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Narin cinayetinde ilk itiraf: 'Narin'in cesedini 200 bin lira karşılığında dereye attım'
Narin cinayetinde ilk itiraf: 'Narin'in cesedini 200 bin lira karşılığında dereye attım'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 sonra dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'la ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan N.B.'nin ifadeleri ortaya... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T17:52+0300
2024-09-09T18:17+0300
narin güran
diyarbakır
cinayet
çocuk cinayeti
soruşturma
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Türkiye günlerce Diyarbakır'da 19 gün önce kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekledi. Ama küçük kızın cesedi dün sabah 8.45 sıralarında dere yatağında bulundu. Soruşturma kapsamında 2 Eylül'de küçük kızın amcası Salim Güran tutuklandı. Aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeylerinin de bulunduğu 23 kişi ise gözaltına alındı. Köyde gözaltına alınan 24. kişi olan N.B.'nin ifadesi ortaya çıktı. N.B. ifadesinde olayın tüm detaylarını anlattı. 200 bin lira karşılığında yapmış N.B., amca Salim Güran ile birlikte arama çalışmalarına katıldığını, 200 bin lira karşılığında cesedi dereye bıraktığını itiraf etti.'Bunu yok edeceksin'N.B., ifadesine şöyle devam etti:“Annem ve eşim de Narin'i arıyorlarmış”Kendi evine geldiği zaman saat 19.00 sıraları olduğunu ifadesinde belirten N.B., sözlerini şöyle sürdürdü:“Köyde insan hareketliliği vardı, kendi annem ve eşim de Narin'i arıyorlarmış. Bana söylediler. Ben bu yukarda anlattığım olay ile ilgili hiçbir şey söylemedim, evin içerisine girdiğimde namaz kıldım ve sonra Narin'i arama faaliyetlerine katıldım. Jandarma köye 21.00- 22.00 sıralarında geldi. Sabah saatlerinde eşim görüştüğümdeNarin Güran’ın 03.00 sıralarına kadar aradıklarını öğrendim, saat 07.00- 08.00 sıralarında muhtar Salim Güran jandarma ekipleri ile birlikte hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu. Hatta kanalın çevresinde arama yaptığımız esnada Salim Güran’ın kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm Salim Güran jandarma ile birlikte yapmacıktan göstermelik olarak arama yapıyordu. Daha sonra Jandarma ekiplerine teslim olmak aklıma gelmedi. Çünkü ben öldürmedim. Ama Jandarmanın beni yakalayacağını biliyorum.”Salim Güran arama faaliyetlerinde tedirgin hareketler sergiliyorduİkisinden başka kimsenin bildiğini düşünmediği cevabını veren N.B, ifadesini şöyle tamamladı:“Fakat Salim'in arabasının arka koltuğunda birisinin olup olmadığını bilmiyorum. Biri var ise o görmüştür. Fakat biraz öncede söylediğim gibi ben arabanını arka koltuğunda birisinin olup olmadığını bilmiyorum. Biz kendisi ile birlikte çay içer, yemek yer bazen de Diyarbakır’a birlikte giderdik, bu şekilde samimiydim. Ancak bana çapkınlık yaptığını anlatmadı, bende böyle bir şeyine tanık olmadım.”Savcılar eşliğinde keşif yaptırıldıDiyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yerde, soruşturmayı yürüten savcılar eşliğinde itirafçı ile keşif yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rtuk-baskani-narinin-sorusturmasina-koyulan-yayin-yasagini-kaldirdi-1087828336.html
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narin güran, diyarbakır, cinayet, çocuk cinayeti, soruşturma
narin güran, diyarbakır, cinayet, çocuk cinayeti, soruşturma

Narin cinayetinde ilk itiraf: 'Narin'in cesedini 200 bin lira karşılığında dereye attım'

17:52 09.09.2024 (güncellendi: 18:17 09.09.2024)
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Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 sonra dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'la ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan N.B.'nin ifadeleri ortaya çıktı. N.B., küçük kızın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve 200 bin TL karşılığında dereye attığını anlattı. N.B., savcılarla birlikte bölgede keşfe getirildi.
Türkiye günlerce Diyarbakır'da 19 gün önce kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekledi. Ama küçük kızın cesedi dün sabah 8.45 sıralarında dere yatağında bulundu. Soruşturma kapsamında 2 Eylül'de küçük kızın amcası Salim Güran tutuklandı. Aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeylerinin de bulunduğu 23 kişi ise gözaltına alındı. Köyde gözaltına alınan 24. kişi olan N.B.'nin ifadesi ortaya çıktı. N.B. ifadesinde olayın tüm detaylarını anlattı.

200 bin lira karşılığında yapmış

N.B., amca Salim Güran ile birlikte arama çalışmalarına katıldığını, 200 bin lira karşılığında cesedi dereye bıraktığını itiraf etti.

N.B., ifadesinde, “Saatini tam olarak hatırlamıyorum fakat öğlen saatlerini geçmişti, evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran’ı aradım, içme suyumuz akmıyor dedim, yaklaşık olarak bir dakika kadar konuşmuşuzdur. Konuşma esnasında Salim Güran ‘ararım’ dedi. Daha sonra aramızda bir konuşma olmadı. Benim evim ve Salim Güran’ın evi yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Ben evden kendi aracım olan 23 AN 630 plaka sayılı aracım ile çıktım, sonra arkamdan beyaz renkli ve 47 plaka ile başlayan bir araçla Salim Güran’ın geldiğini gördüm, tam olarak bu yer mezarlıktan Tavşantepe Mahallesine doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda bana Salim Güran korna ve selektör yaptı, bende bana içme suyu ile düşünerek bekledim” dedi.

