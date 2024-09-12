https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/alper-gezeravci-uzay-komutanligina-atandi-1087938854.html
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Sputnik Türkiye
MSB'nin açıklamasına göre Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:29+0300
2024-09-12T12:29+0300
2024-09-12T12:29+0300
türkiye
alper gezeravcı
albay gezeravcı
milli savunma bakanlığı (msb)
uzay
komutan
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Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı.Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yaptı ve "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/turkiyenin-ilk-astronotu-gezeravci-devletimizin-iradesiyle-yapamayacagimiz-is-yok-1083599439.html
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gezeravcı uzay komutanlığı, alper gezeravcı uzay komutanlığı, alper gezeravcı kimdir
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB'nin açıklamasına göre Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı.
Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yaptı ve "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.