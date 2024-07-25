https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/istanbulda-ulasima-zam-1086195548.html
İstanbul'da ulaşıma zam
İstanbul'da ulaşıma zam
Sputnik Türkiye
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. 17.70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zamla 10 TL’den... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T11:21+0300
2024-07-25T11:21+0300
2024-07-25T12:02+0300
ekonomi
istanbul
son dakika
toplu ulaşım
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İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi.Zam kararı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında alındı.İstanbul'da tam bilet ne kadar?Zamla birlikte 17.70 lira olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi.Öğrenci bileti ne kadar?Öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 oranında zamlanarak 10 liradan 12 liraya yükseldi.Öğrencilerin aylık abonman ücreti ise 250 liradan 282.5 liraya çıktı.İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zamUKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.
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İstanbul'da ulaşıma zam
11:21 25.07.2024 (güncellendi: 12:02 25.07.2024)
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. 17.70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zamla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise 250 TL’den 282.5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.
İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi.
Zam kararı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında alındı.
İstanbul'da tam bilet ne kadar?
Zamla birlikte 17.70 lira olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi.
Öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 oranında zamlanarak 10 liradan 12 liraya yükseldi.
Öğrencilerin aylık abonman ücreti ise 250 liradan 282.5 liraya çıktı.
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.
Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.