https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/et-fiyatlarina-zam-geldi-ulusal-kirmizi-et-konseyi-rakamlari-acikladi-1089798525.html
Et fiyatlarına zam geldi: Ulusal Kırmızı Et Konseyi rakamları açıkladı
Et fiyatlarına zam geldi: Ulusal Kırmızı Et Konseyi rakamları açıkladı
Sputnik Türkiye
Ulusal Et Konseyi, karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyurdu ve yeni fiyatları sosyal medyasından açıkladı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:38+0300
2024-10-29T15:38+0300
2024-10-29T15:38+0300
ekonomi
ulusal kırmızı et konseyi'nin (ukon)
kasap
et
karkas et
enflasyon
fiyat artışı
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Kesilmiş kasaplık hayvanın deri, iç organları, baş ve türüne göre kuyruk çıkartıldıktan sonra elde edilen gövdesi olan karkas et fiyatlarına zam geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından yapılan açıklamada bölgelere göre et fiyatları tek tek sıralandı. Buna göre Marmara ve Karadeniz bölgelerinde et fiyatları daha yüksek seyrederken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde fiyatlar biraz daha düşük. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin açıkladığı listeye göre;Ege BölgesiDana Karkas Et: 316,67 TLKuzu Karkas Et: 331,67 TLMarmara BölgesiDana Karkas Et: 326,17 TLKuzu Karkas Et: 388,92 TLAkdeniz BölgesiDana Karkas Et: 320,75 TLKuzu Karkas Et: 351,52 TLİç Anadolu BölgesiDana Karkas Et: 321,91 TLKuzu Karkas Et: 372,65 TLDoğu Anadolu BölgesiDana Karkas Et: 326,00 TLKuzu Karkas Et: 357,04 TLGüneydoğu Anadolu BölgesiDana Karkas Et: 313,75 TLKuzu Karkas Et: 353,80 TLKaradeniz BölgesiDana Karkas Et: 337,50 TLKuzu Karkas Et: 398,40 TLOrtalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)Dana Karkas Et: 323,25 TLKuzu Karkas Et: 364,86 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turkiye-kasaplar-federasyonundan-ucuz-et-uyarisi-kiyma-fiyatina-dikkat-290-tl-olmaz-1089744996.html
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ulusal kırmızı et konseyi'nin (ukon), kasap, et, karkas et, enflasyon, fiyat artışı
ulusal kırmızı et konseyi'nin (ukon), kasap, et, karkas et, enflasyon, fiyat artışı
Et fiyatlarına zam geldi: Ulusal Kırmızı Et Konseyi rakamları açıkladı
Ulusal Et Konseyi, karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyurdu ve yeni fiyatları sosyal medyasından açıkladı.
Kesilmiş kasaplık hayvanın deri, iç organları, baş ve türüne göre kuyruk çıkartıldıktan sonra elde edilen gövdesi olan karkas et fiyatlarına zam geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından yapılan açıklamada bölgelere göre et fiyatları tek tek sıralandı. Buna göre Marmara ve Karadeniz bölgelerinde et fiyatları daha yüksek seyrederken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde fiyatlar biraz daha düşük.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin açıkladığı listeye göre;
Dana Karkas Et: 316,67 TL
Kuzu Karkas Et: 331,67 TL
Dana Karkas Et: 326,17 TL
Kuzu Karkas Et: 388,92 TL
Dana Karkas Et: 320,75 TL
Kuzu Karkas Et: 351,52 TL
Dana Karkas Et: 321,91 TL
Kuzu Karkas Et: 372,65 TL
Dana Karkas Et: 326,00 TL
Kuzu Karkas Et: 357,04 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 313,75 TL
Kuzu Karkas Et: 353,80 TL
Dana Karkas Et: 337,50 TL
Kuzu Karkas Et: 398,40 TL
Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)
Dana Karkas Et: 323,25 TL
Kuzu Karkas Et: 364,86 TL