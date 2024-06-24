https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/galatasarayin-kalecisi-fernando-muslera-ve-esi-ay-yildiz-dovmesi-yaptirdi-1085157665.html
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi, ay yıldız dövmesi yaptırdı
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi, ay yıldız dövmesi yaptırdı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın eşiyle birlikte ay yıldızlı dövme yaptığı görüldü. Muslera, yeni dövmesini sosyal medya hesabından... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T11:03+0300
2024-06-24T11:03+0300
2024-06-24T11:03+0300
spor
fernando muslera
dövme
yıldız
ay
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085157191_0:286:1086:897_1920x0_80_0_0_71f175386e0da3bae3213ac2daf960cf.png
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera sosyal medya hesabından 'Her zaman birlikte notuyla' yeni dövmesini paylaştı.Eşiyle birlikte yaptırdığı dövmede ay yıldızın yer alması dikkati çekti.Paylaşım sonrası Türk takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tffden-arda-guler-aciklamasi-1085147459.html
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fernando muslera, dövme, yıldız, ay, galatasaray
fernando muslera, dövme, yıldız, ay, galatasaray
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi, ay yıldız dövmesi yaptırdı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın eşiyle birlikte ay yıldızlı dövme yaptığı görüldü. Muslera, yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera sosyal medya hesabından 'Her zaman birlikte notuyla' yeni dövmesini paylaştı.
Eşiyle birlikte yaptırdığı dövmede ay yıldızın yer alması dikkati çekti.
Paylaşım sonrası Türk takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.