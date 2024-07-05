https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/sinan-ates-davasinda-ara-karar-aciklandi-1085564997.html

Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı

Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T14:40+0300

2024-07-05T14:40+0300

2024-07-05T15:12+0300

türkiye

sinan ateş

son dakika

tahliye

ayşe ateş

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada 10 tutuklu sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki kısmında, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.Heyet,, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın dünkü celsede duruşmadan çıkartılması sırasında sanık Doğukan Çep'in "DHKP-C'li dışarı çık" diye bağırdığının tespit edildiğini, bu nedenle Çep hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini belirtti.Müşteki avukatlarının, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın cep telefonu şifrelerinin ABD'den istenmesine yönelik talebini kabul eden mahkeme, sanık Tolgahan Demirbaş'ın eski milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde bulunduğu iddiasının araştırılması talebini ise reddetti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay'ın savunmalarının alınmış olmasını, mevcut delil durumunu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.Heyet, ayrıca esas hakkındaki görüşünü sunması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.Duruşma, 19 Temmuz'a ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sinan-ates-sorusturmasinda-gorevli-emniyet-mensubundan-suc-duyurusu-gercege-aykiri-duzenlendi-1085536436.html

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