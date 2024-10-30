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Bakan Uraloğlu'ndan toplu ulaşımda tek kart dönemi açıklaması: Kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Bakan Uraloğlu'ndan toplu ulaşımda tek kart dönemi açıklaması: Kredi kartı olarak da kullanılabilecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T12:42+0300
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türkiye kart
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı.Türkiye Kart sistemini bu yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, “PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” dedi.Türkiye Kart fiyatı ne kadar olacak? Türkiye Kart nereden alınacak?Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla bu karta sahip olabileceğini söyemişti. Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız, şemasız kart için 40 TL, debit ve prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
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Bakan Uraloğlu'ndan toplu ulaşımda tek kart dönemi açıklaması: Kredi kartı olarak da kullanılabilecek

12:42 30.10.2024 (güncellendi: 12:54 30.10.2024)
© AAİETT
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı. Toplu taşımada tek kart döneminin yıl sonuna kadar 18 ilde başlaması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı.
Türkiye Kart sistemini bu yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, “PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” dedi.

Türkiye Kart fiyatı ne kadar olacak? Türkiye Kart nereden alınacak?

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla bu karta sahip olabileceğini söyemişti. Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız, şemasız kart için 40 TL, debit ve prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
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