden’ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından cezalandırma sürecini iptal ederek onu affettiğini açıkladı.3 ARALIKGüney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi, 6 saat sürdü'Beklenmedik bir şekilde' sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etti. Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun, yaklaşık altı saat süren sıkıyönetim ilanından sonra özür dileyerek istifasını sundu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla görevden alınması için mecliste Oylama yaptı, Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol 14 Aralık'ta görevden alındı.4 ARALIKFransa’da hükümet güvenoyu alamadı: Barnier hükümeti düştüFransa’da hükümet düştü. Başbakan Michel Barnier hükümeti ülkenin yakın tarihinin en kısa süreli hükümeti olarak yerini aldı.5 ARALIKÜnlü CEO Brian Thompson suikaste uğrayarak hayatını kaybettiABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde "inkâr", "savun" ve "ifade ver" gibi ifadelerin yazılı olduğu tespit edildi. Bu ifadelerin, sigorta sektörüne yönelik eleştirilerle bağlantılı olduğu anlaşıldı.8 ARALIKSuriye'de muhalif güçler Şam'ın kontrolünü ele geçirdi: Esad ve ailesi Rusya'dan sığınma aldı27 Kasım'da Halep'te Suriye ordusuyla muhalif güçler arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü ele geçiren muhalifler, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. 5 Aralık'ta muhalif gruplar, şiddetli çatışmaların ardından Hama kent merkezinde kontrolü sağlamıştı. Muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini de ele geçirerek ilerleyişini sürdürmüştü. 6 Aralık'ta Ürdün sınırındaki Dera ilinde operasyon başlatan askeri muhalifler, il merkezini geri almıştı. 7 Aralık'ta güneydeki Suveyda ilinin tümü muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Aynı gün Şam'ın güneybatısında ordu karşısında ilerleyişini sürdüren gruplar, başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinin merkezi de, 7 Aralık'ta muhalifler tarafından tamamen kontrol altına alınmıştı. 8 Aralık'ta muhalifler başkent Şam'ın merkezine girerek tüm devlet kurumlarında hakimiyeti ele geçirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını açıklarken, Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da olduğu açıklandı. 9 ARALIK51 yıl sonra bir ilk: İsrail Ordusu Golan Tepeleri’ni aşarak Suriye topraklarına girdiİsrail, 1973’ten bu yana ilk kez Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi aştı ve Suriye topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla gerçekleşen bu hamle, bölgede gerilimi artırdı. Golan Tepeleri, 1967’den bu yana İsrail’in işgali altında bulunuyor.11 ARALIKScholz, Ukrayna'yı ekonomik çıkarları için desteklediklerini itiraf ettiAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de düzenlenen Almanya-Ukrayna ekonomik forumunda yaptığı açıklamada, Alman iş dünyasının çatışmadan sonra bu ülkede yapacağı yatırımların Alman ekonomisine fayda sağlayacağını, bu nedenle Ukrayna'yı desteklediklerini söyledi.12 ARALIKSuriye'deki gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulundu. Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyetin uçağı Ankara'ya indi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi ülkenin içişlerine karışmakla suçladıAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yönetimindeki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dört yıl boyunca Azerbaycan'ın içişlerine müdahale ettiğini ve bu nedenle ikili ilişkiler açısından bu dönemin kaybedilmiş sayılabileceğini belirtti.13 ARALIKNew York'ta yola uçak düştüABD'nin New York bölgesinde küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.14 ARALIKGürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili 'Görevi teslim etmeyeceğim' dediGürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili oldu. Kavelaşvili'nin yeni devlet başkanı olarak seçilmesine rağmen seçimleri kaybeden Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini devretmeyi reddettiğini yineledi.15 ARALIKİran'da tesettür takmayan kadınlara ceza verilmesini öngören 'İffet ve Tesettür' yasa tasarısı kaldırıldıİran’da yürürlüğe girmesi beklenen 'Tesettür Yasası' tasarısı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durduruldu. Başörtüsü zorunluluğuna tepkiler sürerken, hükümetin yeni bir tasarı üzerinde çalışacağı açıklandı.17 ARALIKRus General Kirillov bombalı saldırı sonucu öldürüldüRusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde bir skutera monte edilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov öldürüldü. Kirillov’un bombalı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturmada bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.19 ARALIKEski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e hapis cezası verildiEski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin, 12 yıldır devam eden yolsuzluk davasında aldığı 1 yıl ev hapsi onandı. Bu süre zarfında elektronik kelepçe takacak olan Sarkozy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı yapıldı, Putin 2024 yılını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulunduRus lider Putin'in hasım ülkelerin basın mensupları da dahil medya kuruluşlarının temsilcileri ve halk tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Her yılsonu yapılan programda Putin, Ukrayna krizi için "Rusya'yı sadece korumakla kalmadım, uçurumun kenarından döndük, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna'yla müzakerelere hazırız" derken, Türkiye ve Suriye ile alakalı ise "'Türkiye, Suriye'de güney sınırlarının güvenliği için gerekenleri yapıyor" dedi.20 ARALIKFransa'da eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüze uğrayan Gisele Pelicot davasında karar çıktıFransa'da eski kocasının uyuşturup eve davet ettiği yabancıların 10 yıl boyunca toplu tecavüzüne uğrayan Gisele Pelicot'un davasında eski eşi dahil 51 sanığa rekor ceza yağdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Sanchez, Gisele Pelicot'a teşekkür etti.Almanya'nın Magdeburg şehrinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendiAlmanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen araçlı saldırıda, biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Suudi Arabistan kökenli ve Almanya'da yaşayan 50 yaşındaki bir psikiyatrist olduğu belirtilirken zanlı tutuklandı. 22 ARALIKBakan Fidan, Şam'da Colani ile görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Ahmed eş-Şera, HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Colani adıyla da biliniyor.24 ARALIKBrezilya ormanlarında ilk kez dışarıya kapalı bir Amazon kabilesi görüntülendiBrezilya yağmur ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabileyi görüntülediği öğrenildi.25 ARALIKKazakistan'da yolcu uçağı düştüKazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen uçak kazasında, Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi yolcu uçağı düşmüş ve 38 kişi hayatını kaybetti.29 ARALIKGüney Kore'de feci bir uçak kazası yaşandı: 179 kişi hayatını kaybetti, ülkede yas ilan edildiGüney Kore'nin Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda 29 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen uçak kazasında, Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıkarak pistten çıkarak havalimanını çevreleyen duvara çarptı. Uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, mucizevi bir şekilde biri erkek iki mürettebat enkazdan sağ çıkarılmıştır. Güney Kore hükümeti, bu trajik kazanın ardından 7 günlük ulusal yas ilan etti.30 ARALIKTrump'ın tecavüz davasında karar onandıABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamaya itiraz ettiği davada Temyiz Mahkemesi 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayarak, davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.31 ARALIKÜlke tarihinde bir ilk: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için tutuklama emri çıkarıldıGüney Kore tarihinde ilk kez bir devlet başkanı için tutuklama emri verildi. Yetkililer tarafından mahkemeye sunulan raporda, görevinden geçici olarak alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 'ayaklanma' ve 'görevini kötüye kullanma' şüphesiyle açılan soruşturmada ifade vermemesi üzerine tutuklama talep etmişlerdi.

