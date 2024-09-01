https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/sinema-oyuncusu-ahu-tugba-hayatini-kaybetti-1087513554.html
Sinema oyuncusu Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Sinema oyuncusu Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Bir süredir Astım tedavisi gören ünlü yıldız 69 yaşında vefat etti. Kızı Anjelik annesinin... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T20:15+0300
2024-09-01T20:15+0300
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Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Miami'de hayatını kaybetti.Uzun süredir Astım hastası olan Ahu Tuğba evinde kızıyla olduğu sırada rahatsızlandı. Kızı Anjelik'in yardım çağrısına rağmen evinde vefat etti. Annesinin ölümünü Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik doğruladı.Ahu Tuğba kimdir?İstanbul'da varlıklı bir ailede doğan Ahu Tuğba yönetmen Metin Erksan'ın kendisini yolda görüp oyunculuk teklifi ile oyunculuk kariyerine başladı. 1970'lerde sinema kariyerinde yükselmeye ve tanınmaya başladı. 10 evlilik yapan Ahu Tuğba Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu.Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazeteciler-cemiyeti-baskanvekili-savas-kiratli-hayatini-kaybetti-1087512522.html
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ahu tuğba, abd, miami, ölüm
ahu tuğba, abd, miami, ölüm
Sinema oyuncusu Ahu Tuğba hayatını kaybetti
20:15 01.09.2024 (güncellendi: 20:57 01.09.2024)
Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Bir süredir Astım tedavisi gören ünlü yıldız 69 yaşında vefat etti. Kızı Anjelik annesinin öldüğünü doğruladı.
Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Miami'de hayatını kaybetti.
Uzun süredir Astım hastası olan Ahu Tuğba evinde kızıyla olduğu sırada rahatsızlandı. Kızı Anjelik'in yardım çağrısına rağmen evinde vefat etti. Annesinin ölümünü Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik doğruladı.
İstanbul'da varlıklı bir ailede doğan Ahu Tuğba yönetmen Metin Erksan'ın kendisini yolda görüp oyunculuk teklifi ile oyunculuk kariyerine başladı. 1970'lerde sinema kariyerinde yükselmeye ve tanınmaya başladı. 10 evlilik yapan Ahu Tuğba Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu.
Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynadı.