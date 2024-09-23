https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisin-silahini-alip-etrafa-ates-acti-birinin-durumu-agir-olmak-uzere-2-polis-yarali-1088313616.html
Polisin silahını alıp etrafa ateş açtı: Birinin durumu ağır olmak üzere 2 polis yaralı
Polisin silahını alıp etrafa ateş açtı: Birinin durumu ağır olmak üzere 2 polis yaralı
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de polis memurunun silahını alıp etrafa rastgele ateş açan adam yakalandı. Olay sırasında 2 polis memuru yaralandı. Yaralı kadın polisin birinin... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T02:20+0300
2024-09-23T02:20+0300
2024-09-23T02:23+0300
türkiye
polis
silah
ateş açma
ümraniye
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İstanbul Ümraniye'de saat 23.45 civarında bir saldırgan, polis memurunun silahını alıp ateş açtı. Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda saldırgan bilinmeyen bir nedenle polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açtı. Olay sonucu biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/kayip-ihbarinda-bulundugu-babasini-oldurdugu-ortaya-cikti-cesedi-ormanda-yakarak-dere-kenarina-1088311421.html
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polis, silah, ateş açma, ümraniye
polis, silah, ateş açma, ümraniye
Polisin silahını alıp etrafa ateş açtı: Birinin durumu ağır olmak üzere 2 polis yaralı
02:20 23.09.2024 (güncellendi: 02:23 23.09.2024)
Ümraniye'de polis memurunun silahını alıp etrafa rastgele ateş açan adam yakalandı. Olay sırasında 2 polis memuru yaralandı. Yaralı kadın polisin birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İstanbul Ümraniye'de saat 23.45 civarında bir saldırgan, polis memurunun silahını alıp ateş açtı.
Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda saldırgan bilinmeyen bir nedenle polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açtı.
Olay sonucu biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı.