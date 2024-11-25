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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/belediye-kresleri-kapatilacak-mi-bakan-yusuf-tekinden-yanit-1090802868.html
Belediye kreşleri kapatılacak mı? Bakan Yusuf Tekin'den yanıt
Belediye kreşleri kapatılacak mı? Bakan Yusuf Tekin'den yanıt
Sputnik Türkiye
Siyasette belediye kreşleri tartışması büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye kreşlerinin kapatılacağını iddia etti. Bakanlığın ise belediyelerin... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T16:33+0300
2024-11-25T16:33+0300
türkiye
kreş
çevre ve şehircilik bakanlığı
yusuf tekin
belediye
yazı
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Siyasette "belediye kreşleri" tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye kreşlerinin kapatılacağını iddia etti. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu ana kadar açtığı 650, Ocak’a kadar binin üzerine çıkması muhtemel kreşini hedef almaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiğini söyledi. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama var. İmamoğlu, "Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" dedi.Bakan Yusuf Tekin'den kreş açıklamasıYanıt A haber yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. 36 ay altında, bakım işlemi yapan kreşleri bizim sorumluluğumuz dışındadır. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır" dedi.Anayasa Mahkemesi'nin 2007'de aldığı kararı hatırlatan Tekin, "CHP'nin AYM'ye yaptığı bir başvuruda, diyorlar ki belediyeler anaokulu açamazlar. Açmamalılar diyorlar. AYM'de CHP'nin başvurusu doğrultusunda ilgili kanunu iprtal ediyor. 2007 yılında. İptal edilen tarihten itiabren bakanlığımzı hiçbir belediyeye, anaokulu açma ruhsatı vermemiştir. Açılanlar varsa, bunlar zaten kanuna aykırı biçimde açılmıştır" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/chpli-gunaydin-duyurdu-bakanliktan-belediyelere-kres-talimati-1090793739.html
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kreş, çevre ve şehircilik bakanlığı, yusuf tekin, belediye, yazı
kreş, çevre ve şehircilik bakanlığı, yusuf tekin, belediye, yazı

Belediye kreşleri kapatılacak mı? Bakan Yusuf Tekin'den yanıt

16:33 25.11.2024
© AAŞiddetle gündeme gelen kreş
Şiddetle gündeme gelen kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Siyasette belediye kreşleri tartışması büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye kreşlerinin kapatılacağını iddia etti. Bakanlığın ise belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdiği öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu yazının kreşlerle alakalı olmadığını söyledi.
Siyasette "belediye kreşleri" tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye kreşlerinin kapatılacağını iddia etti. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu ana kadar açtığı 650, Ocak’a kadar binin üzerine çıkması muhtemel kreşini hedef almaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiğini söyledi. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama var. İmamoğlu, "Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" dedi.

Bakan Yusuf Tekin'den kreş açıklaması

Yanıt A haber yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. 36 ay altında, bakım işlemi yapan kreşleri bizim sorumluluğumuz dışındadır. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır" dedi.
Anayasa Mahkemesi'nin 2007'de aldığı kararı hatırlatan Tekin, "CHP'nin AYM'ye yaptığı bir başvuruda, diyorlar ki belediyeler anaokulu açamazlar. Açmamalılar diyorlar. AYM'de CHP'nin başvurusu doğrultusunda ilgili kanunu iprtal ediyor. 2007 yılında. İptal edilen tarihten itiabren bakanlığımzı hiçbir belediyeye, anaokulu açma ruhsatı vermemiştir. Açılanlar varsa, bunlar zaten kanuna aykırı biçimde açılmıştır" diye konuştu.
CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
TÜRKİYE
CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı
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