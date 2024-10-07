https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tekirdagda-cinsel-istismar-ve-siddete-ugrayan-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1088914042.html

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sıla bebek... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T13:04+0300

2024-10-07T13:04+0300

2024-10-07T13:42+0300

türkiye

sıla

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz bırakılan Sıla Y., öğle saatlerinde yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Son günlerde durumu ağırlaşan Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sıla bebek, hastanede entübe olarak tedavi görüyordu.Ne olmuştu?Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sila-bebegin-saglik-durumunu-teyzesi-acikladi-iyilesme-yok-ve-kotuye-gidiyor-1088662638.html

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