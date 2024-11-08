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Fenerhahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ayrılık iddiası
Fenerhahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ayrılık iddiası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United ile görüştüğü iddia edildi. İngiliz basınında çıkan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T18:06+0300
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Süper Lig maçları sonrası yaptığı basın açıklamalarında memnuniyetsizliğini dile getiren Jose Mourinho İngiltere Ligi'ne dönmeyi istiyor.İngiltere basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Newcastle United'daki aracılarına gelişmelerden haberdar edilmesini istedi. Premier Lig takımlarından Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Portekizli hocanın adaya dönmek istediği iddia edildi. Premier Lig'de 11.sırada bulunan Newcastle United yöneticileri teknik direktör Eddie Howe'dan memnun değil. 3 yıldır takımın başında olan Eddie Howe'nin yerine Jose Mourinho ile Avrupa'da başarı elde etmek istedikleri iddia edildi.46 yaşındaki teknik adam Eddie Howe'nin takımda yaşadığı sorunlar ve Avrupa'daki başarısızlığı ilerleyen yıllarını tehlikeye düşürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-avrupada-gundem-jose-mourinho-turk-futbol-otoritelerine-siddetle-saldirdi-1089989954.html
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jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, newcastle united, premier lig, ingiltere premier ligi, transfer
jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, newcastle united, premier lig, ingiltere premier ligi, transfer

Fenerhahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ayrılık iddiası

18:06 08.11.2024
© AA / Hakan Burak AltunözFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United ile görüştüğü iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcı Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiği açıklamalarda ligden memnun olmadığını belirtmişti.
Süper Lig maçları sonrası yaptığı basın açıklamalarında memnuniyetsizliğini dile getiren Jose Mourinho İngiltere Ligi'ne dönmeyi istiyor.
İngiltere basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Newcastle United'daki aracılarına gelişmelerden haberdar edilmesini istedi. Premier Lig takımlarından Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Portekizli hocanın adaya dönmek istediği iddia edildi. Premier Lig'de 11.sırada bulunan Newcastle United yöneticileri teknik direktör Eddie Howe'dan memnun değil. 3 yıldır takımın başında olan Eddie Howe'nin yerine Jose Mourinho ile Avrupa'da başarı elde etmek istedikleri iddia edildi.
46 yaşındaki teknik adam Eddie Howe'nin takımda yaşadığı sorunlar ve Avrupa'daki başarısızlığı ilerleyen yıllarını tehlikeye düşürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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Avrupa'da gündem Jose Mourinho: 'Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı'
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