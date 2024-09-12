https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/alper-gezeravci-uzay-komutanligina-atandi-1087938854.html

Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Sputnik Türkiye

MSB'nin açıklamasına göre Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T12:29+0300

2024-09-12T12:29+0300

2024-09-12T12:29+0300

türkiye

alper gezeravcı

albay gezeravcı

milli savunma bakanlığı (msb)

uzay

komutan

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Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı.Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yaptı ve "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.

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