https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisin-silahini-alip-etrafa-ates-acti-birinin-durumu-agir-olmak-uzere-2-polis-yarali-1088313616.html

Polisin silahını alıp etrafa ateş açtı: Birinin durumu ağır olmak üzere 2 polis yaralı

Polisin silahını alıp etrafa ateş açtı: Birinin durumu ağır olmak üzere 2 polis yaralı

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de polis memurunun silahını alıp etrafa rastgele ateş açan adam yakalandı. Olay sırasında 2 polis memuru yaralandı. Yaralı kadın polisin birinin... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T02:20+0300

2024-09-23T02:20+0300

2024-09-23T02:23+0300

türkiye

polis

silah

ateş açma

ümraniye

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İstanbul Ümraniye'de saat 23.45 civarında bir saldırgan, polis memurunun silahını alıp ateş açtı. Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda saldırgan bilinmeyen bir nedenle polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açtı. Olay sonucu biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı.

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türkiye

ümraniye

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polis, silah, ateş açma, ümraniye