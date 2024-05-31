https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/mke-ankaragucunde-emre-belozoglu-donemi-sona-erdi-1084390373.html

MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Sputnik Türkiye

Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T16:04+0300

2024-05-31T16:04+0300

2024-05-31T16:05+0300

spor

emre belözoğlu

mke ankaragücü

süper lig

veda

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Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.'Ankaragücü’müz bütünüyle çok zor bir sene yaşamıştır' sözleriyle veda eden Belözoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.MKE Ankaragücü geçen sezonu 17.sırada tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/-ankaragucu-teknik-direktoru-emre-belozoglu-canlari-sag-olsun-demeyecegim--1083586650.html

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emre belözoğlu, mke ankaragücü, süper lig, veda