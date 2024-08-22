Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiralığa çıkacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanından yaşlılığa karşı 'Dostoyevski kitapları' tavsiyesi
07:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
07:18
1 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
07:26
3 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
07:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e yükseldi
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Üreticiden tüketiciye geçen süreçte ürün fiyatları
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan iş kazaları
13:30
35 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
14:09
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
O aktris, ismini Türkçe bir isimle değiştirdi
17:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
NASA, gizemli bir nesne keşfetti
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Aracındaki kokuya çare bulamadı, Yargıtay karar verdi
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Belediye başkanının makam odasındaki eşyalar borç nedeniyle haczedildi
18:37
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı’
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Otomobil almak isteyenler için uyarı
19:17
2 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
19:25
6 dk
SESLİ HABER
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek'ten dış yatırım açıklaması
20:05
2 dk
SESLİ HABER
İzmir’de toplu balık ölümleri, bölge halkını endişelendirdi
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Başlık: Uzmanı uyardı: 7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Şehit yakınları ve gazilere tren bileti kolaylığı
22:35
1 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
23:25
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:23
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Büyükşehire gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:10
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/resmi-gazetede-yayimlandi-iki-yil-ust-uste-islenmeyen-tarim-arazileri-kiraliga-cikacak-1087122968.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiralığa çıkacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiralığa çıkacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T04:01+0300
2024-08-22T04:01+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
tarım arazisi
kira
kira bedeli
kira sözleşmesi
kiracı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilerin ve üst üste iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal amaçlı ve sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişik işlemleri kapsıyor. Ard arda iki yıl işlenmeyan tarım arazileri, arazinin niteliğinin değiştirilmemesi ve kiralayan tarafınca tarımsal üretim amaçlı kullanılması şartıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sezonluk süreyle kiraya verilecek. Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacakKiraya verilecek tarımsal arasilerin tespitinin yapılması için il ya da ilçe müdürlüğü bünyesince 'Arazi Tespit Komisyonu' oluşturulacak ve komisyon, il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü başkanlığında toplanacak. Komisyon, başkan dahil toplam beş asil iki yedek üyeden oluşacak. İşlenmeyen arazilerin tespiti için içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ve bölgesel hasat dönemi göz önüne alınacak ve en geç takip eden yılın 31 Ağustos tarihine kadarki süre dikkate alınacak. Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlandıktan sonra, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kaldığı halde Arazi Tespit Komisyonunca ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilecek.Arazilerin belirlenmesiTarım arazileri arasında dikili ve örtü altı araziler kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak. Arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik bulunmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınmak sureti ile o yılki kiralama işlemlerine dahil olmamasına karar verilebilecek. Tarım arazisinin bir kısmında işlenmeyen bölgenin tespit edilmesi durumunda bu kısımlar işlenmeyen tarım arazisi kapsamında değerlendirilebilecek.Kira bedeli ve kiralama işlemleriKira bedeli, Komisyon tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak ve komisyon, kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesini, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde yedi gün süre ile ilan edecek. İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kiralama başvuruları aynı zamanda Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.Arazi kiralamaları için öncelik aynı bölgede ikameti olanlara verilecek. Öncelikli gruplar arasında sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da bulunuyor. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak. Arazinin teslimatı ve kiracının yükümlülükleriKiraya verilecek tarım arazisi, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde arazi teslim tutanağı ile birlikte kiracısına teslim edilecek. Kiralanan tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.​​​​​​​ Arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde, kira bedelleri Bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak. Kiracı, kiraladığı tarım arazisini Yönetmeliğe ve kira sözleşmesine aykırı kullanması durumunda, arazi maliklerinin haklarının saklı kalması kaydıyla, takip eden yılda bu Yönetmelik kapsamında yapılacak kiralamalara teklif veremeyecek.Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç adet kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek. Emsal olarak kullanılacak tarım arazisinin belirlenmesinde akrabalar ve hissedarlar arası kiralama, sosyal nedenlerle kiralamalar gibi özel amacı olan kiralama bedellerinin piyasa koşullarını temsil kabiliyetlerine dikkat edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ticaret-bakanligi-yenilenmis-urunlerin-bilgi-sistemine-kaydedilmesi-zorunlulugu-getirilecek-1087085361.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, tarımdan haber, tarım bakanlığı, tarım haberleri, tarımcı haberleri, tarım bakanı, resmi gazete tarım arazisi kiralık
tarım ve orman bakanlığı, tarımdan haber, tarım bakanlığı, tarım haberleri, tarımcı haberleri, tarım bakanı, resmi gazete tarım arazisi kiralık

Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiralığa çıkacak

04:01 22.08.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© İHA
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilerin ve üst üste iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal amaçlı ve sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişik işlemleri kapsıyor.
Ard arda iki yıl işlenmeyan tarım arazileri, arazinin niteliğinin değiştirilmemesi ve kiralayan tarafınca tarımsal üretim amaçlı kullanılması şartıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sezonluk süreyle kiraya verilecek.

Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak

Kiraya verilecek tarımsal arasilerin tespitinin yapılması için il ya da ilçe müdürlüğü bünyesince 'Arazi Tespit Komisyonu' oluşturulacak ve komisyon, il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü başkanlığında toplanacak. Komisyon, başkan dahil toplam beş asil iki yedek üyeden oluşacak.
İşlenmeyen arazilerin tespiti için içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ve bölgesel hasat dönemi göz önüne alınacak ve en geç takip eden yılın 31 Ağustos tarihine kadarki süre dikkate alınacak. Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlandıktan sonra, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kaldığı halde Arazi Tespit Komisyonunca ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilecek.

Arazilerin belirlenmesi

Tarım arazileri arasında dikili ve örtü altı araziler kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak. Arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik bulunmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınmak sureti ile o yılki kiralama işlemlerine dahil olmamasına karar verilebilecek. Tarım arazisinin bir kısmında işlenmeyen bölgenin tespit edilmesi durumunda bu kısımlar işlenmeyen tarım arazisi kapsamında değerlendirilebilecek.

Kira bedeli ve kiralama işlemleri

Kira bedeli, Komisyon tarafından takdir edilen rayiç kira bedelinden düşük olamayacak ve komisyon, kesinleşen kiralanacak tarım arazileri listesini, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde yedi gün süre ile ilan edecek.
İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kiralama başvuruları aynı zamanda Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
Arazi kiralamaları için öncelik aynı bölgede ikameti olanlara verilecek. Öncelikli gruplar arasında sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da bulunuyor. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması halinde ise diğer isteklilerden en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak.

Arazinin teslimatı ve kiracının yükümlülükleri

Kiraya verilecek tarım arazisi, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde arazi teslim tutanağı ile birlikte kiracısına teslim edilecek. Kiralanan tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.
Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.​​​​​​​ Arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde, kira bedelleri Bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri ve ferileri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.
Kiracı, kiraladığı tarım arazisini Yönetmeliğe ve kira sözleşmesine aykırı kullanması durumunda, arazi maliklerinin haklarının saklı kalması kaydıyla, takip eden yılda bu Yönetmelik kapsamında yapılacak kiralamalara teklif veremeyecek.
Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç adet kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.
Emsal olarak kullanılacak tarım arazisinin belirlenmesinde akrabalar ve hissedarlar arası kiralama, sosyal nedenlerle kiralamalar gibi özel amacı olan kiralama bedellerinin piyasa koşullarını temsil kabiliyetlerine dikkat edilecek.
tuşlu telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı: Yenilenmiş ürünlerin bilgi sistemine kaydedilmesi zorunluluğu getirilecek
Dün, 10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала