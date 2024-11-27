https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yurt-disindan-alisveris-yapanlar-dikkat-resmi-gazetede-yer-aldi-kargo-ucreti-de-esyanin-kiymetine-1090869506.html

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat: Resmi Gazete'de yer aldı, kargo ücreti de eşyanın kıymetine eklenecek

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat: Resmi Gazete'de yer aldı, kargo ücreti de eşyanın kıymetine eklenecek

Sputnik Türkiye

Yurt dışından sipariş edilip posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ürünlerin nakliye bedelleri de eşyanın kıymetine ilave edilecek. Uygulama 30 gün... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T10:01+0300

2024-11-27T10:01+0300

2024-11-27T10:01+0300

türkiye

kargo

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vergi

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alışveriş merkezi

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Yurt dışından alışveriş yapanla için kritik bir adım atıldı. Yurt dışından sipariş edilip posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ürünlerin nakliye bedelleri de eşyanın kıymetine ilave edilecek.Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergileri ne kadar?Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından alışverişlerde limitler ve vergilerde değişiklik yaşanmıştı. Resmi Gazete'deki karara göre yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ile yüzde 100 oranında artış yapılmış, alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya indirilmişti.Alışveriş limiti getirildiPosta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilmeye başlanmıştı.Kargo bedeli de eşyaya eklendiResmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da değişikliğe gidildi.Buna göre, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararındaki 63'üncü maddenin 3'üncü fıkrasına "Aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir. Bakanlık bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir" açıklaması eklendi.Ne zaman yürürlüğe girecek?Düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.Tutarı aşarsa ne olacak?Düzenlemeyle birlikte yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden sipariş edilen ürünün fiyatına ek olarak kargo masrafları da eklenecek ve 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.30 kilogram kuralıAlınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ticaret-bakanligindan-aycicek-yagi-adimi-vergi-sifirlandi-1090868033.html

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