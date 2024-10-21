https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/dilan-polat-ve-sila-dogu-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1089498107.html
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
'Hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası haklarında 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Haftada 3 gün imza atacaklarAdli kontrol şartı gereği Dilan Polat ve Sıla Doğu salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atacak.Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılmıştı. 19 Ağustos'ta tahliye edilmiştiSosyal medya fenomeni olarak ünlenen Dilan Polat'ın ilk kez hakim karşısına çıkışı değil. Uzun süre gündemde olan Polat 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme' ile 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış ve dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/dilan-polat-ve-kardesi-sila-doguya-hayasizca-hareketler-gozaltisi-1089492483.html
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Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
20:00 21.10.2024 (güncellendi: 20:14 21.10.2024)
'Hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası haklarında 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Haftada 3 gün imza atacaklar
Adli kontrol şartı gereği Dilan Polat ve Sıla Doğu salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atacak.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılmıştı.
19 Ağustos'ta tahliye edilmişti
Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen Dilan Polat'ın ilk kez hakim karşısına çıkışı değil. Uzun süre gündemde olan Polat 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme' ile 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış ve dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.