https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/can-kirac-hayatini-kaybetti-1085236280.html

Koç Holding kurucularından Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding kurucularından Can Kıraç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Koç Holding'in kurucularından, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T10:34+0300

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İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.Can Kıraç kimdir?Can Kıraç 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğdu. Koç Holding’de üstlendiği başka görevlerin yanında 1987-93 arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği yaptı.Çocukluğunu Eskişehir’de geçiren Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. 1949-50’de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı. 29 Ağustos 1950’de Ankara’da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi’nde Bernar Nahum’un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç’un ortağı olduğu İzmir’deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding’in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul’a dönerek holdingin Otomotiv Grubu’nda çalışmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20200915/suna-kirac-hayatini-kaybetti-1042847550.html

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