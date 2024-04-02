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Yeşilçam'ın usta ismi Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasına yönetmen, senarist ve yapımcı olarak çok sayıda katlı sağlayan Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T20:15+0300
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yaşam
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Yeşilçam'ın ünlü yapımcı, yönetmen ve senaristi Türker İnanoğlu 88 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" açıklamasında bulundu.Türker İnanoğlu kimdir?18 Mayıs 1936 tarihinde Safrabolu'da dünyaya gelen Türker İnanoğlu, 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı.1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu.Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı. Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.Yeşilçam'a çok sayıda oyuncu kazandıran İnanoğlu 2 kez evlendi. İlk evliliğini Filiz Akın ile yapan Türker İnanoğlu ikinci evliliğini ise Gülşen Bubikoğlu ile gerçekleştirmişti.Oyuncu İlker İnanoğlu'nun babası olan Türker İnanoğlu'nun Gülşen Bubikoğlu ile olan evliliğinden Zeynep İnanoğlu isimli bir kızı bulunuyor.
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türker inanoğlu öldü mü, türker inanoğlu kimdir, türker inanoğlu öldü, türker inanoğlu neden öldü

Yeşilçam'ın usta ismi Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

20:15 02.04.2024 (güncellendi: 20:29 02.04.2024)
© AATürker İnanoğlu'ndan sağlık durumu açıklaması: 'Kumandaya uzanırken düştüm'
Türker İnanoğlu'ndan sağlık durumu açıklaması: 'Kumandaya uzanırken düştüm' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA
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Türk sinemasına yönetmen, senarist ve yapımcı olarak çok sayıda katlı sağlayan Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Koca açıkladı.
Yeşilçam'ın ünlü yapımcı, yönetmen ve senaristi Türker İnanoğlu 88 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" açıklamasında bulundu.

Türker İnanoğlu kimdir?

18 Mayıs 1936 tarihinde Safrabolu'da dünyaya gelen Türker İnanoğlu, 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı.
1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu.
Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı. Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.
Yeşilçam'a çok sayıda oyuncu kazandıran İnanoğlu 2 kez evlendi. İlk evliliğini Filiz Akın ile yapan Türker İnanoğlu ikinci evliliğini ise Gülşen Bubikoğlu ile gerçekleştirmişti.
Oyuncu İlker İnanoğlu'nun babası olan Türker İnanoğlu'nun Gülşen Bubikoğlu ile olan evliliğinden Zeynep İnanoğlu isimli bir kızı bulunuyor.
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