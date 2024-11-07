https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/chp-lideri-ozgur-ozel-ile-dilruba-kayserilioglu-arasinda-protokol-krizi-1090115406.html
CHP lideri Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
CHP lideri Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında İzmir'de sokak röportajı sırasında sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T00:02+0300
2024-11-07T00:02+0300
2024-11-07T00:02+0300
politika
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dilruba sokak röportajı
dilruba k.
dilruba kayserilioğlu
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
röportaj
sokak röportajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi çıktı.Canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlamanın yanlış olduğunu söyledi. Protokol olayını açıklayan CHP lideri Özgür Özel ''Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti’ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu'' dedi. Sosyal medya hesabından cevap veren Dilruba Kayserilioğlu ''Yuhhh YALANA GEL Ben mi sürpriz yapmışım. Allahtan telefon kayıtları denen birşey var kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Bende kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilruba-kayseriliogluna-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-verildi-1087594696.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dilruba sokak röportajı, dilruba k., dilruba kayserilioğlu, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, röportaj, sokak röportajı
CHP lideri Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında İzmir'de sokak röportajı sırasında sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında hata yaptığını açıkladı. Sözlerini düzeltmeden protokole almak yanlıştı açıklamasında bulunan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu'ndan yalanlama geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi çıktı.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlamanın yanlış olduğunu söyledi. Protokol olayını açıklayan CHP lideri Özgür Özel ''Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti’ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu'' dedi. Sosyal medya hesabından cevap veren Dilruba Kayserilioğlu ''Yuhhh YALANA GEL Ben mi sürpriz yapmışım. Allahtan telefon kayıtları denen birşey var kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Bende kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim'' açıklamasında bulundu.