https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bakan-simsek-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-basardik-1085314985.html
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı paylaştı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T10:50+0300
2024-06-28T10:50+0300
2024-06-28T11:06+0300
ekonomi
mehmet şimşek
gri liste
ekonomi
son dakika
türkiye
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FATF toplantısı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.Türkiye gri listeden çıktı mı?Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.Kuruluşun 3 yılda bir açıkladığı liste bugün güncelleniyor. Şimşek'in 'başardık' açıklamasının ardından Türkiye'nin gri listeden çıktığı ifade edildi. Kuruluşun resmi açıklaması bekleniyor.Gri listeden çıkmak ne getirecek?Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
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türkiye gri listeden çıktı mı?,mehmet şimşek son dk,son dakika,mehmet şimşek gri liste,fatf gri liste kararını açıkladı: türkiye gri listeden çıktı mı? gri listeden çıkış neleri değiştirecek?
türkiye gri listeden çıktı mı?,mehmet şimşek son dk,son dakika,mehmet şimşek gri liste,fatf gri liste kararını açıkladı: türkiye gri listeden çıktı mı? gri listeden çıkış neleri değiştirecek?
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştı: 'Başardık'
10:50 28.06.2024 (güncellendi: 11:06 28.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı paylaştı.
FATF toplantısı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.
Türkiye gri listeden çıktı mı?
Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.
Kuruluşun 3 yılda bir açıkladığı liste bugün güncelleniyor. Şimşek'in 'başardık' açıklamasının ardından Türkiye'nin gri listeden çıktığı ifade edildi. Kuruluşun resmi açıklaması bekleniyor.
Gri listeden çıkmak ne getirecek?
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.
Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.
Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.