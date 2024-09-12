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Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Sputnik Türkiye
MSB'nin açıklamasına göre Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:29+0300
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alper gezeravcı
albay gezeravcı
milli savunma bakanlığı (msb)
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Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı.Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yaptı ve "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/turkiyenin-ilk-astronotu-gezeravci-devletimizin-iradesiyle-yapamayacagimiz-is-yok-1083599439.html
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gezeravcı uzay komutanlığı, alper gezeravcı uzay komutanlığı, alper gezeravcı kimdir
gezeravcı uzay komutanlığı, alper gezeravcı uzay komutanlığı, alper gezeravcı kimdir

Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

12:29 12.09.2024
© AAAlperen Gezeravcı, Erdoğan
Alperen Gezeravcı, Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA
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MSB'nin açıklamasına göre Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı.
Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yaptı ve "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Gezeravcı, burada konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok
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