https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/resmi-gazetede-yayinlandi-odemelerini-banka-uzerinden-yapmayanlara-ceza-geliyor-1089367598.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Ödemelerini banka üzerinden yapmayanlara ceza geliyor

Resmi Gazete'de yayınlandı: Ödemelerini banka üzerinden yapmayanlara ceza geliyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin liranın üzerindeki tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasını zorunlu... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T08:18+0300

2024-10-18T08:18+0300

2024-10-18T08:18+0300

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Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, mükellef olmayanlar da dahil olmak üzere tüm alıcı ve satıcılar için geçerli olacak.Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 7 bin lira üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Tebliğ, hem mükellefler hem de mükellef olmayanlar için geçerli olacak. Bu kapsamda, 7 bin lirayı aşan her türlü ödeme ve tahsilat işleminin mutlaka banka kanalıyla yapılması gerektiği vurgulandı. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ise ayrı ayrı ceza uygulanacak.Banka üzerinden ödeme yapma zorunluluğuTebliğde, herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan kişilerin de bu düzenlemeye uyabilmeleri için alternatifler sunuldu. Örneğin, bir kişi satın aldığı mal veya hizmet bedelini, satıcının banka hesabının bulunduğu bankanın şubesine giderek ödeyebilir. Bu durumda, yapılan işleme ait açıklamaların banka dekontunda yer alması ve dekontun alınmasıyla birlikte tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.Tevsik zorunluluğuna uymamanın cezasıEğer alıcı ve satıcı, 7 bin liranın üzerindeki bir işlemde ödemeyi elden gerçekleştirirse, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmadığı için hem alıcıya hem de satıcıya ceza uygulanacak. Satıcının bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırması, düzenlemeye uygun bir işlem sayılmayacak ve bu durumda her iki taraf da cezai yaptırımla karşılaşacak.Yeni düzenleme neler getiriyor?Bu düzenleme, hem nakit hareketlerinin kayıt altına alınmasını sağlarken, aynı zamanda finansal şeffaflık ve vergi denetimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kredi-kartinda-yeni-kriz-limit-artirmada-zorluk-basladi-uzmani-yapilmasi-gerekenleri-tek-tek-1089366712.html

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7 bin lira ödeme zorunluluğu, tevsik zorunluluğu, hazine ve maliye bakanlığı, banka zorunluluğu, vergi usul kanunu genel tebliği, ödeme düzenlemeleri