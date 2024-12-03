https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/yenidogan-cetesi-davasinda-adi-gecen-satilmis-cimin-supheli-olumu-son-mesajinda-ne-istedi-1091110520.html

Yenidoğan çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in şüpheli ölümü: Son mesajında ne istedi?

Yenidoğan çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in şüpheli ölümü: Son mesajında ne istedi?

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi davasında ismi geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim'in hayatını kaybetmesinin ardından son mesajı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T14:03+0300

2024-12-03T14:03+0300

2024-12-03T14:03+0300

türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

satılmış çim

bahis

yasadışı bahis

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Yenidoğan çetesi davası 12. gününde devam ederken; olayda ismi geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim'den haber alınamıyordu. Aracında cansız bedeni bulunan Çim'in bileğinde iki adet iğne bulunurken son mesajı da ortaya çıktı.Eşine attığı son mesaj ne?Sabah gazetesi haberine göre Satılmış Çim'in ölümünün ardından, Yenidoğan Çetesi'nin olayda bir rolü olup olmadığı tartışmaları devam ederken, eşi Merve Çim'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.Son mesajı bahis borcuMerve Çim ifadesinde, eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı, "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu mesajdan sonra kendisine ulaşamadım ve mesajlarıma cevap vermedi. Eşim, babasına ait 06 EUC 528 plakalı araçla en son çalıştığı kurumdan ayrıldı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum ve bulunmasını talep ediyorum. Ayrıca, eşime zarar verilmesi halinde sorumlulardan şikayetçi olduğumu bildiririm" dediği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/yenidogan-cetesi-sorusturmasindan-aranan-satilmis-cim-olu-bulundu-supheli-olumle-ilgili-sorusturma-1091069069.html

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