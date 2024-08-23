https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bakan-isikhan-acikladi-gss-kapsaminda-belirlenen-orani-asan-miktarda-ilave-ucret-alanlara-ceza-1087180951.html

Bakan Işıkhan açıkladı: GSS kapsamında belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara ceza uygulanacak

Bakan Işıkhan açıkladı: GSS kapsamında belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara ceza uygulanacak

Sputnik Türkiye

Genel Sağlık Sigortası kapsamında, belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara bunun beş katı kadar ceza uygulanacağı açıklandı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T13:17+0300

2024-08-23T13:17+0300

2024-08-23T13:17+0300

türkiye

genel sağlık sigortası

vedat işıkhan

ceza

özel hastane

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GSS'li vatandaşlardan sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğini belirtti.Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) hassasiyetle hareket ettiğini vurgulayan Işıkhan, SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularının aldığı ilave ücretin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamını aşması durumunda, vatandaşların şikayet başvurularını Sosyal Güvenlik il ve merkez müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını talep ettiklerini duyurdu.İlave ücret, SUT fiyatlarının iki katı olabilirÖzel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin, belirlenen oranı aşmamak kaydıyla ilave ücret alabileceğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:"Özel hastanelerin sizden talep ettiği ilave ücretle ilgili SGK'ye yaptığınız şikayet başvuruları incelenerek usulsüz uygulamalar tespit edilirse cezai işlem uygulanır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücret, SUT fiyatlarının iki katı olabilir. Fazla ilave ücret alınması durumunda her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/sgkdan-uyari-smslere-itibar-etmeyin-1086655391.html

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genel sağlık sigortası, vedat işıkhan, ceza, özel hastane