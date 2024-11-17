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Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu 84 yaşında yaşamını yitirdi. Kalayoğlu dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T19:47+0300
2024-11-17T20:23+0300
yaşam
münci kalayoğlu
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Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak bilinen ve karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti.84 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu bir süredir demans tedavisi görüyordu ve ağustos ayında beyin kanaması geçirmişti. Prof. Dr. Münci Kalayoğlu kimdir?Ankara'da 1940 yılında dünyaya gelen Münci Kalayoğlu karaciğer nakli yapan ilk Türk doktordur. İki binden fazla karaciğer nakli operasyonu gerçekleştiren Kalayoğlu dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul edilir.ODTÜ, Ege Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden fahri doktorası olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuydu.Kalayoğlu, Ankara Üniversitesi'ndeki tıp eğitiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İhsan Doğramacı'nın asistanı olarak genel cerrahi eğitimi aldı. 1967-1968 yılları arasında New York Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde cerrahi staj yaptı. 1968-1970 yılları arasında ise Pittsburg Çocuk Hastanesi'nde çocuk cerrahisi alanında uzmanlık çalışmaları gerçekleştirdi.Organ nakli ve çocuk cerrahisindeki başarılarıyla tıp alanına yapmış olduğu katkılardan dolayı Kalayoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bilim nişanına layık görülmüştü. Nişan takdimi için yapılan törende bir sunum yapan Kalayoğlu sahneye karaciğer naklini gerçekleştirdiği hastası Ahu Gül Özkan’ın nakilden iki yıl sonra dünyaya gelen ve doktorunun ismini verdiği 7 yaşındaki oğlu Münci Ata ile sahneye çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/karaciger-nakli-yapan-ilk-turk-doktor-prof-dr-munci-kalayoglu-hayatini-kaybetti-1090497236.html
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münci kalayoğlu
münci kalayoğlu

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

19:47 17.11.2024 (güncellendi: 20:23 17.11.2024)
© AADoktor - Hekim
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© AA
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Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu 84 yaşında yaşamını yitirdi. Kalayoğlu dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.
Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak bilinen ve karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti.
84 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu bir süredir demans tedavisi görüyordu ve ağustos ayında beyin kanaması geçirmişti.

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu kimdir?

Ankara'da 1940 yılında dünyaya gelen Münci Kalayoğlu karaciğer nakli yapan ilk Türk doktordur.
İki binden fazla karaciğer nakli operasyonu gerçekleştiren Kalayoğlu dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul edilir.
ODTÜ, Ege Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden fahri doktorası olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuydu.
Kalayoğlu, Ankara Üniversitesi'ndeki tıp eğitiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İhsan Doğramacı'nın asistanı olarak genel cerrahi eğitimi aldı. 1967-1968 yılları arasında New York Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde cerrahi staj yaptı. 1968-1970 yılları arasında ise Pittsburg Çocuk Hastanesi'nde çocuk cerrahisi alanında uzmanlık çalışmaları gerçekleştirdi.
Organ nakli ve çocuk cerrahisindeki başarılarıyla tıp alanına yapmış olduğu katkılardan dolayı Kalayoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bilim nişanına layık görülmüştü. Nişan takdimi için yapılan törende bir sunum yapan Kalayoğlu sahneye karaciğer naklini gerçekleştirdiği hastası Ahu Gül Özkan’ın nakilden iki yıl sonra dünyaya gelen ve doktorunun ismini verdiği 7 yaşındaki oğlu Münci Ata ile sahneye çıkmıştı.
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
YAŞAM
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:47
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