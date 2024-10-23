https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusas-saldirisinda-sehit-olan-5-kisinin-kimligi-aciklandi-1089591492.html
TUSAŞ saldırısında şehit olan 5 kişinin kimliği açıklandı
TUSAŞ saldırısında şehit olan 5 kişinin kimliği açıklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sıralarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası hayatını kaybeden 5 TUSAŞ... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T22:03+0300
2024-10-23T22:03+0300
2024-10-23T22:18+0300
türkiye
tusaş
tusaş/tai
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
saldırı
bombalı saldırı
silahlı saldırı
şehit
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Ankara'da terör saldırısında hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanın kimliği açıklandı.(İHA) Hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği:TUSAŞ Kalite Kontrolcü: Cengiz Coşkun, TUSAŞ Makine Mühendisi: Zahide Güçlü,Ticari Araç Şoförü: Murat Arslan,TUSAŞ Çalışanı: Hasan Hüseyin Cambaz,TUSAŞ Güvenlik Görevlisi: Atakan Şahin ErdoğanZahide Güçlü kimdir?TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenler arasında ismi bulunan Zahide Güçlü TUSAŞ Makine Mühendisi olarak Ankara Kahramankazan'da çalışıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bakan-ali-yerlikaya-maalesef-sehit-sayimiz-5e-yukseldi-1089589837.html
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tusaş hayatını kaybedenler kim, tusaş saldırısı, tusaş pkk
TUSAŞ saldırısında şehit olan 5 kişinin kimliği açıklandı
22:03 23.10.2024 (güncellendi: 22:18 23.10.2024)
Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sıralarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği açıklandı. İHA tarafından paylaşılan bilgiye göre; Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Murat Arslan, Hasan Hüseyin Cambaz, Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.
Ankara'da terör saldırısında hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanın kimliği açıklandı.
(İHA) Hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği:
TUSAŞ Kalite Kontrolcü: Cengiz Coşkun,
TUSAŞ Makine Mühendisi: Zahide Güçlü,
Ticari Araç Şoförü: Murat Arslan,
TUSAŞ Çalışanı: Hasan Hüseyin Cambaz,
TUSAŞ Güvenlik Görevlisi: Atakan Şahin Erdoğan
TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenler arasında ismi bulunan Zahide Güçlü TUSAŞ Makine Mühendisi olarak Ankara Kahramankazan'da çalışıyordu.