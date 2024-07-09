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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzay yolcusu: 'Tam bağımsızlığa doğru'
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzay yolcusu: 'Tam bağımsızlığa doğru'
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A’nın uzaya fırlatılmasını beklerken törende yerli teknolojiler hakkında konuştu. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T01:52+0300
2024-07-09T01:52+0300
türkiye
uydu
türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi
uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
türksat
mehmet fatih kacır
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya fırlatılması, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A’nın fırlatılması öncesinde düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Gölbaşı’ndaki Türksat tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda 'kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdüklerini' ifade etti.Kacır, “Türkiye’nin milli ve özgün savunma sanayisi ürünleri, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar haline geldi. Benzer bir fırsat penceresini şimdi uzay teknolojilerinde görüyoruz.” dedi.'Kendi uydularını geliştirilebilen bir seviyeye ulaştık'Kacır, fırlatma maliyetlerinde son 20 yılda yaşanan hızlı düşüşün küresel uzay sektörünün hızla ilerlemesine kapı araladığını belirtti. Bakan, yerli uydular için, “Uzay alanındaki yetkinliklerimizin büyük ölçekte toplandığı uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizin kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen bir seviyeye ulaştırdık.” dedi.Kacır ayrıca Türkiye’nin uydu teknolojilerinde 'A takımında ilk 11’de' olduğunu belirterek, “Tüm aşamalarını yerli olarak gerçekleştirdiğimiz proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 23 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak üreterek yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranını yakaladık.” ifadelerini kullandı.Yörüngeye yerleşme operasyonu da Türk mühendisler tarafından yapılacak Mehmet Fatih Kacır genelde SpaceX mühendisleri tarafından düzenlenen operasyona vurgu çekerek, “Fırlatma sonrasında bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek. Bu bize daha iddialı projeler için önemli bir tecrübe kazandıracak.” dedi. Ayrıca, Milli Uzay Programı doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamudaki kapasitenin tek çatı altında toplanacağını ve küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markasının oluşturulacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/hava-kosullari-engelliyor-turksat-6anin-firlatma-operasyonu-gecikmeli-gerceklestirilecek-1085667665.html
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uydu, türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam), türksat, mehmet fatih kacır, abd, spacex
uydu, türksat uydu haberleşme kablo tv ve işletme anonim şirketi, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam), türksat, mehmet fatih kacır, abd, spacex

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzay yolcusu: 'Tam bağımsızlığa doğru'

01:52 09.07.2024
© Abdullah GüçlüTürksat
Türksat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© Abdullah Güçlü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A’nın uzaya fırlatılmasını beklerken törende yerli teknolojiler hakkında konuştu.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya fırlatılması, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A’nın fırlatılması öncesinde düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Gölbaşı’ndaki Türksat tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda 'kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdüklerini' ifade etti.
Kacır, “Türkiye’nin milli ve özgün savunma sanayisi ürünleri, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar haline geldi. Benzer bir fırsat penceresini şimdi uzay teknolojilerinde görüyoruz.” dedi.

'Kendi uydularını geliştirilebilen bir seviyeye ulaştık'

Kacır, fırlatma maliyetlerinde son 20 yılda yaşanan hızlı düşüşün küresel uzay sektörünün hızla ilerlemesine kapı araladığını belirtti. Bakan, yerli uydular için, “Uzay alanındaki yetkinliklerimizin büyük ölçekte toplandığı uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizin kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen bir seviyeye ulaştırdık.” dedi.
Kacır ayrıca Türkiye’nin uydu teknolojilerinde 'A takımında ilk 11’de' olduğunu belirterek, “Tüm aşamalarını yerli olarak gerçekleştirdiğimiz proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 23 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak üreterek yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranını yakaladık.” ifadelerini kullandı.

Yörüngeye yerleşme operasyonu da Türk mühendisler tarafından yapılacak

Mehmet Fatih Kacır genelde SpaceX mühendisleri tarafından düzenlenen operasyona vurgu çekerek, “Fırlatma sonrasında bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonu ilk kez bizim mühendislerimiz tarafından yürütülecek. Bu bize daha iddialı projeler için önemli bir tecrübe kazandıracak.” dedi. Ayrıca, Milli Uzay Programı doğrultusunda uydu geliştirme alanında kamudaki kapasitenin tek çatı altında toplanacağını ve küresel rekabet gücüne sahip milli uydu markasının oluşturulacağını belirtti.
Türksat, İMC TV'nin sözleşmesini feshetti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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Hava koşulları engelliyor: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirilecek
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