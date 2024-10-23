TUSAŞ saldırısında şehit olan 5 kişinin kimliği açıklandı

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Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sıralarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği açıklandı. İHA tarafından paylaşılan bilgiye göre; Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Murat Arslan, Hasan Hüseyin Cambaz, Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.