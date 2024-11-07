https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/chp-lideri-ozgur-ozel-ile-dilruba-kayserilioglu-arasinda-protokol-krizi-1090115406.html

CHP lideri Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi

CHP lideri Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında İzmir'de sokak röportajı sırasında sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T00:02+0300

2024-11-07T00:02+0300

2024-11-07T00:02+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

dilruba sokak röportajı

dilruba k.

dilruba kayserilioğlu

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

röportaj

sokak röportajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi çıktı.Canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlamanın yanlış olduğunu söyledi. Protokol olayını açıklayan CHP lideri Özgür Özel ''Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti’ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu'' dedi. Sosyal medya hesabından cevap veren Dilruba Kayserilioğlu ''Yuhhh YALANA GEL Ben mi sürpriz yapmışım. Allahtan telefon kayıtları denen birşey var kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Bende kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim'' açıklamasında bulundu.

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