'Bunu yok edeceksin'

N.B., ifadesine şöyle devam etti:

“Salim Güran aracından inerek benim aracıma doğru geldi. Bende araçtan indim ve Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek’ bunu yok edeceksin’ dedi. Bende gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı bir şey vaziyette ve anlayınca şaşırdım hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm, ben insan olduğunu söyleyip tereddüt ettim. Bu esnada Salim Güran, bana hitaben ‘aileni iyi düşün 200 bin TL para veririm’ dedi. Bu esnada etrafımızda kimse yoktu, bana hitaben aracında torba var mı dedi. Bende aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran’a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde askılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı.

Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan benin aracım olan 23 AN 630 plakalı aracımın arka koltuğun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum ve ben aracıma bindim” diyen N.B., “Aracımın yönü mezarlık tarafındaydı. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan göl diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresine doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti. Ve ayrılırken Salim Güran’ın ne yaptığına bakamadım. Direk olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittim, yolda giderken ben pişmanlık duydum, ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm, derenin yanındaki stabilize yoldan aşağı doğru inerek uygun bir yer baktım, aracımı derenin kenarında durdurdum, çuvalı aracımdan alarak elime aldım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup çuvalı olmadığını hatırlamıyorum. Çünkü çok telaşlıydım.

08.09.2024 tarihinde kayıp çocuk Narin Güran'ın bulunduğu yere inerek çevrede ip aradım. İp bulanmayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi ve çantanın ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum, taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım, çünkü üzeri kapanmıştı daha sonra buradan çıkarak aracıma bindin, stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızım Zeynep’in evine gittim”

“Annem ve eşim de Narin'i arıyorlarmış”

Kendi evine geldiği zaman saat 19.00 sıraları olduğunu ifadesinde belirten N.B., sözlerini şöyle sürdürdü:
“Köyde insan hareketliliği vardı, kendi annem ve eşim de Narin'i arıyorlarmış. Bana söylediler. Ben bu yukarda anlattığım olay ile ilgili hiçbir şey söylemedim, evin içerisine girdiğimde namaz kıldım ve sonra Narin'i arama faaliyetlerine katıldım. Jandarma köye 21.00- 22.00 sıralarında geldi. Sabah saatlerinde eşim görüştüğümdeNarin Güran’ın 03.00 sıralarına kadar aradıklarını öğrendim, saat 07.00- 08.00 sıralarında muhtar Salim Güran jandarma ekipleri ile birlikte hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu. Hatta kanalın çevresinde arama yaptığımız esnada Salim Güran’ın kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm Salim Güran jandarma ile birlikte yapmacıktan göstermelik olarak arama yapıyordu. Daha sonra Jandarma ekiplerine teslim olmak aklıma gelmedi. Çünkü ben öldürmedim. Ama Jandarmanın beni yakalayacağını biliyorum.”

Salim Güran arama faaliyetlerinde tedirgin hareketler sergiliyordu

Narin'in içinde olduğu çuvalı tek başıma dere yatağına koyduğu cevabını veren N.B.,

“Bu ortalama yaklaşık otuz dakika kadar sürdü. Ben aracımı 21.08.2024 tarihinde bu güne kadar hiç yıkamadım. Beraber çuvala koyduğumuz esnada Narin olup olmadığını anlamadım fakat dere yatağına geldiğim zaman çuvalı bağladığım esnada cesedin Arif’in kızı olduğunu anladım. Benim Arif Güran ve ailesiyle herhangi bir husumetim yoktur. Salim Güran arama faaliyetlerinde tedirgin hareketler sergiliyordu. Bana neden öldürdüğünden veya kendisinin öldürdüğünden bahsetmedi. Kendisi öldürmedi ise bana neden getirip bu cesedi kaldır desin. Bana para vermedi. Cesedi çuvala koyar iken bana mısır hasat ettikten sonra vereceğini söyledi. Korktuğum için itiraf edemedim. Beni ifadeye çağırdıklarında muhtar gözaltındaydı. Muhtar Salimin bırakılacağı söylentisi vardı” dedi.

İkisinden başka kimsenin bildiğini düşünmediği cevabını veren N.B, ifadesini şöyle tamamladı:
“Fakat Salim'in arabasının arka koltuğunda birisinin olup olmadığını bilmiyorum. Biri var ise o görmüştür. Fakat biraz öncede söylediğim gibi ben arabanını arka koltuğunda birisinin olup olmadığını bilmiyorum. Biz kendisi ile birlikte çay içer, yemek yer bazen de Diyarbakır’a birlikte giderdik, bu şekilde samimiydim. Ancak bana çapkınlık yaptığını anlatmadı, bende böyle bir şeyine tanık olmadım.”

Savcılar eşliğinde keşif yaptırıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yerde, soruşturmayı yürüten savcılar eşliğinde itirafçı ile keşif yapıldı.
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Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
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