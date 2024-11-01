https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/vergi-borcu-ve-cezasi-bulunanlar-aciklandi-vergi-yuzsuzleri-sirali-tam-liste-duyuruldu-1089929764.html
Vergi borcu ve cezası bulunanlar açıklandı: 'Vergi yüzsüzleri' sıralı tam liste duyuruldu
Vergi borcu ve cezası bulunanlar açıklandı: 'Vergi yüzsüzleri' sıralı tam liste duyuruldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin tam listesini paylaştı. Kamuoyunda "vergi... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T14:34+0300
2024-11-01T14:34+0300
2024-11-01T15:08+0300
ekonomi
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi yüzsüzleri
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede 36 bin 806 mükellefin ismi yer alırken ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914.9 milyar lira oldu. Tahsil edilemiyecek alacak tutarı ise 81.8 milyar lira olarak hesaplandı. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal durumda iken toplam mükellef sayısının yüzde 13.1'ine karşılık geldi. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 oldu.2 liste halinde paylaşıldıBorçlu mükellefleri iki liste halinde duyuruldu. İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları yer alırken; ikinci listede ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini belirtmişti. Borçlu mükellefleri 2 liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesinde yer alan ilk 30 şu şekilde:1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesinde yer alan ilk 30 şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-odenmeyen-vergi-borclarinin-yuzde-888inin-tahsilat-1089917878.html
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vergi borcu bulunan şirketler, vergi borcu listesi, vergi yüzsüzleri listesi, vergi yüzsüzleri tam liste, vergi yüzsüzleri kimler, vergi yüzsüzleri tam listesi 2024, vergi yüzsüzleri ne zaman açıklanacak, hazine ve maliye vergi borcu, vergi yüzszüleri listesi 2024 gib, hazine ve maliye bakanlığı, vergi yüzsüzleri, gelir idaresi başkanlığı, vergi yüzsüzleri listesi, vergi borcu listesi, maliye bakanlığı, vergi borcu listesi
Vergi borcu ve cezası bulunanlar açıklandı: 'Vergi yüzsüzleri' sıralı tam liste duyuruldu
14:34 01.11.2024 (güncellendi: 15:08 01.11.2024)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin tam listesini paylaştı. Kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak tanınan ve vergi borcu ile cezası bulunan mükellefler isim isim duyuruldu. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914.9 milyar lira oldu. İşte "vergi yüzsüzleri" tam liste...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede 36 bin 806 mükellefin ismi yer alırken ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914.9 milyar lira oldu. Tahsil edilemiyecek alacak tutarı ise 81.8 milyar lira olarak hesaplandı. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal durumda iken toplam mükellef sayısının yüzde 13.1'ine karşılık geldi. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 oldu.
2 liste halinde paylaşıldı
Borçlu mükellefleri iki liste halinde duyuruldu. İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları yer alırken; ikinci listede ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini belirtmişti. Borçlu mükellefleri 2 liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesinde
yer alan ilk 30 şu şekilde:
1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesi
nde yer alan ilk 30 şöyle: