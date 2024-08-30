https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/verdigi-sokak-roportaji-sonrasinda-tutuklanan-dilruba-kayserilioglu-tahliye-edildi-1087443477.html
Verdiği sokak röportajı sonrasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
Verdiği sokak röportajı sonrasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir’de bir sokak söyleşisi sırasında söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu serbest... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T09:35+0300
2024-08-30T09:35+0300
2024-08-30T09:45+0300
türkiye
dilruba sokak röportajı
sokak röportajı
dilruba kayserilioğlu
tahliye
son dakika
serbest
serbest
serbest bırakma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087444237_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_d594eab859ac2345a4c3fc6086d35095.png
Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeni ile tutuklanan ve 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde bulunan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.Ne olmuştu?‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti. Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti. Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/depreme-dayanikli-degil-kaya-cilingiroglunun-kentsel-donusum-direnisi-site-sakinlerini-cileden-1087441873.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087444237_97:0:670:430_1920x0_80_0_0_365234255d1dbd997d390a2d2b16ff08.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilruba kayserilioğlu, dilruba röportajı, dilruba kim, dilruba kayserilioğlu ne dedi, dilruba ne demişti, dilruba kayserilioğlu ne demişti, dilruba kayserilioğlu sokak röportajında ne dedi, dilruba kayserilioğlu son durum, dilruba kayserilioğlu son dakika, dilruba son dakika, dilruba serbest bırakıldı, dilruba serbest mi kaldı, dilruba tahliye edildi
dilruba kayserilioğlu, dilruba röportajı, dilruba kim, dilruba kayserilioğlu ne dedi, dilruba ne demişti, dilruba kayserilioğlu ne demişti, dilruba kayserilioğlu sokak röportajında ne dedi, dilruba kayserilioğlu son durum, dilruba kayserilioğlu son dakika, dilruba son dakika, dilruba serbest bırakıldı, dilruba serbest mi kaldı, dilruba tahliye edildi
Verdiği sokak röportajı sonrasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
09:35 30.08.2024 (güncellendi: 09:45 30.08.2024)
İzmir’de bir sokak söyleşisi sırasında söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu serbest bırakıldı.
Sokak röportajı
nda kullandığı ifadeler nedeni ile tutuklanan ve 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi
'nde bulunan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti. Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti. Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.