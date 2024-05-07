https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/izmirde-izban-raydan-cikti--1083556522.html
İzmir'de İZBAN raydan çıktı
İzmir'de İZBAN raydan çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir Konak’ta seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:51+0300
2024-05-07T10:51+0300
2024-05-07T12:22+0300
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İzmir Konak’ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu’ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu’na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı. İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN’ın acil çıkış kapıları açılarak insanlar raylara indi. İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/bahceliden-1-mayis-tepkisi-emek-ve-dayanismanin-taksim-ile-ne-alakasi-var-1083556000.html
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izban, izmir, metro, ray
İzmir'de İZBAN raydan çıktı
10:51 07.05.2024 (güncellendi: 12:22 07.05.2024)
İzmir Konak’ta seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı.
İzmir Konak’ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu’ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu’na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı.
İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN’ın acil çıkış kapıları açılarak insanlar raylara indi. İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.