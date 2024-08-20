https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/reha-muhtar-gece-yarisi-apar-topar-entube-edildi-durumu-kritik-1087036980.html

Gece yarısı apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar entübe edildi: 'Durumu kritik'

Gece yarısı apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar entübe edildi: 'Durumu kritik'

Sputnik Türkiye

Bir dönemin en tanınmış haber sunucularından Reha Muhtar, gece saat 01.00 civarında İstanbul Sarıyer'deki yalısında yüksekten düşerek ağır yaralandı. Ünlü... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T09:42+0300

2024-08-20T09:42+0300

2024-08-20T10:02+0300

yaşam

reha muhtar

entübe

ölüm

yoğun bakım

merdiven

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049703124_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_836583e92729262875c058f511e3f56a.png

Gece yarısı merdivenlerden düştüğü iddia edilen Reha Muhtar'ın gece saat 01.00 sıralarında İstanbul, Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralandığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Edinilen bilgilere göre, Muhtar olayın ardından apar topar hastaneye kaldırıldı ve entübe edilerek yoğun bakıma alındı.Reha Muhtar’ın yüksekten düşüşüne dair soruşturma devam ederken, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı. Ünlü spikerin sağlık durumu ve yaşanan olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.Son dönemde velayet davasıyla gündemdeydiReha Muhtar, son zamanlarda eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme geliyordu. 2010 yılında boşanan çiftin arasında süregelen anlaşmazlıklar, Uğur'un kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla Muhtar'a velayet davası açmasıyla daha da tırmanmıştı. Mahkeme, kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a vermişti.Reha Muhtar kimdir?Türk medya dünyasının önemli isimlerinden Reha Muhtar, gazetecilik kariyerine 1980’lerde adım atarak televizyon gazeteciliğinin öncülerinden biri olmuştur. 1959 doğumlu olan Muhtar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, medya sektöründe hızla yükselerek televizyon ekranlarının tanınmış yüzlerinden biri haline gelmiştir.Reha Muhtar kariyeriReha Muhtar, kariyerine TRT'de başlamış, ardından özel televizyon kanallarında görev almıştır. 1990'lı yılların başında Show TV’de sunduğu 'Siyaset Meydanı' adlı program ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu program, hem içerdiği eleştirel bakış açısı hem de ünlü konukları ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmiştir.Muhtar, haber sunuculuğunun yanı sıra, yazılı basında da etkin bir rol oynamıştır. Bir dönem Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaparak, toplumsal ve siyasi konulara dair görüşlerini geniş kitlelerle paylaşmıştır. Özellikle gündemi belirleyen haberler ve yorumlarıyla tanınan Muhtar, Türk medyasının etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.Son yıllarda dijital medya platformlarına da yönelmiş olan Muhtar, sosyal medya üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulunarak, çağın gereksinimlerine uygun bir medya anlayışı sergilemiştir.Entübe etmek nedir?Entübasyon, tıpta kritik durumlarda uygulanan hayati bir müdahaledir. Entübe edilmek, bir kişinin solunum yolunun bir tüp aracılığıyla mekanik olarak desteklenmesini ifade eder. Bu prosedür, genellikle acil durumlarda, yoğun bakım ünitelerinde ve anestezi altında uygulanır.Entübasyon, genellikle hastanın kendi başına yeterli oksijen alamadığı durumlarda kullanılır. Bu durumda, bir endotrakeal tüp, ağız veya burundan geçirilerek trakeaya (soluk borusuna) yerleştirilir. Tüp, hastanın solunum yolunu açık tutarak, oksijenin doğrudan akciğerlere ulaşmasını sağlar. Bu işlem, genel anestezi altında gerçekleştirilen cerrahilerde de sıklıkla kullanılır.Entübasyon işlemi, çeşitli nedenlerle gerekli olabilir. Şiddetli solunum yetmezliği, ciddi yaralanmalar, büyük cerrahiler ve bazı nörolojik durumlar entübasyonu gerektirebilir. Ayrıca, bazı solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonlar da bu prosedürü zorunlu kılabilir.Entübasyon sırasında, bir sağlık profesyoneli tarafından hastanın hava yolunun uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olunur. İşlem genellikle bir ventilatör ile desteklenir, bu da hastanın solunumunu otomatik olarak kontrol eder ve oksijen seviyelerini düzenler.Entübasyon, hasta için riskler taşıyabilir, ancak modern tıbbın sunduğu teknoloji ve uzmanlık sayesinde bu riskler minimize edilmiştir. İyi bir entübasyon uygulaması, hastanın solunum desteği ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, yaşam kalitesini koruyarak iyileşme sürecini destekler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/avukatindan-ve-engin-polattan-ilk-aciklama-geldi-dilan-polat-icin-tahliye-karari-nasil-verildi--1087034070.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

reha muhtar öldü mü, reha muhtar entübe, reha muhtar son dakika, reha muhtar kimdir, reha muhtara ne oldu, reha muhtar deniz uğur, deniz uğur eşi, entübe dilmek ne demek, entübe etmek nedir