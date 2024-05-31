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MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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spor
emre belözoğlu
mke ankaragücü
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Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.'Ankaragücü’müz bütünüyle çok zor bir sene yaşamıştır' sözleriyle veda eden Belözoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.MKE Ankaragücü geçen sezonu 17.sırada tamamladı.
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emre belözoğlu, mke ankaragücü, süper lig, veda
emre belözoğlu, mke ankaragücü, süper lig, veda

MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

16:04 31.05.2024 (güncellendi: 16:05 31.05.2024)
© AAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA
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Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
'Ankaragücü’müz bütünüyle çok zor bir sene yaşamıştır' sözleriyle veda eden Belözoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
MKE Ankaragücü geçen sezonu 17.sırada tamamladı.
Emre Belözoğlu ankaragücü veda mesajı
Emre Belözoğlu ankaragücü veda mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
Emre Belözoğlu ankaragücü veda mesajı
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Canları sağ olsun demeyeceğim
7 Mayıs, 23:59
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