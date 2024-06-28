Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yaşadıkları tehdidi anlattı
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Çakmak: Klimaların bakımları yapılıyorsa, zararsız olduğundan emin olabiliriz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de artan orman yangınlarını masaya yatırıyoruz
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti - CHP arasında 'normalleşme' bitti mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suçu işleyenler yargılanmadı fakat bunları deşifre eden Assange uzun süre cezaevinde kaldı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
19:11
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
19:22
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:34
8 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
19:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:10
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
07:24
4 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:34
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
07:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
08:10
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
08:24
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
08:39
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
9’uncu yargı paketi Meclis’e geliyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-simsek-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-basardik-1085314985.html
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı paylaştı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T10:50+0300
2024-06-28T11:06+0300
ekonomi
mehmet şimşek
gri liste
ekonomi
son dakika
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943390_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_117d5d28c11fc00da761395bd6c8716c.jpg
FATF toplantısı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.Türkiye gri listeden çıktı mı?Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.Kuruluşun 3 yılda bir açıkladığı liste bugün güncelleniyor. Şimşek'in 'başardık' açıklamasının ardından Türkiye'nin gri listeden çıktığı ifade edildi. Kuruluşun resmi açıklaması bekleniyor.Gri listeden çıkmak ne getirecek?Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943390_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ce4304b550f6c5b6acd327fe15c65978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye gri listeden çıktı mı?,mehmet şimşek son dk,son dakika,mehmet şimşek gri liste,fatf gri liste kararını açıkladı: türkiye gri listeden çıktı mı? gri listeden çıkış neleri değiştirecek?
türkiye gri listeden çıktı mı?,mehmet şimşek son dk,son dakika,mehmet şimşek gri liste,fatf gri liste kararını açıkladı: türkiye gri listeden çıktı mı? gri listeden çıkış neleri değiştirecek?

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'

10:50 28.06.2024 (güncellendi: 11:06 28.06.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı paylaştı.
FATF toplantısı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.

Türkiye gri listeden çıktı mı?

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.
Kuruluşun 3 yılda bir açıkladığı liste bugün güncelleniyor. Şimşek'in 'başardık' açıklamasının ardından Türkiye'nin gri listeden çıktığı ifade edildi. Kuruluşun resmi açıklaması bekleniyor.

Gri listeden çıkmak ne getirecek?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала