https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-simsek-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-basardik-1085314985.html

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı paylaştı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

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2024-06-28T10:50+0300

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ekonomi

mehmet şimşek

gri liste

ekonomi

son dakika

türkiye

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FATF toplantısı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.Türkiye gri listeden çıktı mı?Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.Kuruluşun 3 yılda bir açıkladığı liste bugün güncelleniyor. Şimşek'in 'başardık' açıklamasının ardından Türkiye'nin gri listeden çıktığı ifade edildi. Kuruluşun resmi açıklaması bekleniyor.Gri listeden çıkmak ne getirecek?Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

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