https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/narin-cinayeti-sorusturmasinda-iki-isim-serbest-birakildi-1088120054.html
Narin cinayeti soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
Narin cinayeti soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Gözaltına alınan Narin'in yengesi Hediye Güran ile... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T13:04+0300
2024-09-17T13:04+0300
2024-09-17T13:08+0300
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çocuk
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savcılık
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.2 kuzeni serbest bırakıldıNarin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.Yengesinin ifadesi sürüyorİfadeleri alınana kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yenge Hediye güran'ın savcılık ifadesinin devam ettiği öğrenildi.HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı.Tutuklu anne Yüksel Güran da ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güran'la beraberdim." demişti. Öte yandan annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler de alındı.Isırık izi kime ait?İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örnekler, tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/narinin-yengesi-hediye-gurandan-itiraf-geldi-bogustuklarini-gordum-1088111041.html
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Narin cinayeti soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
13:04 17.09.2024 (güncellendi: 13:08 17.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Gözaltına alınan Narin'in yengesi Hediye Güran ile kuzenleri Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi. Kuzenler savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yenge Hediye Güran'ın savcılık ifadesi ise devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
2 kuzeni serbest bırakıldı
Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.
Yengesinin ifadesi sürüyor
İfadeleri alınana kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yenge Hediye güran'ın savcılık ifadesinin devam ettiği öğrenildi.
HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı.
Tutuklu anne Yüksel Güran da ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güran'la beraberdim." demişti. Öte yandan annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler de alındı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örnekler, tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacak.