https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/fenerhahce-teknik-direktoru-jose-mourinho-hakkinda-ayrilik-iddiasi-1090200586.html
Fenerhahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ayrılık iddiası
Fenerhahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ayrılık iddiası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United ile görüştüğü iddia edildi. İngiliz basınında çıkan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T18:06+0300
2024-11-08T18:06+0300
2024-11-08T18:06+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
newcastle united
premier lig
ingiltere premier ligi
transfer
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Süper Lig maçları sonrası yaptığı basın açıklamalarında memnuniyetsizliğini dile getiren Jose Mourinho İngiltere Ligi'ne dönmeyi istiyor.İngiltere basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Newcastle United'daki aracılarına gelişmelerden haberdar edilmesini istedi. Premier Lig takımlarından Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Portekizli hocanın adaya dönmek istediği iddia edildi. Premier Lig'de 11.sırada bulunan Newcastle United yöneticileri teknik direktör Eddie Howe'dan memnun değil. 3 yıldır takımın başında olan Eddie Howe'nin yerine Jose Mourinho ile Avrupa'da başarı elde etmek istedikleri iddia edildi.46 yaşındaki teknik adam Eddie Howe'nin takımda yaşadığı sorunlar ve Avrupa'daki başarısızlığı ilerleyen yıllarını tehlikeye düşürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-avrupada-gundem-jose-mourinho-turk-futbol-otoritelerine-siddetle-saldirdi-1089989954.html
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jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, newcastle united, premier lig, ingiltere premier ligi, transfer
jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, newcastle united, premier lig, ingiltere premier ligi, transfer
Fenerhahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ayrılık iddiası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Ligi takımlarından Newcastle United ile görüştüğü iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcı Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiği açıklamalarda ligden memnun olmadığını belirtmişti.
Süper Lig maçları sonrası yaptığı basın açıklamalarında memnuniyetsizliğini dile getiren Jose Mourinho İngiltere Ligi'ne dönmeyi istiyor.
İngiltere basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Newcastle United'daki aracılarına gelişmelerden haberdar edilmesini istedi. Premier Lig takımlarından Manchester United, Chelsea ve Tottenham gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Portekizli hocanın adaya dönmek istediği iddia edildi. Premier Lig'de 11.sırada bulunan Newcastle United yöneticileri teknik direktör Eddie Howe'dan memnun değil. 3 yıldır takımın başında olan Eddie Howe'nin yerine Jose Mourinho ile Avrupa'da başarı elde etmek istedikleri iddia edildi.
46 yaşındaki teknik adam Eddie Howe'nin takımda yaşadığı sorunlar ve Avrupa'daki başarısızlığı ilerleyen yıllarını tehlikeye düşürdüğü ifade edildi.