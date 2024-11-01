https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/vergi-borcu-ve-cezasi-bulunanlar-aciklandi-vergi-yuzsuzleri-sirali-tam-liste-duyuruldu-1089929764.html

Vergi borcu ve cezası bulunanlar açıklandı: 'Vergi yüzsüzleri' sıralı tam liste duyuruldu

Vergi borcu ve cezası bulunanlar açıklandı: 'Vergi yüzsüzleri' sıralı tam liste duyuruldu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin tam listesini paylaştı. Kamuoyunda "vergi... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T14:34+0300

2024-11-01T14:34+0300

2024-11-01T15:08+0300

ekonomi

vergi

vergi borcu

vergi dairesi

vergi yüzsüzleri

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede 36 bin 806 mükellefin ismi yer alırken ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914.9 milyar lira oldu. Tahsil edilemiyecek alacak tutarı ise 81.8 milyar lira olarak hesaplandı. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal durumda iken toplam mükellef sayısının yüzde 13.1'ine karşılık geldi. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 oldu.2 liste halinde paylaşıldıBorçlu mükellefleri iki liste halinde duyuruldu. İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları yer alırken; ikinci listede ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini belirtmişti. Borçlu mükellefleri 2 liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesinde yer alan ilk 30 şu şekilde:1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesinde yer alan ilk 30 şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-odenmeyen-vergi-borclarinin-yuzde-888inin-tahsilat-1089917878.html

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