https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/mke-ankaragucunde-emre-belozoglu-donemi-sona-erdi-1084390373.html
MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T16:04+0300
2024-05-31T16:04+0300
2024-05-31T16:05+0300
spor
emre belözoğlu
mke ankaragücü
süper lig
veda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/07/1044677430_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff4e19d25d1d964a4bbd7d1d27aa6d77.jpg
Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.'Ankaragücü’müz bütünüyle çok zor bir sene yaşamıştır' sözleriyle veda eden Belözoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.MKE Ankaragücü geçen sezonu 17.sırada tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/-ankaragucu-teknik-direktoru-emre-belozoglu-canlari-sag-olsun-demeyecegim--1083586650.html
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emre belözoğlu, mke ankaragücü, süper lig, veda
emre belözoğlu, mke ankaragücü, süper lig, veda
MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
16:04 31.05.2024 (güncellendi: 16:05 31.05.2024)
Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
'Ankaragücü’müz bütünüyle çok zor bir sene yaşamıştır' sözleriyle veda eden Belözoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
MKE Ankaragücü geçen sezonu 17.sırada tamamladı.