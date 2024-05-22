https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/baris-boyun-italyada-yakalandi-1084088376.html
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T11:45+0300
2024-05-22T11:45+0300
2024-05-22T12:18+0300
türkiye
barış boyun
örgüt
çete
italya
son dakika
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İtalya medyası operasyonla ilgili haberlerinde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu şu şekilde duyurdu:Barış Boyun kimdir?Barış Boyun, İstanbul’da birçok silahlı çatışma ile cinayete karıştığı iddia edilen suç örgütünün lideridir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240313/yerlikaya-duyurdu-3-ayri-cete-cokertildi--2-milyar-tl-suc-geliri-ele-gecirildi-1081643105.html
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son dakika: suç örgütü lideri barış boyun italya'da yakalandı (barış boyun kimdir?),barış boyun kimdir?,barış boyun kimdir,barış boyun
son dakika: suç örgütü lideri barış boyun italya'da yakalandı (barış boyun kimdir?),barış boyun kimdir?,barış boyun kimdir,barış boyun
Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı
11:45 22.05.2024 (güncellendi: 12:18 22.05.2024)
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İtalya medyası operasyonla ilgili haberlerinde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu şu şekilde duyurdu:
"Kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2'si İtalyan toplam 19 şüpheli yakalandı."
Barış Boyun, İstanbul’da birçok silahlı çatışma ile cinayete karıştığı iddia edilen suç örgütünün lideridir.