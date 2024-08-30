https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/verdigi-sokak-roportaji-sonrasinda-tutuklanan-dilruba-kayserilioglu-tahliye-edildi-1087443477.html

Verdiği sokak röportajı sonrasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Verdiği sokak röportajı sonrasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir’de bir sokak söyleşisi sırasında söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu serbest... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T09:35+0300

2024-08-30T09:35+0300

2024-08-30T09:45+0300

türkiye

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Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeni ile tutuklanan ve 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde bulunan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.Ne olmuştu?‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti. Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti. Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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